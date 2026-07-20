O United chegou a um acordo para contratar Thompson, do Tottenham. O negócio representa uma grande conquista para o clube, que conseguiu superar a concorrência de clubes nacionais e europeus para garantir os serviços do jogador da seleção sub-18 da Inglaterra.

O clube não divulgou os detalhes da transferência, mas, segundo o Daily Mail, o acordo prevê um valor inicial de 4 milhões de libras, com mais 4 milhões de libras estruturados como bônus baseados em desempenho e uma cláusula de 20% sobre a futura revenda para o Spurs.







