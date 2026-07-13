Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United deve fechar a surpreendente contratação de Youri Tielemans após acionar a cláusula de rescisão de 35 milhões de libras prevista no contrato do craque do Aston Villa
Os Red Devils acionam a cláusula de rescisão
O Manchester United causou grande comoção na Premier League ao tomar medidas para garantir a contratação do craque do Aston Villa, Tielemans. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o United acionou a cláusula de £35 milhões necessária para contornar as negociações com o clube de Birmingham.
Romano confirmou o negócio nas redes sociais com seu icônico “here we go”. A negociação representa uma jogada certeira do United, que agiu rapidamente para contratar um jogador de comprovada qualidade na Premier League por um valor considerado uma pechincha no mercado atual.
- Getty Images Sport
Villa está de mãos atadas pelo contrato
Unai Emery estava decidido a montar seu meio-campo em torno de Tielemans, Amadou Onana e Boubacar Kamara para a próxima temporada. No entanto, a existência de uma cláusula de rescisão no contrato de Tielemans deixou o Aston Villa sem condições de impedir sua saída para um rival direto.
O United identificou uma oportunidade de contratar o meio-campista de 29 anos e, apesar do interesse de outros clubes, ele prefere se transferir para Old Trafford, segundo o The Athletic. O jogador da seleção belga foi fundamental para o Villa na última temporada, ajudando o time a garantir a classificação para a Liga dos Campeões e o título da Liga Europa, mas a atração do clube 20 vezes campeão inglês se mostrou forte demais para ser ignorada.
- Getty Images
Negociação com Ederson fracassa no último momento
A tentativa de contratação de Tielemans ocorre logo após o United ter decidido desistir da negociação envolvendo Ederson, do Atalanta. O brasileiro vinha sendo o principal alvo há várias semanas, mas a negociação estagnou nas etapas finais do processo, apesar de já ter sido acordado um pacote financeiro significativo.
Relatos sugerem que o United desistiu da disputa pelo jogador da Atalanta após solicitar exames médicos adicionais intensivos após o retorno do jogador da Copa do Mundo. Enquanto a Atalanta continuava confiante na aptidão física do jogador, os Red Devils optaram por explorar outras alternativas, o que os levou diretamente a Tielemans.
- Getty Images Sport
Reforçando o motor do meio-campo do Carrick
Após a saída de Casemiro e a lesão de longa duração de Manuel Ugarte, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho durante a Copa do Mundo, Carrick estava desesperado por reforços com experiência de alto nível.
Tielemans, que foi um dos destaques da campanha da Bélgica até as quartas de final da Copa do Mundo, deve se juntar ao esperado novo reforço Andrey Santos no que parece ser um meio-campo renovado, projetado para controlar as partidas com mais eficácia. Com sua capacidade de marcar gols e dar assistências, o United acredita que Tielemans é a ponte perfeita entre a defesa e o ataque, enquanto o time busca dar continuidade ao progresso recente sob a liderança de Carrick.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.