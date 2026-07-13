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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O Manchester United deixa Ederson de lado e se consola com Tielemans: contratação de 41 milhões de euros. O que isso muda para Manu Koné?

Manchester United
Y. Tielemans
Mercado da bola
Aston Villa
M. Kone
Ederson

O jogador da seleção belga chega ao time de Carrick poucos dias após a contratação de Andrey Santos, vindo do Chelsea

A contratação de Ederson, do Atalanta, acabou por não se concretizar – após ter sido alcançado um acordo nas últimas semanas no valor de 40 milhões de euros mais 5 em bônus e depois que ele passou por parte dos exames médicos na Inglaterra, que não foram consideradas satisfatórias quanto ao resultado –, o Manchester United identificou a segunda contratação para reforçar o meio-campo, após a aquisição de Andrey Santos do Chelsea por 60 milhões de euros. Segundo David Ornstein, do The Athletic, os Red Devils chegaram a um acordo com o Aston Villa por Youri Tielemans.


AGORA O MILAN ENTRA NA DISPUTA POR EDERSON, AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

  • MANZAMBI NO LUGAR DE TIELEMANS

    Assim que foi confirmada a contratação do suíço Johan Manzambi, vindo do Friburgo, por 60 milhões de euros mais bônus, o Aston Villa anunciou oficialmente ter recebido do Manchester United a proposta de pagamento da cláusula de rescisão de 41 milhões de euros prevista no contrato de Tielemans, que veste a camisa dos Villains desde o verão de 2023, quando se transferiu do Leicester como jogador sem valor de transferência. Em três temporadas, ele disputou 134 partidas e somou 10 gols e 25 assistências, conquistando na última temporada o título da Europa e garantindo a segunda classificação para a Liga dos Campeões nas últimas três temporadas.

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  • O BELGA DESCARTA A KONE?

    Com a dupla contratação de Andrey Santos e Tielemans para o meio-campo, o Manchester United vem reforçar com solidez e qualidade um setor do qual saiu recentemente Casemiro – cujo contrato está chegando ao fim e que já chegou a um acordo com o Inter Miami – e que ficou sem um jogador como Manuel Ugarte por vários meses, alguém que, de qualquer forma, estava fora dos planos. Com a permanência de Mainoo e Bruno Fernandes, o time comandado por Carrick terá que decidir se vai voltar a atuar no mercado para essa posição específica, tendo em vista os recentes rumores sobre Manu Koné, da Roma, avaliado entre 50 e 60 milhões de euros.

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