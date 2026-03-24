O Manchester United divulga novidades sobre o estádio, enquanto os Red Devils revelam um plano de financiamento de 2 bilhões de libras para o “Wembley do Norte”, com capacidade para 100 mil pessoas

Embora o custo de construção de 2 bilhões de libras recaia inteiramente sobre o clube, este está pressionando ativamente o governo para que contribua com as redes de transporte da região. Roche enfatizou que a cooperação pública é vital para integrar adequadamente a arena à infraestrutura da cidade. Ela explicou: “Não adianta construir o maior ou o melhor estádio do Reino Unido se ele ficar isolado e não for possível chegar até lá porque não há conexões de transporte, ou porque as pessoas não podem ir nos dias em que não há jogos, ou porque as empresas locais não podem fazer parte disso. O que pedimos ao governo é que apoie, não a construção do estádio, mas que realmente apoie a infraestrutura e a revitalização da área. Entendemos que o estádio é nossa responsabilidade. Queremos oferecer um ótimo estádio para nossos torcedores. Pagaremos os 2 bilhões de libras para fazer isso.”