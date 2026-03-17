O Manchester United é criticado pela venda "chocante" de Scott McTominay, enquanto ex-jogador da seleção da Escócia admite ter ficado "pasmo" com o desperdício do meio-campista

Tem-se falado em um retorno ao futebol britânico e, quando questionado se isso seria atraente para McTominay aos 29 anos, Gray — em entrevista concedida em parceria com o BetSelect.co.uk — disse ao GOAL: “Quero dizer, por que alguém iria querer sair depois do ano que ele teve? Tem sido magnífico. Nunca duvidei dele. Eu não conseguia entender, A, por que ele nunca jogou pelo Man United com mais frequência, e, B, por que eles o venderam. Fiquei pasmo com essas duas coisas.

“Ele nunca os decepcionou. Sempre que jogava, ou marcava, ou contribuía, ou criava jogadas. Ele foi fantástico, é um jogador fantástico, como estamos vendo agora, e está sendo reconhecido agora. E estou muito feliz pelo rapaz, e também pela Escócia. Ele teve uma temporada brilhante.

“Estou surpreso? Provavelmente pelo nível que ele alcançou, Jogador do Ano na Itália, o que é um grande reconhecimento na primeira temporada. Então, você pode se orgulhar muito, muito mesmo disso. Eles não vão querer que ele vá embora, nem por um segundo. Eles querem que ele fique.

“Se eu fosse ele, a menos que um clube enorme apareça, e eu digo um clube enorme mesmo, por que você iria embora? Ele tem 29 anos. Se você está tendo uma boa vida na Itália e a família está feliz, muito disso depende disso também, é claro, porque a gente não sabe. Mas se todos os fatores forem bons, e você estiver feliz, e não tiver nada a reclamar, onde você mora, o estilo de vida, o futebol, se tudo isso for ótimo, então acho que ele vai ficar.

“Mas, sabe, depende dele. Ele pode dizer: ‘É, sabe de uma coisa, eu gostaria de voltar, jogar mais alguns anos, meus últimos anos em um grande clube, de volta à Premier League’. Não sei. Mas não vejo por que ele iria querer sair. Sinceramente, não vejo.”