O Manchester United deve evitar Oliver Glasner: o austríaco antagônico tem as características de outro Ruben Amorim, apesar das conquistas incríveis com o Crystal Palace

Há apenas cinco meses, Oliver Glasner parecia um candidato sério para ser o próximo técnico do Manchester United. No dia em que surgiram sérias dúvidas sobre o futuro de Ruben Amorim, após a derrota fraca para o Brentford no final de setembro, o Crystal Palace de Glasner venceu o Liverpool, interrompendo a sequência de sete vitórias consecutivas dos Reds e deixando os Eagles como o único time invicto na Premier League.

O Palace, que havia derrotado o Liverpool na Community Shield em agosto e surpreendido o Manchester City ao conquistar seu primeiro troféu importante com a FA Cup da última temporada, parecia um clube modelo e o exemplo perfeito do que um técnico de alto nível poderia alcançar com recursos escassos. Glasner também estava desafiando a crença comum de que a mesma formação 3-4-3 com a qual Amorim havia se esforçado não poderia funcionar na Premier League. 

Com o United passando quase um ano trabalhando no 3-4-3 e gastando cerca de £ 250 milhões (US$ 336 milhões) em jogadores projetados para jogar nesse sistema, sem mencionar a dispensa de alas tradicionais como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony e Jadon Sancho, Glasner parecia uma escolha lógica para continuar no mesmo caminho que o clube vinha trilhando. 

Ele era efetivamente um garoto-propaganda do 3-4-3 e havia arquitetado duas vitórias sobre o United, uma goleada por 4 a 0 quando Erik ten Hag estava no comando e uma vitória por 2 a 0 em Old Trafford sobre Amorim.

Mas muita coisa mudou nos últimos cinco meses e, embora Glasner esteja atualmente em segundo lugar, segundo as casas de apostas, atrás de Michael Carrick para ser o técnico do United no início da próxima temporada, o austríaco vai ao Old Trafford no domingo tendo esgotado a maior parte da boa vontade que conquistou dos torcedores do Palace. E ele está começando a se assemelhar aos piores aspectos de Amorim...

    Três vitórias em 17 jogos

    A reputação de Glasner entre os torcedores do Palace foi prejudicada por uma sequência de três vitórias nos últimos 17 jogos, incluindo uma série de 12 partidas sem vitórias. Entre as derrotas, destacam-se a surpreendente eliminação da FA Cup pelo Macclesfield, time que não disputa a liga, considerada a maior zebra da história da FA Cup, a goleada por 4 a 1 sofrida contra o Leeds e a derrota em casa para o Burnley, 19º colocado. 

    Depois de estar em quarto lugar na tabela da Premier League no início de dezembro, o Palace vai ao Old Trafford na 13ª posição. As vitórias sobre o Brighton e o Wolves em duas das últimas três partidas aliviaram os temores de rebaixamento, mas certamente prejudicaram as chances de Glasner conseguir o emprego de elite que deseja, depois de anunciar em janeiro que deixará o Selhurst Park no final da temporada.

    Glasner disse ao presidente do Palace, Steve Parish, em outubro, que iria embora porque “queria um novo desafio”. Ele insistiu que a frustrante janela de transferências do Palace no verão, durante a qual o clube vendeu Eberechi Eze, obteve um lucro de £ 20 milhões e teve que desistir de vender Marc Guehi ao Liverpool após não conseguir contratar um zagueiro substituto, não foi o motivo pelo qual ele se cansou.

    Explosões ao estilo Amorim

    Mas apenas um dia depois, após a derrota em Sunderland, ele fez uma crítica veemente à diretoria, o que contradizia completamente sua afirmação, ao criticar a venda de Guehi para o Manchester City. Ele disse: “Sinto que estamos sendo completamente abandonados. Não posso culpar nenhum jogador. Eles fizeram tudo o que podiam e isso vem acontecendo há semanas e meses. Temos 12, 13 jogadores do elenco disponíveis e não sentimos nenhum apoio. O pior é vender nosso capitão um dia antes de jogar uma partida da Premier League.

    Estamos nos preparando, é a primeira semana (completa) que treinamos desde setembro, e então vendemos nosso capitão um dia antes de um jogo. Então, não entendo isso. Sempre mantive a boca fechada, mas não posso mais, porque tenho que defender esses jogadores, pois hoje foi o 35º jogo. Sim, estamos sob pressão aqui e temos azar. Mas, novamente, não podemos reagir, não podemos ajudá-los, isso torna tudo muito difícil.” 

    Sua explosão lembrou o ataque verbal de Amorim apenas duas semanas antes, em Elland Road, que foi a gota d'água para a diretoria do United e selou sua demissão. O português havia brigado com o diretor de futebol Jason Wilcox dois dias antes, depois que sua formação foi questionada, e também foi noticiado que ele havia sido informado de que não receberia nenhum apoio na janela de transferências de janeiro. 

