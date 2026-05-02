O Manchester United é aconselhado a contratar Micky van de Ven, enquanto Nicky Butt revela se acredita que os Red Devils conseguirão contratar Luis Enrique como novo técnico

Em entrevista à Paddy Power, Butt destacou o perfil de Van de Ven como um zagueiro moderno ideal. Sua velocidade e força, argumenta Butt, poderiam proporcionar a presença defensiva que o United tem sentido falta em alguns momentos desta temporada.

“Micky van de Ven é um excelente jogador”, explicou ele. “Ter um zagueiro central canhoto é ótimo para o equilíbrio da equipe. Eles têm Martinez, e é discutível o quão bom ele é, mas ele traz equilíbrio para a equipe.

"Martinez tem o pé esquerdo, sabe dar passes. Van de Ven é um pouco assim, mas mais rápido, mais alto e mais forte. Eu iria atrás dele imediatamente. Quando eles caírem, haverá times pegando seus jogadores por uma pechincha. Eles terão que se livrar deles porque os salários são altos demais e posso garantir que a maioria não terá cláusulas de rebaixamento nos contratos."