O Manchester United continua firme na disputa pela contratação de Anderson, com os dirigentes do clube confiantes de que conseguirão convencer o meio-campista do Nottingham Forest a escolher Old Trafford em vez do Manchester City, segundo o The Guardian. O jogador de 23 anos se tornou um dos meio-campistas mais cobiçados da Premier League após uma temporada impressionante no City Ground.

O Forest avalia Anderson em cerca de 100 milhões de libras e já rejeitou uma oferta de 80 milhões de libras do City. Os Red Devils veem Anderson como uma peça-chave na reconstrução do meio-campo de Michael Carrick, e o clube espera avançar nas negociações em breve.