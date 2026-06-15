Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United confirma a produção da série documental “All or Nothing” para a temporada 2026-27 na Amazon Prime, após acordo sobre taxa de acesso recorde
Acordo recorde leva o United para o Prime Video
O Manchester United anunciou uma parceria histórica com o Amazon Prime, que levará o clube a protagonizar sua própria série documental “All or Nothing” na temporada 2026-27. Segundo o The Athletic, o clube afirma ter negociado uma “taxa de acesso recorde para qualquer documentário semelhante”, com a produção prevista para estrear mundialmente no verão de 2027. As filmagens estão programadas para começar neste verão, enquanto o time se prepara para o retorno à Liga dos Campeões da UEFA.
A série se juntará a um crescente acervo de conteúdo esportivo na plataforma, que já acompanhou times como Arsenal, Manchester City e Tottenham Hotspur. Esta edição promete acompanhar o United durante um período de transformação, enquanto o time busca dar continuidade a uma temporada de sucesso em 2025-26. Espectadores em mais de 240 países e territórios terão acesso ao vestiário e ao “santuário interno” do recém-renovado Complexo de Treinamento de Carrington do clube.
- Getty
As preocupações de Amorim e o caminho para um acordo
O caminho para este acordo não foi isento de obstáculos. As discussões internas sobre um possível documentário começaram já no final da temporada 2024-25. O site The Athletic informou que o United manteve negociações extensas sobre uma série com acesso total a todas as áreas — algo inédito — naquela época, com a oferta da Amazon chegando a mais de 10 milhões de libras. Teria sido o maior pagamento já feito pela Amazon a um clube para participar da série.
Apesar da oferta lucrativa, o projeto foi inicialmente arquivado, pois o ex-técnico Ruben Amorim expressou reservas significativas, temendo que a presença de câmeras servisse como uma distração indesejada para uma equipe que havia passado por vários anos difíceis.
Amorim, que deixou o clube em janeiro de 2026, havia manifestado preocupações de que tal projeto não fosse apropriado para o ambiente da equipe principal naquele momento. No entanto, após um período de estabilidade e o retorno às competições de elite europeias sob o comando de Michael Carrick, a diretoria do United decidiu que finalmente era o momento certo. Espera-se que a liderança do clube, incluindo o CEO Omar Berrada e o diretor esportivo Jason Wilcox, apareça no programa, que narra a nova era sob a propriedade da INEOS.
A direção do clube explica o acesso “sem precedentes”
Ao explicar a decisão de finalmente abrir as portas para o mundo, o diretor de comunicações do Manchester United, Toby Craig, afirmou em comunicado oficial: “Este é o momento certo para abrir nossas portas, para que, pela primeira vez, nossos torcedores em todo o mundo possam conhecer os bastidores de um clube que significa tanto para tantas pessoas. Este documentário mostrará as pessoas, a ambição e a cultura únicas do Manchester United; desde a atmosfera icônica em Old Trafford até o trabalho que acontece nos bastidores todos os dias em Carrington. Compartilharemos algumas das histórias deste clube histórico tanto com nossos torcedores quanto com novos públicos ao redor do mundo, enquanto competimos no mais alto nível, tanto no campeonato nacional quanto na Liga dos Campeões.”
O documentário tem como objetivo humanizar os jogadores e a comissão técnica, oferecendo uma visão em primeira mão dos “altos e baixos emocionais” de uma temporada em uma das instituições esportivas mais observadas do mundo. Com uma base global de fãs estimada em 1,1 bilhão, a Amazon está apostando alto na obsessão em torno dos Red Devils para impulsionar a audiência do que eles descrevem como um “fenômeno global”.
- IMAGO / Pro Sports Images
A "história que precisávamos contar" da Amazon
A gigante do streaming demonstrou enorme entusiasmo por ter garantido o acesso ao clube de maior sucesso da história do futebol inglês. Tara Erer, diretora de cinema e programas de não ficção do Reino Unido e de produções originais do Norte da Europa, afirmou: “O Manchester United é mais do que um clube de futebol: é um fenômeno global. ‘All or Nothing: Manchester United’ era uma história que precisávamos contar. De Old Trafford a todos os cantos do mundo, não há clube que desperte esse nível de paixão, história e obsessão. Esse é exatamente o tipo de história que queremos contar, e não poderíamos estar mais entusiasmados em levá-la aos clientes em todos os lugares.”
A produção acompanhará a trajetória do United em todas as competições, capturando a intensidade da vida sob o comando de Michael Carrick, enquanto o clube busca se restabelecer como uma força tanto na Premier League quanto no continente. Além do time principal, espera-se que a série destaque a cultura mais ampla do clube, incluindo as operações diárias que mantêm a máquina do Manchester United funcionando nos bastidores.