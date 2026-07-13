O Manchester United deixa Ederson de lado e se consola com Tielemans: contratação de 41 milhões de euros. O que isso muda para Manu Koné?

A contratação de Ederson, do Atalanta, acabou por não se concretizar – após ter sido alcançado um acordo nas últimas semanas no valor de 40 milhões de euros mais 5 em bônus e depois que ele passou por parte dos exames médicos na Inglaterra, que não foram consideradas satisfatórias quanto ao resultado –, o Manchester United identificou a segunda contratação para reforçar o meio-campo, após a aquisição de Andrey Santos do Chelsea por 60 milhões de euros. Segundo David Ornstein, do The Athletic, os Red Devils chegaram a um acordo com o Aston Villa por Youri Tielemans.





AGORA O MILAN ENTRA NA DISPUTA POR EDERSON, AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS