Man Utd
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O Manchester United divulga novidades sobre o estádio, enquanto os Red Devils revelam um plano de financiamento de 2 bilhões de libras para o “Wembley do Norte”, com capacidade para 100 mil pessoas
Foi garantido financiamento privado para a nova construção
De acordo com reportagens do Mirror e do Independent, o United está avançando com seus planos para um estádio colossal sem recorrer a recursos públicos para a construção propriamente dita. Essa mudança surge após comentários iniciais de Ratcliffe, que afirmou: “As pessoas do norte pagam seus impostos, e há um argumento a favor de se pensar em um projeto mais ambicioso no norte, que seria adequado para a Inglaterra.” No entanto, o prefeito de Manchester, Andy Burnham, descartou a concessão de verbas públicas para o empreendimento. Esclarecendo a posição atual, um porta-voz do clube declarou: “Nosso novo estádio proposto será financiado com recursos privados, e continuamos a ter conversas positivas com potenciais investidores e todas as partes interessadas.”
- AFP
É necessário o apoio do governo para as conexões de transporte
Embora o custo de construção de 2 bilhões de libras recaia inteiramente sobre o clube, este está pressionando ativamente o governo para que contribua com as redes de transporte da região. Roche enfatizou que a cooperação pública é vital para integrar adequadamente a arena à infraestrutura da cidade. Ela explicou: “Não adianta construir o maior ou o melhor estádio do Reino Unido se ele ficar isolado e não for possível chegar até lá porque não há conexões de transporte, ou porque as pessoas não podem ir nos dias em que não há jogos, ou porque as empresas locais não podem fazer parte disso. O que pedimos ao governo é que apoie, não a construção do estádio, mas que realmente apoie a infraestrutura e a revitalização da área. Entendemos que o estádio é nossa responsabilidade. Queremos oferecer um ótimo estádio para nossos torcedores. Pagaremos os 2 bilhões de libras para fazer isso.”
Negociações complexas sobre terrenos e cronograma do projeto
Conseguir capital privado para um empreendimento de tal magnitude é uma tarefa considerável, especialmente porque a dívida atual do clube já se aproxima da marca de 1,3 bilhão de libras. Além disso, os Red Devils enfrentam negociações complexas para adquirir terrenos adjacentes, com as conversas atualmente paralisadas devido à avaliação de um pátio ferroviário de propriedade da Freightliner. Consequentemente, o cronograma permanece incerto. Ao abordar o cronograma, Roche observou: “Quando lançamos a ideia de um novo estádio há 12 meses, dissemos que a construção levaria entre quatro e cinco anos, e isso está correto. Mas acho que as pessoas interpretaram isso como se o estádio pudesse estar pronto para 2030; no entanto, com uma obra tão complexa quanto a que vamos empreender, leva um ou dois anos para nos prepararmos para a construção – para reunir os terrenos, garantir os fundos e obter a licença de construção.”
- Getty Images Sport
Impulsionar a economia local e recuperar o prestígio
A urgência em concretizar essa visão é motivada pelo declínio do Old Trafford, que recentemente foi preterido na candidatura para sediar a Euro 2028 em favor do Etihad Stadium, do Manchester City — uma afronta que Gary Neville classificou, em sua famosa declaração, como “o ponto mais baixo de todos os tempos”. O novo empreendimento visa restaurar o status do clube no cenário mundial, ao mesmo tempo em que serve como um enorme catalisador econômico para a região. Espera-se que a ampla área de revitalização crie 90.000 empregos e gere milhares de novas moradias. Com enorme interesse de investidores globais, a diretoria continua confiante de que suas ambições históricas estão bem encaminhadas.