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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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O Manchester United é aconselhado a contratar Micky van de Ven, enquanto Nicky Butt revela se acredita que os Red Devils conseguirão contratar Luis Enrique como novo técnico

M. van de Ven
Manchester United
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Luis Enrique

Nicky Butt acredita que o Manchester United deveria buscar Micky van de Ven para reforçar a defesa em detrimento de Lisandro Martínez. O ex-meio-campista também duvida que Luis Enrique deixe o Paris Saint-Germain para assumir o comando do Old Trafford.

  • Butt considera Van de Ven a contratação ideal para a defesa

    Butt sugeriu que o Manchester United deveria considerar a contratação de Van de Ven, do Tottenham, na tentativa de reforçar uma defesa que, em alguns momentos, enfrentou dificuldades na temporada 2025-26. O ex-meio-campista do United acredita que o zagueiro holandês oferece qualidades técnicas semelhantes às de Martinez, mas com atributos físicos adicionais. Ele também levantou a possibilidade de que clubes de elite pudessem agir rapidamente para contratar jogadores de ponta caso as circunstâncias forçassem o Tottenham a vender seus principais ativos.

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    Butt explica por que Van de Ven se destaca

    Em entrevista à Paddy Power, Butt destacou o perfil de Van de Ven como um zagueiro moderno ideal. Sua velocidade e força, argumenta Butt, poderiam proporcionar a presença defensiva que o United tem sentido falta em alguns momentos desta temporada.

    “Micky van de Ven é um excelente jogador”, explicou ele. “Ter um zagueiro central canhoto é ótimo para o equilíbrio da equipe. Eles têm Martinez, e é discutível o quão bom ele é, mas ele traz equilíbrio para a equipe.

    "Martinez tem o pé esquerdo, sabe dar passes. Van de Ven é um pouco assim, mas mais rápido, mais alto e mais forte. Eu iria atrás dele imediatamente. Quando eles caírem, haverá times pegando seus jogadores por uma pechincha. Eles terão que se livrar deles porque os salários são altos demais e posso garantir que a maioria não terá cláusulas de rebaixamento nos contratos."

  • Incerteza na direção e dúvidas sobre Luis Enrique

    Butt também comentou as especulações em torno da situação técnica em Old Trafford, onde o nome de Luis Enrique tem sido associado ao cargo. No entanto, ele questionou se, na prática, o espanhol deixaria o Paris Saint-Germain enquanto desfruta de sucesso e estabilidade na França.

    “Ele tem vasta experiência no nível da Liga dos Campeões, que é onde o Man United quer estar”, disse Butt. “Não vejo ele deixando o PSG, simplesmente não vejo isso, e com todo o respeito ao United, considerando onde o clube está no momento, é uma tarefa gigantesca para alguém entrar nesse clube, montar um projeto e começar a reconstrução.”

    “Temos um processo de reconstrução de dois ou três anos. Ficou evidente contra o Leeds que, quando tivemos uma ou duas lesões e suspensões, imediatamente o elenco não era grande o suficiente. A menos que [Enrique] realmente queira um novo projeto, por que você deixaria Paris, onde está muito confortável e é um ótimo lugar para viver com sua família?”

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    Com o objetivo de se classificar para a UCL

    O Manchester United de Michael Carrick está atualmente em busca da classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe ocupa atualmente a terceira posição, com 61 pontos. O próximo compromisso será uma partida crucial contra o Liverpool, que está apenas três pontos atrás, na quarta posição. Após o término da temporada, as decisões relativas às contratações e à direção técnica provavelmente definirão a próxima fase do clube, tanto dentro quanto fora de campo, com o destino de Carrick a ser decidido durante o verão.