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Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Donny Afroni

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O Manchester United confirma a contratação do “empolgante” ponta do Tottenham em uma transferência de 8 milhões de libras

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T. Thompson
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O Manchester United reforçou suas opções de ataque para o futuro ao concluir a contratação do promissor ponta Tynan Thompson, do Tottenham Hotspur. O jogador de 18 anos se transfere para Old Trafford em uma transação avaliada em 8 milhões de libras, incluindo bônus vinculados ao desempenho.

  • O United contrata jovem promessa do Spurs muito elogiada

    O United chegou a um acordo para contratar Thompson, do Tottenham. O negócio representa uma grande conquista para o clube, que conseguiu superar a concorrência de clubes nacionais e europeus para garantir os serviços do jogador da seleção sub-18 da Inglaterra.

    O clube não divulgou os detalhes da transferência, mas, segundo o Daily Mail, o acordo prevê um valor inicial de 4 milhões de libras, com mais 4 milhões de libras estruturados como bônus baseados em desempenho e uma cláusula de 20% sobre a futura revenda para o Spurs.



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  • O United está muito feliz em receber o “promissor” jovem jogador

    Thompson deixa a base do Tottenham após seis anos, tendo ingressado no clube aos 12 anos. Os Red Devils expressaram sua satisfação em um comunicado oficial do clube, afirmando: “O Manchester United chegou a um acordo para a contratação do promissor jovem ponta Tynan Thompson, sujeito à formalização do registro. O jogador da seleção juvenil da Inglaterra vem do Tottenham Hotspur.

    “O jogador de 18 anos marcou 13 gols e deu seis assistências na última temporada, nas categorias Sub-18 a Sub-21, incluindo sete gols em sete partidas da Liga Juvenil da UEFA. Seu desempenho lhe rendeu oportunidades nas escalações do time principal do Spurs. Todos no United gostariam de dar as boas-vindas a Tynan ao clube e desejar-lhe muita sorte no futuro.”



  • A campanha de recrutamento da INEOS continua

    Thompson é a mais recente contratação em um período movimentado para o United, que já viu a conclusão de várias negociações de grande repercussão para reforçar o time titular e ampliar a profundidade do elenco. Antes de contratar o ponta do Spurs, o United já havia fechado as contratações de Youri Tielemans, Andrey Santos e do goleiro veterano Karl Darlow.

    A contratação de Thompson destaca a intenção específica de aprimorar a qualidade da equipe de base e, ao mesmo tempo, proporcionar a Michael Carrick opções versáteis no ataque.

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  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Caminho para o time principal em Old Trafford

    Apesar da idade, Thompson já estava prestes a dar o salto para o futebol profissional durante sua última temporada no Tottenham. Seu desempenho consistente na marcação de gols e sua criatividade lhe renderam uma vaga na lista de convocados do time principal do Spurs em várias ocasiões. Mais notavelmente, ele foi escalado como reserva não utilizado em duas partidas da Liga dos Campeões, o que sugere que já era considerado pronto para lidar com a pressão do mais alto nível. Espera-se que Thompson se junte em breve aos seus novos companheiros do United, com a comissão técnica do clube ansiosa para integrá-lo ao ambiente de treinamento.

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