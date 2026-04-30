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O Manchester United é a “terceira opção” de Marcus Rashford, depois que ele demonstrou “desespero para sair”; e o craque da Inglaterra não tem futuro em Old Trafford em meio ao impasse sobre a transferência de 26 milhões de libras para o Barcelona
Altos e baixos: a carreira de Rashford em Old Trafford
O jogador, natural de Wythenshawe, é fruto do lendário sistema de formação do United, tendo feito sua estreia na equipe principal sob o comando de Louis van Gaal em fevereiro de 2016, aos 18 anos. Poucos meses depois, tendo se tornado o jogador mais jovem a marcar um gol em sua estreia pela Inglaterra, ele integrou a seleção dos Três Leões no Campeonato Europeu daquele verão.
Seu rendimento no clube aumentou de forma constante, ultrapassando a marca de 20 gols antes de registrar 30 gols em todas as competições na temporada 2022-23. Essas conquistas renderam a Rashford um novo contrato lucrativo.
Em vez de consolidar sua posição entre a elite mundial, Rashford passou por uma queda alarmante de rendimento, o que o levou a ser emprestado ao Aston Villa para a segunda metade da temporada 2024-25. Outra transferência foi concretizada quando ele se mudou para a Catalunha com um contrato de um ano.
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O histórico de Rashford no Barcelona: gols e assistências
Rashford marcou 13 gols e deu 10 assistências pelo Barcelona, o que o coloca na disputa por uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026, mas continuam as dúvidas sobre o que o futuro reserva para ele no cenário nacional, tanto a curto quanto a longo prazo.
O Barça estaria relutante em pagar a taxa estipulada nos termos do empréstimo de Rashford, na esperança de que o United possa ser convencido a reduzir suas exigências. Os Red Devils não estão dispostos a ceder, deixando uma estrela formada no clube em limbo, já que alguns sugerem que ele poderia ser reintegrado ao time de Manchester caso o técnico interino Michael Carrick receba um contrato em tempo integral.
Será que Rashford tem futuro no Manchester United?
Questionado sobre se há futuro para Rashford no chamado “Teatro dos Sonhos”, o ex-atacante do United Saha — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Wiz Slots — disse: “Acho que a hora dele já passou.
“Alguns dos comentários, alguns desses processos não ajudaram nessa reconciliação, eu diria. Acho que, com base no desempenho que ele teve no Barcelona, ele mostrou que quer ficar lá também.
“Portanto, voltar seria um pouco como uma terceira opção, nem mesmo uma segunda, porque acho que ele tentará ir para outro lugar. Na minha opinião, talvez eu esteja errado. Mas, com base no que aconteceu, ele foi para o Aston Villa; esse desespero para deixar o clube talvez seja grande demais para imaginá-lo voltando.
“É claro que o técnico não é o mesmo. O ambiente provavelmente não é o mesmo. O time está jogando melhor. Há um elemento de renascimento ali, mas duvido que todos os astros estejam alinhados.”
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O Manchester United pode utilizar os recursos da venda de Rashford em outras áreas
Rashford tem falado regularmente sobre sua felicidade na Espanha, fazendo todo o possível para convencer o Barcelona de que o clube deve mantê-lo ao lado de Lamine Yamal e companhia em um ataque produtivo.
Ele parece destinado a conquistar o título da La Liga, já tendo saboreado o sucesso na Supercopa com o Blaugrana, mas pode ter que se estabelecer em um novo ambiente antes da temporada 2026-27.
Com o United em busca de reforços, na tentativa de se tornar um sério candidato ao título da Premier League, os recursos arrecadados com a eventual venda de Rashford — que já disputou 426 partidas pelos Red Devils — poderiam ser reinvestidos em outras posições por Carrick ou por quem quer que seja encarregado de supervisionar as contratações em outra janela de transferências importante.