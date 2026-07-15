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Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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O Manchester United corre o risco de ficar ainda mais para trás em relação à elite da WSL, já que o início lento da janela de transferências de verão deixa os Red Devils em risco de serem ultrapassados pelas equipes de meio de tabela, que vêm se fortalecendo

Futebol feminino
Manchester United Women
WSL
Especiais e Opinião

Até agora, a janela de transferências de verão tem sido bastante agitada no futebol feminino, especialmente na Superliga Feminina. Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, chegou à divisão, assim como uma das maiores estrelas da NWSL, Manaka Matsukubo, enquanto Georgia Stanway e Mary Earps retornaram e outras estrelas da Inglaterra, como Beth Mead e Niamh Charles, também mudaram de clube. Nenhuma dessas transferências de destaque, porém, envolveu o Manchester United.

O Red Devils teve uma temporada de altos e baixos no ano passado. Chegar a mais uma final de copa — apenas a terceira desde que a equipe feminina foi restabelecida em 2018 — foi um grande ponto positivo, assim como a campanha até as quartas de final da Liga dos Campeões em sua estreia na competição principal. No entanto, o quarto lugar na WSL significa que o United ficará de fora das competições europeias na nova temporada, tendo ficado a decepcionantes nove pontos dos três primeiros colocados da divisão.

Este verão será, portanto, decisivo para recuperar o terreno perdido em relação ao Manchester City, que acabou de encerrar uma espera de 10 anos pelo título da WSL e ainda conquistou a FA Cup; ao Arsenal, que há apenas um ano conquistou a glória na Liga dos Campeões; e ao Chelsea, que ainda conseguiu levantar a Copa da Liga naquela que foi sua temporada mais decepcionante em sete anos. O United mostrou que é capaz de vencer todas essas equipes ao longo dos anos, mas conseguir fazer isso de forma consistente ainda tem sido um desafio para o clube.

E, no entanto, enquanto o Arsenal continua a impressionar a todos com suas negociações de transferências, o City reforça sutilmente seu time campeão e o Chelsea se aproxima de uma solução para seus problemas no ataque, o United tem estado preocupantemente quieto nesta janela de transferências — e tudo isso enquanto os que estão atrás dele, principalmente as London City Lionesses, têm feito exatamente o contrário.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    À beira de

    O fato de o United ter ficado de fora das competições europeias na última temporada, apesar de ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões e ter tido um bom desempenho nessa fase, resume bem a situação atual dessa equipe: à beira do topo do futebol e capaz de se manter firme em alguns momentos, mas sem a resistência necessária para permanecer lá e, melhor ainda, dar um salto adiante.

    De certa forma, isso não é uma grande surpresa. Afinal, o United só reformulou a equipe feminina há oito anos, o que significa que sempre houve uma grande lacuna a ser superada entre elas e o City, o Arsenal e o Chelsea. As “Red Devils” fizeram alguns avanços nesse período, classificando-se para a Liga dos Campeões, chegando a três finais de copa e conquistando um título importante, a FA Cup. Mas ainda há muito terreno a ser recuperado, já que elas simplesmente não têm as mesmas bases que as equipes que estão no topo há algum tempo.

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  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Não é o suficiente

    Dar passos importantes dentro e fora de campo sempre foi uma necessidade, e embora isso se torne mais difícil pelo fato de que todos os rivais estão fazendo o mesmo, o United ainda não fez o suficiente.

    A falta de profundidade no elenco, em particular, é um ponto-chave em que o United ficou para trás em relação aos outros, especialmente na última temporada, quando disputou a Liga dos Campeões. Isso precisa ser resolvido urgentemente neste verão, já que o clube não conseguiu fazer isso há 12 meses.

    Não é que o United faça contratações ruins, de forma alguma. Olhando para o verão passado, tanto Julia Zigiotti Olme quanto Jess Park podem ser consideradas verdadeiras histórias de sucesso. O problema é que elas estavam entre as apenas três contratações realizadas. Isso nunca seria suficiente, já que a equipe de Marc Skinner se preparava para disputar quatro competições — e foi exatamente o que aconteceu, apesar de algumas contratações em janeiro.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Os rivais estão se movimentando

    Até agora, pouco aconteceu nesta janela de transferências de verão que sugira que algo vá mudar, enquanto os rivais do United conduzem bem suas negociações.

    O City entrou no mercado declarando explicitamente que não estaria muito ativo, já que acabara de conquistar a WSL e a FA Cup. Mesmo assim, o clube contratou Mead, uma atacante de alto nível com vasta experiência em títulos; Charles, outra jogadora da seleção inglesa que preenche uma lacuna na lateral-esquerda; e afastou o interesse do Chelsea pela craque Khadija Shaw, garantindo a permanência da vencedora da Chuteira de Ouro da WSL com um novo contrato.

    O Arsenal, por sua vez, tem se mostrado extremamente ousado em sua busca por acabar com a espera de sete anos pelo título da WSL, não perdendo tempo e anunciando as contratações de Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler e Lisa Baum em um período de duas semanas, enquanto continua o interesse em contratar a jogadora sem contrato do Barcelona, Salma Paralluelo. Esse é o tipo de trabalho que pode levar um time ao topo da WSL.

