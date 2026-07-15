O Manchester United corre o risco de ficar ainda mais para trás em relação à elite da WSL, já que o início lento da janela de transferências de verão deixa os Red Devils em risco de serem ultrapassados pelas equipes de meio de tabela, que vêm se aprimorando

O Red Devils teve uma temporada de altos e baixos no ano passado. Chegar a mais uma final de copa — apenas a terceira desde que a equipe feminina foi restabelecida em 2018 — foi um grande ponto positivo, assim como a campanha até as quartas de final da Liga dos Campeões em sua estreia na competição principal. No entanto, o quarto lugar na WSL significa que o United ficará de fora das competições europeias na nova temporada, tendo ficado a decepcionantes nove pontos dos três primeiros colocados da divisão.

Este verão será, portanto, decisivo para recuperar o terreno perdido em relação ao Manchester City, que acabou de encerrar uma espera de 10 anos pelo título da WSL e ainda conquistou a FA Cup; ao Arsenal, que há apenas um ano conquistou a glória na Liga dos Campeões; e ao Chelsea, que ainda conseguiu levantar a Taça da Liga naquela que foi sua temporada mais decepcionante em sete anos. O United mostrou que é capaz de vencer todas essas equipes ao longo dos anos, mas conseguir isso de forma consistente ainda tem sido uma tarefa difícil para o clube.

E, no entanto, enquanto o Arsenal continua a impressionar a todos com suas negociações de transferências, o City reforça sutilmente seu time campeão e o Chelsea se aproxima de uma solução para seus problemas no ataque, o United tem estado preocupantemente quieto nesta janela de transferências — e tudo isso enquanto os que estão atrás dele, principalmente as London City Lionesses, têm feito exatamente o contrário.