    A repetida afirmação de Amorim de que “veio para cá para ser o treinador, não o técnico” sugeria que ele também discordava das decisões de transferência do clube, como a contratação de Senne Lammens em vez de Emi Martinez, sem o seu consentimento.

    Desrespeitando os fãs

    Amorim claramente obteve muito mais apoio no mercado de transferências do que Glasner, que perdeu Michael Olise no verão anterior e disse que perder Eze e Guehi foi como “ter o coração partido duas vezes nesta temporada”. Mas mostrar a mesma tendência de se revoltar contra a diretoria quando não conseguiu o que queria não o coloca em boa posição para trabalhar no United, agora que os Red Devils construíram uma estrutura em que os treinadores têm muito pouca influência nas transferências.

    Glasner continuou a imitar Amorim, dando entrevistas e coletivas de imprensa que chamaram mais atenção da mídia, o que abriu mais divisões entre ele, a diretoria, os torcedores e, potencialmente, os jogadores também. 

    Depois que os torcedores cantaram “você vai ser demitido pela manhã” durante o empate em 1 a 1 com o Zrinjski Mostar na Liga Europa Conferência, Glasner respondeu dizendo: “Sejam humildes. Nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Acho que alguns que são tão críticos nesta situação não são mais humildes. Esquecer de onde você veio e, geralmente, na vida, você é punido por isso”.

    O grupo de torcedores do Palace, Holmesdale Fanatics, então ergueu uma faixa no jogo seguinte contra o Wolves dizendo “Torcedores desrespeitados – Glasner está acabado”. 

    “Arruinou sua reputação”

    Ver o homem que conquistou o primeiro troféu do clube e foi responsável por tantas vitórias impressionantes nos últimos dois anos se transformar em um vilão entre os torcedores deve ser mais um aviso para o United evitar Glasner.

    Como disse o ex-técnico do Palace, Sam Allardyce, no podcast No Tippy Tappy Football: “Ele precisa ser um pouco mais humilde. Precisa engolir um pouco do seu orgulho e parar de criar essa narrativa. Tenho certeza de que ele está quase criando isso para ser demitido e receber uma indenização. Acho que o técnico está totalmente fora de controle. Todos ficamos frustrados com a venda dos melhores jogadores, mas se você está lá, é um fato da vida. Ele realmente estragou sua reputação com o que conquistou com tão pouco no Crystal Palace, e é triste que isso provavelmente vá terminar de forma um pouco amarga.”

    Depois, há a questão das táticas de Glasner. Glasner é diferente de Amorim, pois usou várias formações ao longo de sua carreira, insistindo em escolher uma formação com base nas qualidades dos jogadores à sua disposição, em vez de forçar jogadores inadequados a se encaixarem no sistema. Mas ele não conseguiu dar continuidade às conquistas da última temporada e a equipe ainda joga um futebol reativo, não conseguindo vencer muitos times abaixo dela por causa de sua incapacidade de dominar os jogos.

    O estilo azarão não vai funcionar.

    Tony Cascarino escreveu no The Times: “A incapacidade do Eagles de derrotar um time cinco divisões abaixo deles [Macclesfield], com a responsabilidade de criar jogadas, é preocupante para os times que desejam contratar Glasner. Há uma expectativa por um futebol dominante nos clubes de elite, e o estilo de azarão com o qual ele obteve sucesso no Palace e no Eintracht Frankfurt não funcionará no nível mais alto.”

    Em relação às chances de Glasner treinar o United, Cascarino levantou preocupações sobre seu desejo de controle além do campo. “Ele tem a arrogância de alguém que está decidido sobre o que quer implementar em um clube e exige muito”, escreveu ele. Ele também citou o histórico pouco convincente de treinadores que tiveram um desempenho acima do esperado em clubes menores, mas que tiveram dificuldades quando assumiram cargos mais importantes, como “Graham Potter lutando contra o escrutínio da mídia no Chelsea e David Moyes com a pressão do United”. 

    Deixe-o fora da busca

    Se a incrível sequência de resultados de Michael Carrick desde que sucedeu Amorim continuar contra o Palace e ele acabar levando o time de volta à Liga dos Campeões, será cada vez mais difícil para o United não lhe dar o cargo. No entanto, considerando o que aconteceu com Ole Gunnar Solskjaer, é compreensível que o United queira vasculhar o mercado e analisar todos os outros candidatos de ponta. 

    Luis Enrique é uma escolha atraente a longo prazo, assim como Julian Nagelsmann, embora ele tenha se comprometido com a Alemanha até 2028, assim como Thomas Tuchel com a Inglaterra.

    Mas, dada a sua experiência recente com um treinador que era taticamente inflexível, queria mais controle sobre as transferências e nunca conseguia controlar a língua, eles fariam bem em excluir Glasner de sua busca.

