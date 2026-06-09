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O Manchester United continua "otimista" quanto à possibilidade de contratar Elliot Anderson e vencer o City na disputa pela estrela inglesa avaliada em 100 milhões de libras
O Manchester United intensifica a busca por Anderson
O Manchester United continua firme na disputa pela contratação de Anderson, com os dirigentes do clube confiantes de que conseguirão convencer o meio-campista do Nottingham Forest a escolher Old Trafford em vez do Manchester City, segundo o The Guardian. O jogador de 23 anos se tornou um dos meio-campistas mais cobiçados da Premier League após uma temporada impressionante no City Ground.
O Forest avalia Anderson em cerca de 100 milhões de libras e já rejeitou uma oferta de 80 milhões de libras do City. Os Red Devils veem Anderson como uma peça-chave na reconstrução do meio-campo de Michael Carrick, e o clube espera avançar nas negociações em breve.
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O Forest mantém-se firme enquanto a disputa pela contratação se intensifica
A posição do Forest continua clara após ter rejeitado a oferta inicial do City. O clube exige o valor total de 100 milhões de libras e não está sob pressão imediata para vender um de seus ativos mais valiosos. O United, por sua vez, continua otimista pelo fato de não ter sido alcançado um acordo. O clube acredita que ainda há uma oportunidade de convencer Anderson de que seu futuro a longo prazo está em Old Trafford.
O sucessor de Casemiro
O interesse do United em Anderson está intimamente ligado à saída de Casemiro. O experiente brasileiro deve deixar Old Trafford neste verão e tem sido associado ao Inter Miami, da MLS. A saída de Casemiro deixa uma lacuna significativa no meio-campo dos Red Devils, levando o clube a se esforçar para encontrar um substituto.
Apesar de terem supostamente chegado a um acordo para contratar o meio-campista Ederson, do Atalanta, acredita-se que os Red Devils ainda estejam na disputa para contratar Anderson. O clube busca construir um elenco mais jovem e enérgico, e Anderson é visto como um jogador capaz de liderar essa transição. Seu perfil e desenvolvimento fazem dele um alvo-chave, já que o United busca reforços de longo prazo para as áreas centrais.
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A disputa pela transferência de Anderson está prestes a esquentar
O United precisa decidir com que intensidade vai tentar contratar Anderson, à medida que a concorrência do City se intensifica. Com o Forest se recusando a baixar o valor pedido e o City já tendo dado o primeiro passo, espera-se que a disputa pelo meio-campista continue sendo uma das principais histórias do mercado de transferências deste verão. Independentemente da rapidez com que a negociação avance, garantir reforços para o meio-campo continua sendo uma prioridade, enquanto o clube se prepara para a nova temporada.
Enquanto isso, Anderson provavelmente continuará focado em suas obrigações com a Inglaterra na Copa do Mundo, onde os Três Leões enfrentarão Croácia, Gana e Panamá no Grupo L.