    Até mesmo o Chelsea, que teve uma janela de transferências longe de ser ideal até o momento, fez algumas ótimas contratações. Em meio à frustração de ter sido rejeitado por Shaw, depois por Paralluelo e, em seguida, por Felicia Schroder em sua busca por uma nova atacante, o Blues contratou Katie McCabe e também fez uma excelente aquisição com Matsukubo, que foi uma das melhores jogadoras da NWSL no ano passado e ainda tem apenas 21 anos. A busca do Blues por uma atacante central também pode ter chegado ao fim, com a estrela do Paris Saint-Germain, Romee Leuchter, a caminho, segundo o Vrouwen Voetbal Nieuws.

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Começo tranquilo

    O que o United tem feito? Bem, Andrea Medina já chegou, a talentosa jogadora de 22 anos que pode atuar como zagueira central ou lateral-esquerda. É uma ótima contratação e alguém que também ajuda a resolver a falta de profundidade no elenco. Mas, até agora, é só isso.

    Também tem havido uma verdadeira escassez de rumores ou notícias sobre possíveis alvos dos Red Devils, com as principais notícias de transferências se referindo, em vez disso, a saídas. Foi amplamente divulgado na terça-feira que Melvine Malard, uma das melhores jogadoras do United na última temporada, está prestes a se transferir para o Chelsea, com a ida da zagueira Millie Turner para o Birmingham anunciada na quarta-feira e a meio-campista Lisa Naalsund prestes a segui-la para o clube.

    Enquanto isso, o site The Athletic noticiou em maio que o United estava aberto a vender Elisabeth Terland, artilheira do time na última temporada, caso recebesse uma oferta que atendesse à sua avaliação, a fim de reinvestir os recursos em vez de correr o risco de perder a jogadora da seleção norueguesa em uma transferência gratuita no próximo verão. Se isso continuará sendo o caso após a venda de Malard, só o tempo dirá.

    Terland, que recusou uma renovação de contrato em novembro, também não é a única jogadora cujo contrato vence no ano que vem. Ella Toone é outra, e quando questionada sobre seu futuro no mês passado, a meio-campista da Inglaterra não se comprometeu.

    “Obviamente, agora é hora de conversar”, disse Toone. “Só sei que preciso tomar uma decisão sobre o que é melhor para mim.”

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Olhando por cima do ombro

    E não é apenas alcançar o City, o Arsenal e o Chelsea que deve estar na mente do United. Também é preciso ficar atento ao que acontece por trás, pois os clubes desse grupo no meio da tabela estão melhorando.

    O London City Lionesses é a ameaça mais óbvia. De propriedade da bilionária Michele Kang, que também é dona do Washington Spirit, de Trinity Rodman, e do Lyon, oito vezes campeão europeu, o clube fez a contratação do verão ao trazer para a Inglaterra a duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Putellas, com a quatro vezes campeã da Liga dos Campeões, Mapi Leon, a ex-estrela do Lionesses, Mary Earps, e a atacante francesa Kadidiatou Diani também entre as novas contratações.

    Mas há outras equipes das quais é preciso tomar cuidado. O Tottenham, que terminou uma posição e apenas quatro pontos atrás do United na última temporada após empatar com ele em casa e fora, teve um início realmente sólido na janela de transferências de verão, já trazendo cinco novas contratações. Entre elas estão Shekiera Martinez, autora de 16 gols em 32 partidas do campeonato pelo West Ham, que corre risco de rebaixamento; Kirsty Hanson, superada em número de gols apenas por Shaw e Russo na WSL na última temporada; e a goleira Selma Panengstuen, que, segundo relatos, escolheu o Spurs em vez do Arsenal e do PSG.

    O Brighton, outro time que causou problemas ao United no ano passado, também busca dar continuidade à sua campanha que levou à final da FA Cup em maio e incorporou a ex-meia do Arsenal Lia Walti ao elenco, o que representa uma excelente contratação.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    É preciso mais

    Como o United vai reagir? No verão passado, quando a janela de transferências feminina atingiu novos patamares financeiros, o técnico Skinner admitiu que os Red Devils não seriam capazes de competir com os valores de sete dígitos que levaram Olivia Smith ao Arsenal e Grace Geyoro ao London City.

    “A realidade é que temos que tentar encontrar nosso próprio caminho para fazer isso”, disse ele. E o United realmente fez um bom trabalho, apesar de essa admissão ter gerado frustração entre os torcedores — só que não foi o suficiente para montar um elenco capaz de competir em quatro frentes.

    Este ano não haverá quatro frentes. A Liga dos Campeões está fora de questão, e o United buscará tirar proveito disso, assim como o City fez este ano ao encerrar sua espera de uma década por mais um título da WSL. Há também a esperança de que as jogadoras contratadas em janeiro possam causar um impacto maior na nova temporada, já que tiveram seis meses para se adaptar. Esse é especialmente o caso de Lea Schuller, que chegou do Bayern de Munique com um histórico incrível de gols, mas marcou apenas duas vezes em suas primeiras 18 partidas.

    Mas esse time do United ainda precisa de um reforço maciço para competir não apenas com o City, o Arsenal e o Chelsea, mas também com os times abaixo deles na tabela, que estão dando passos gigantescos. Esta é uma janela de transferências crucial para o clube e, embora um início discreto não signifique que ela não será bem-sucedida, o verão ainda não trouxe o tipo de resposta que as torcedoras esperavam após uma temporada decepcionante, que mostrou por que o United ainda não é um candidato consistente ao topo do futebol feminino.