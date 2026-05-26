O Manchester United e a Eslovênia estão em desacordo quanto ao tratamento dado a Benjamin Sesko, enquanto o técnico da seleção nacional se mostra perplexo com o rápido retorno do jogador após a lesão

César admitiu que estava tendo dificuldade para entender como Sesko conseguia se recuperar repetidamente a tempo para os jogos da Premier League depois de ter sido considerado indisponível para as convocações da Eslovênia. A questão agravou ainda mais a relação já frágil entre a Federação Eslovena de Futebol e o Old Trafford. Em entrevista coletiva na segunda-feira, César questionou o momento em que Sesko se recuperava após ausências anteriores por compromissos com a seleção.

“Ele perdeu a última convocação em março e, na verdade, eu meio que queria que ele ficasse ausente do United por um tempo, mas então ele voltou rapidamente e não acho que tenha perdido nenhum jogo pelo clube”, disse ele, conforme citado pelo Daily Mail. “Mas se um jogador não está em ritmo de competição há um mês, então não vejo sentido em ele vir e jogar com metade da força.”