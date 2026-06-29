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O Manchester United deve anunciar sua primeira contratação oficial do verão, já que os exames médicos foram agendados
Jovem estrela colombiana viaja para Manchester
Orozco está prestes a formalizar oficialmente sua tão esperada transferência para o United, após um acordo ter sido inicialmente negociado no ano passado. Os Red Devils fecharam um acordo pré-contratual abrangente para contratar o jovem meio-campista do clube colombiano Fortaleza, com a transferência adiada intencionalmente até que o jogador atinja a idade mínima exigida neste verão.
De acordo com o jornalista colombiano Pipe Sierra, o jovem talentoso embarcou em um voo com destino ao Reino Unido para dar os últimos retoques na transferência. Um detalhe crucial é que o jovem promissor está sendo acompanhado pessoalmente na viagem pelo principal olheiro do United na América do Sul, Giuseppe Antonaccio, o que ressalta o grande investimento do clube no desenvolvimento de jovens talentos.
Consulta médica marcada para o dia do aniversário, antes da integração na equipe juvenil
O jovem prodígio do meio-campo deve passar por exames médicos completos assim que chegar a Manchester. A diretoria do clube planeja anunciar oficialmente Orozco como jogador do United por volta do dia 13 de julho, coincidindo exatamente com o aniversário de 18 anos do jogador, quando as regras internacionais de transferência permitem o seu registro.
Assim que a documentação formal for devidamente processada, espera-se que Orozco se junte imediatamente ao time sub-21, comandado pelo técnico Adam Lawrence. A equipe juvenil está atualmente se preparando para sua tão esperada turnê de pré-temporada na Alemanha, que servirá como um ambiente de introdução dos jogadores às exigências táticas do futebol inglês.
O desenvolvimento interno tem prioridade sobre a liquidação imediata do empréstimo
De acordo com o jornal The Standard, os dirigentes do Old Trafford decidiram manter o jovem em Carrington para a próxima temporada, em vez de autorizar um empréstimo imediato ao exterior. A equipe de recrutamento pretende acompanhar meticulosamente sua adaptação física ao exigente ambiente inglês, um método paciente já utilizado anteriormente com jovens promessas estrangeiras como Diego Leon.
Embora Orozco chegue com uma reputação brilhante – tendo sido capitão da Colômbia na final do Campeonato Sul-Americano Sub-17 –, ele não será considerado imediatamente para a seleção principal. O técnico Michael Carrick está atualmente focado em mudanças no meio-campo da equipe principal, especialmente com a saída do veterano Casemiro, que, ao término de seu contrato, se juntará ao Inter de Miami.
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A reformulação do meio-campo sênior enfrenta atrasos no mercado de transferências
Para preencher as lacunas, o United havia fechado, em maio, um acordo de 37 milhões de libras com o Atalanta, da Série A, pelo dinâmico meio-campista Ederson. No entanto, essa negociação enfrentou atrasos logísticos inesperados depois que o jogador foi convocado de última hora para a seleção brasileira na Copa do Mundo, como substituto de Wesley, da Roma, devido a uma lesão.
Ao mesmo tempo, o United continua envolvido em negociações intensas e de alto risco sobre a contratação, neste verão, do cobiçado meio-campista do West Ham, Mateus Fernandes. A diretoria de Old Trafford enfrenta forte concorrência interna do Tottenham Hotspur, enquanto o West Ham se recusa obstinadamente a baixar seu alto preço de venda, exigindo 90 milhões de libras para se desfazer do jogador de 21 anos.