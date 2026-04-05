O Manchester United disse a Scott McTominay que “ele não é Bruno Fernandes”, mas que “adoraria voltar”, enquanto o ex-jogador dos Red Devils faz declarações sobre uma possível transferência para o Napoli

Embora o jogador da seleção da Escócia tenha marcado 12 gols na Série A, ajudando o Napoli a conquistar apenas seu quarto título, Pallister não hesitou em diferenciá-lo de Fernandes. Os gigantes ingleses têm contado fortemente com seu meia-atacante português, e McTominay atua de maneira diferente. Pallister explicou: “Estamos falando de estilos diferentes de futebol, não é mesmo? Ele sempre teve um faro de gol. Ele fez isso pela Escócia, fez isso pelo Napoli. Seria interessante, não seria, ver se alguém o colocasse nessa posição e dissesse: ‘Certo, você vai ser esse meio-campista ofensivo como o Bruno’. Ouça, ele não é um Bruno Fernandes. Ele não vê os passes que o Bruno vê, mas oferece uma ameaça de gol. Mas não acho que, certamente no Manchester United, eles o colocariam nessa posição.”