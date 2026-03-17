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O Manchester United é criticado pela venda "chocante" de Scott McTominay, enquanto ex-jogador da seleção da Escócia admite ter ficado "pasmo" com o desperdício do meio-campista
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McTominay entra para a história como campeão da Série A
O meio-campista nascido em Lancaster esteve ligado ao United de alguma forma desde os cinco anos de idade. José Mourinho ajudou a supervisionar sua ascensão ao time principal em Old Trafford, onde acabou disputando 255 partidas oficiais pelo gigante da Premier League.
McTominay teve dificuldades para convencer de fato a comissão técnica de que poderia ser uma peça fundamental em um time que, por vezes, continuava a apresentar falhas. Ele foi considerado excedente quando os gigantes da Série A vieram à sua procura.
Ele saboreou a glória do título no final de sua primeira temporada em Nápoles, antes de fazer história como o primeiro escocês a ser nomeado Jogador do Ano da Série A. McTominay também terminou em 18º lugar na votação do Ballon d’Or de 2025 e agora está prestes a assinar um novo contrato — enquanto especulações sobre uma transferência mais lucrativa começam a ganhar força.
Por que o Manchester United deixou McTominay sair de Old Trafford?
Tem-se falado em um retorno ao futebol britânico e, quando questionado se isso seria atraente para McTominay aos 29 anos, Gray — em entrevista concedida em parceria com o BetSelect.co.uk — disse ao GOAL: “Quero dizer, por que alguém iria querer sair depois do ano que ele teve? Tem sido magnífico. Nunca duvidei dele. Eu não conseguia entender, A, por que ele nunca jogou pelo Man United com mais frequência, e, B, por que eles o venderam. Fiquei pasmo com essas duas coisas.
“Ele nunca os decepcionou. Sempre que jogava, ou marcava, ou contribuía, ou criava jogadas. Ele foi fantástico, é um jogador fantástico, como estamos vendo agora, e está sendo reconhecido agora. E estou muito feliz pelo rapaz, e também pela Escócia. Ele teve uma temporada brilhante.
“Estou surpreso? Provavelmente pelo nível que ele alcançou, Jogador do Ano na Itália, o que é um grande reconhecimento na primeira temporada. Então, você pode se orgulhar muito, muito mesmo disso. Eles não vão querer que ele vá embora, nem por um segundo. Eles querem que ele fique.
“Se eu fosse ele, a menos que um clube enorme apareça, e eu digo um clube enorme mesmo, por que você iria embora? Ele tem 29 anos. Se você está tendo uma boa vida na Itália e a família está feliz, muito disso depende disso também, é claro, porque a gente não sabe. Mas se todos os fatores forem bons, e você estiver feliz, e não tiver nada a reclamar, onde você mora, o estilo de vida, o futebol, se tudo isso for ótimo, então acho que ele vai ficar.
“Mas, sabe, depende dele. Ele pode dizer: ‘É, sabe de uma coisa, eu gostaria de voltar, jogar mais alguns anos, meus últimos anos em um grande clube, de volta à Premier League’. Não sei. Mas não vejo por que ele iria querer sair. Sinceramente, não vejo.”
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Será que o Manchester United nunca conseguiu definir a melhor função para McTominay?
Parte do problema para o United é que o clube nunca pareceu definir qual é a melhor função de McTominay. Ele está se destacando como um camisa 10 de vocação ofensiva no Napoli, e fica claro que ele não é o volante defensivo que os Red Devils costumavam vê-lo.
Gray acrescentou: “Claramente não é! E isso vale para a Escócia também. Nós percebemos isso na seleção escocesa há muito mais tempo do que o Manchester United. Eu nunca consegui entender. Como eu disse, ele estava sempre em grande forma. Sempre, mesmo quando entrava como reserva, ele ou criava duas ou três chances, ou marcava um gol. E então, na semana seguinte, eles o deixavam de fora de novo. E eu só pensava comigo mesmo: o que vocês estão fazendo? Como podem deixar alguém assim de fora?
“E a maneira como ele se movimenta em campo, está em toda parte, vai da defesa ao ataque. Mas ele é um 10 agora, não é? Não é um 6 ou um 8. É um 10. Ele gosta de avançar. Adora marcar gols. Gosta de chegar ao último terço do campo e chutar ou criar jogadas. E o United, por alguma razão, certos treinadores, treinadores consecutivos, pareciam não reconhecer isso de forma alguma, o que me surpreendeu.
“Fiquei surpreso quando ele saiu, devo dizer. Eles disseram ‘vamos te vender’. Fiquei chocado. Mas, então, muitas decisões que o United tomou nos últimos anos chocaram muita gente!”
Rumores de transferências e a Copa do Mundo: um grande verão para McTominay
Tem-se especulado que o United poderia estar disposto a trazer McTominay de volta ao clube, já que busca novos reforços para o meio-campo, mas há dúvidas sobre se um acordo seria possível. Por enquanto, o jogador, que está no auge de sua forma, pretende encerrar a temporada 2025-26 em grande estilo pelo Napoli antes de partir para disputar a Copa do Mundo com a Escócia.
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