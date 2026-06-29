O Manchester United deve anunciar sua primeira contratação oficial do verão, já que os exames médicos foram agendados

Orozco está prestes a formalizar oficialmente sua tão esperada transferência para o United, após um acordo ter sido inicialmente negociado no ano passado. Os Red Devils fecharam um acordo pré-contratual abrangente para contratar o jovem meio-campista do clube colombiano Fortaleza, com a transferência adiada intencionalmente até que o jogador atinja a idade mínima exigida neste verão.

De acordo com o jornalista colombiano Pipe Sierra, o jovem talentoso embarcou em um voo com destino ao Reino Unido para dar os últimos retoques na transferência. Um detalhe crucial é que o jovem promissor está sendo acompanhado pessoalmente na viagem pelo principal olheiro do United na América do Sul, Giuseppe Antonaccio, o que ressalta o grande investimento do clube no desenvolvimento de jovens talentos.



