O Manchester United é a “terceira opção” de Marcus Rashford, depois que ele demonstrou “desespero para sair”; e o craque da Inglaterra não tem futuro em Old Trafford em meio ao impasse sobre a transferência de 26 milhões de libras para o Barcelona

O jogador, natural de Wythenshawe, é fruto do lendário sistema de formação do United, tendo feito sua estreia na equipe principal sob o comando de Louis van Gaal em fevereiro de 2016, aos 18 anos. Poucos meses depois, tendo se tornado o jogador mais jovem a marcar um gol em sua estreia pela Inglaterra, ele integrou a seleção dos Três Leões no Campeonato Europeu daquele verão.

Seu rendimento no clube aumentou de forma constante, ultrapassando a marca de 20 gols antes de registrar 30 gols em todas as competições na temporada 2022-23. Essas conquistas renderam a Rashford um novo contrato lucrativo.

Em vez de consolidar sua posição entre a elite mundial, Rashford passou por uma queda alarmante de rendimento, o que o levou a ser emprestado ao Aston Villa para a segunda metade da temporada 2024-25. Outra transferência foi concretizada quando ele se mudou para a Catalunha com um contrato de um ano.