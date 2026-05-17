O Manchester United confirma que Tyrell Malacia deixará o clube como jogador sem contrato após apenas DUAS partidas na temporada 2025-26

Malacia deixará o clube ao término de seu contrato, em junho, o que marca um corte definitivo para um jogador que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade e a boa forma física em Manchester.

A decisão de permitir que o jogador da seleção holandesa saia sem custos sinaliza a intenção do United de reduzir a folha salarial e se desfazer de jogadores que não conseguiram garantir uma vaga de titular.

Após uma temporada em que disputou apenas duas partidas, tanto o jogador quanto o clube concordaram que um novo começo em outro lugar é a melhor solução para sua carreira estagnada.

O United confirmou a saída iminente de Malacia em um comunicado oficial, que diz: “Tyrell Malacia deixará o Manchester United quando seu contrato expirar no verão. O zagueiro holandês ficou no banco durante a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, em nosso último jogo em casa da temporada. Tyrell chegou ao Reds vindo do Feyenoord, em julho de 2022, e fez 49 partidas pelo time principal no total. Ele passou parte da última temporada emprestado ao PSV Eindhoven e jogou duas vezes nesta temporada, ambas contra o Newcastle United, entrando no final das partidas em casa e fora de casa contra os Magpies. Ele integrou o elenco no dia da conquista da Carabao Cup em 2023, novamente ao enfrentar o time de Eddie Howe. Agradecemos ao Ty por todo o seu empenho e desejamos boa sorte para o futuro da parte de todos no clube.”







