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O Manchester United confirma que Tyrell Malacia deixará o clube como jogador sem contrato após apenas DUAS partidas na temporada 2025-26
Malacia deve deixar o clube neste verão
Malacia deixará o clube ao término de seu contrato, em junho, o que marca um corte definitivo para um jogador que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade e a boa forma física em Manchester.
A decisão de permitir que o jogador da seleção holandesa saia sem custos sinaliza a intenção do United de reduzir a folha salarial e se desfazer de jogadores que não conseguiram garantir uma vaga de titular.
Após uma temporada em que disputou apenas duas partidas, tanto o jogador quanto o clube concordaram que um novo começo em outro lugar é a melhor solução para sua carreira estagnada.
O United confirmou a saída iminente de Malacia em um comunicado oficial, que diz: “Tyrell Malacia deixará o Manchester United quando seu contrato expirar no verão. O zagueiro holandês ficou no banco durante a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, em nosso último jogo em casa da temporada. Tyrell chegou ao Reds vindo do Feyenoord, em julho de 2022, e fez 49 partidas pelo time principal no total. Ele passou parte da última temporada emprestado ao PSV Eindhoven e jogou duas vezes nesta temporada, ambas contra o Newcastle United, entrando no final das partidas em casa e fora de casa contra os Magpies. Ele integrou o elenco no dia da conquista da Carabao Cup em 2023, novamente ao enfrentar o time de Eddie Howe. Agradecemos ao Ty por todo o seu empenho e desejamos boa sorte para o futuro da parte de todos no clube.”
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Dificuldades para recuperar a forma física em Old Trafford
A trajetória de Malacia no United tornou-se um exemplo de como as lesões podem travar uma carreira promissora no mais alto nível. Após uma temporada de estreia promissora, na qual ele representou uma forte concorrência para Luke Shaw, o zagueiro desapareceu das escalações por um longo período, passando por várias cirurgias e programas de reabilitação na tentativa de recuperar seu ritmo.
O clube manteve a paciência durante todo o seu longo caminho de recuperação, mas a falta de consistência em sua disponibilidade acabou forçando a equipe de contratações a buscar outras opções. Com a temporada 2026-27 se aproximando e um novo uniforme já sendo lançado, os Red Devils estão focados em uma renovação do elenco que, infelizmente, não inclui mais o holandês de 24 anos.
O técnico interino Michael Carrick reservou algumas palavras para Malacia ao se dirigir à torcida de Old Trafford após o último jogo do United em casa na temporada, contra o Forest, no domingo, dizendo: “Tem o Tyrell, sobre quem falei aos rapazes antes do pontapé inicial. Ele passou por um período difícil devido a lesões. Peço que mostrem seu apoio a ele.”
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Casemiro e Hojlund lideram as saídas neste verão
Malacia não é o único nome de destaque a se despedir do clube, já que Carrick pretende reformular o elenco à sua maneira durante a próxima janela de transferências. O experiente meio-campista Casemiro também deixará Old Trafford quando seu contrato chegar ao fim.
O êxodo continua com Rasmus Hojlund, que confirmou que se transferirá para o Napoli em caráter definitivo após uma passagem bem-sucedida por empréstimo na Itália.
O atacante dinamarquês já escreveu uma emocionante mensagem de despedida aos torcedores do United, e sua saída proporcionará ao clube uma injeção financeira significativa para reinvestir em novas contratações neste verão.
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E agora?
Em campo, o Manchester United garantiu o terceiro lugar na Premier League com uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Forest no domingo. O destaque da partida foi a atuação de Bruno Fernandes, que igualou um recorde ao se juntar a Kevin De Bruyne e Thierry Henry como o único jogador a registrar 20 assistências em uma única temporada da Premier League.
O United encerrará sua campanha com uma viagem a Brighton antes de voltar o foco para a janela de transferências de verão.