O Manchester United causou grande comoção na Premier League ao tomar medidas para garantir a contratação do craque do Aston Villa, Tielemans. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o United acionou a cláusula de £35 milhões necessária para contornar as negociações com o clube de Birmingham.

Romano confirmou o negócio nas redes sociais com seu icônico “here we go”. A negociação representa uma jogada certeira do United, que agiu rapidamente para contratar um jogador de comprovada qualidade na Premier League por um valor considerado uma pechincha no mercado atual.



