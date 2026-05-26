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O Manchester United e a Eslovênia estão em desacordo quanto ao tratamento dado a Benjamin Sesko, enquanto o técnico da seleção nacional se mostra perplexo com o rápido retorno do jogador após a lesão
A Eslovênia levanta novas preocupações quanto à disponibilidade de Sesko
As tensões entre o Manchester United e a Eslovênia se intensificaram depois que César questionou publicamente as repetidas ausências de Sesko da seleção nacional. O jogador de 22 anos não joga pela Eslovênia desde outubro, mas disputou 32 partidas pelo United nesta temporada. A mais recente disputa surge após uma lesão na canela sofrida durante o confronto do United com o Liverpool, depois que Sesko colidiu com painéis publicitários. A Eslovênia optou por deixar o atacante de fora dos amistosos de junho contra Chipre e Croácia após analisar os laudos médicos fornecidos pelo United.
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César expressa frustração com o padrão recorrente
César admitiu que estava tendo dificuldade para entender como Sesko conseguia se recuperar repetidamente a tempo para os jogos da Premier League depois de ter sido considerado indisponível para as convocações da Eslovênia. A questão agravou ainda mais a relação já frágil entre a Federação Eslovena de Futebol e o Old Trafford. Em entrevista coletiva na segunda-feira, César questionou o momento em que Sesko se recuperava após ausências anteriores por compromissos com a seleção.
“Ele perdeu a última convocação em março e, na verdade, eu meio que queria que ele ficasse ausente do United por um tempo, mas então ele voltou rapidamente e não acho que tenha perdido nenhum jogo pelo clube”, disse ele, conforme citado pelo Daily Mail. “Mas se um jogador não está em ritmo de competição há um mês, então não vejo sentido em ele vir e jogar com metade da força.”
Uma disputa de longa data entre clubes e seleções
O desentendimento entre os Red Devils e a Eslovênia não começou com César. O ex-técnico da Eslovênia, Matjaz Kek, também criticou a comunicação do clube após a lesão no joelho que Sesko sofreu contra o Tottenham, em novembro. Esse episódio ocorreu durante um período difícil para a Eslovênia, cujos resultados subsequentes contribuíram para o fracasso na classificação para a Copa do Mundo antes da saída de Kek.
César herdou a situação e continuou a se opor ao que considera um tratamento desigual da seleção nacional. A Eslovênia acredita que as repetidas ausências de Sesko contra Hungria, Montenegro, Kosovo, Suécia, Chipre e Croácia colocaram a seleção em desvantagem.
“Normalmente, a seleção é crucial para nós, um pouco menos para eles (United), mas é melhor para Benjamin não treinar durante esses 14 dias”, disse Cesar em março passado. “Nosso departamento médico avaliou imediatamente que não seria bom para ele jogar.”
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Sesko continua sendo o ponto central da tensão atual
É provável que o Manchester United veja com bons olhos o tempo adicional de recuperação de Sesko antes da próxima temporada, especialmente após o recente problema na canela do atacante. No entanto, a crescente frustração no seio da seleção eslovena sugere que a disputa sobre a disponibilidade do jogador dificilmente desaparecerá em breve. Sesko continua comprometido com a seleção nacional, mas novas lesões ou desistências podem agravar as tensões entre o clube e a seleção, à medida que ambas as partes continuam a lidar com a gestão de um dos jogadores mais importantes da Eslovênia.