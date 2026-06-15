O Manchester United confirma a produção da série documental “All or Nothing” para a temporada 2026-27 na Amazon Prime, após acordo sobre taxa de acesso recorde

O caminho para este acordo não foi isento de obstáculos. As discussões internas sobre um possível documentário começaram já no final da temporada 2024-25. O site The Athletic informou que o United manteve negociações extensas sobre uma série com acesso total a todas as áreas — algo inédito — naquela época, com a oferta da Amazon chegando a mais de 10 milhões de libras. Teria sido o maior pagamento já feito pela Amazon a um clube para participar da série.

Apesar da oferta lucrativa, o projeto foi inicialmente arquivado, pois o ex-técnico Ruben Amorim expressou reservas significativas, temendo que a presença de câmeras servisse como uma distração indesejada para uma equipe que havia passado por vários anos difíceis.

Amorim, que deixou o clube em janeiro de 2026, havia manifestado preocupações de que tal projeto não fosse apropriado para o ambiente da equipe principal naquele momento. No entanto, após um período de estabilidade e o retorno às competições de elite europeias sob o comando de Michael Carrick, a diretoria do United decidiu que finalmente era o momento certo. Espera-se que a liderança do clube, incluindo o CEO Omar Berrada e o diretor esportivo Jason Wilcox, apareça no programa, que narra a nova era sob a propriedade da INEOS.