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O Manchester United disse a Scott McTominay que “ele não é Bruno Fernandes”, mas que “adoraria voltar”, enquanto o ex-jogador dos Red Devils faz declarações sobre uma possível transferência para o Napoli
Uma ligação que perdura com Old Trafford
De acordo com o Record Sport, Pallister insiste que o Manchester United cometeu um erro ao deixar McTominay sair em uma transação de 26 milhões de libras (34 milhões de dólares). O clube viu o meio-campista se destacar na Itália, mas a lenda do United acredita que um reencontro pode estar nos planos. Pallister disse: “Olha, acho que Scott McTominay tem uma grande afinidade com o Manchester United e com os torcedores. Ele cresceu lá, e tenho certeza de que há um lugar no coração dele onde ele adoraria voltar para o Manchester United, mas se isso é viável ou não, eu não sei. Ele é um jogador que eu provavelmente não teria deixado ir.”
- AFP
Um estilo diferente do de Fernandes
Embora o jogador da seleção da Escócia tenha marcado 12 gols na Série A, ajudando o Napoli a conquistar apenas seu quarto título, Pallister não hesitou em diferenciá-lo de Fernandes. Os gigantes ingleses têm contado fortemente com seu meia-atacante português, e McTominay atua de maneira diferente. Pallister explicou: “Estamos falando de estilos diferentes de futebol, não é mesmo? Ele sempre teve um faro de gol. Ele fez isso pela Escócia, fez isso pelo Napoli. Seria interessante, não seria, ver se alguém o colocasse nessa posição e dissesse: ‘Certo, você vai ser esse meio-campista ofensivo como o Bruno’. Ouça, ele não é um Bruno Fernandes. Ele não vê os passes que o Bruno vê, mas oferece uma ameaça de gol. Mas não acho que, certamente no Manchester United, eles o colocariam nessa posição.”
Surpresa com a saída no verão
A decisão de vender o jogador formado na base causou espanto entre a torcida do Old Trafford. Ele foi peça fundamental do elenco comandado por Erik ten Hag que conquistou a FA Cup, antes de deixar o clube meses depois. Pallister continua convicto de que o meio-campista esforçado deveria ter ficado no Noroeste. Ele observou: “Sempre achei que ele seria uma peça importante do elenco. E, como eu disse, eu não teria deixado Scott McTominay ir embora, porque acho que em cada jogo que ele disputa e veste aquela camisa, ele quer dar o seu melhor. Acho que algumas pessoas ficaram chocadas quando ele realmente saiu.”
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Ambições na Copa do Mundo com a Escócia
Além do futuro no clube, o craque do Napoli está atualmente se preparando para a Copa do Mundo deste verão. Sua reputação subiu vertiginosamente em agosto passado, quando ficou em 18º lugar na disputa pela Bola de Ouro. Steve Clarke contará fortemente com seu craque enquanto a seleção se prepara para enfrentar Brasil, Haiti e Marrocos.