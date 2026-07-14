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Adhe Makayasa

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O Manchester United concluiu a contratação do goleiro veterano Karl Darlow em transferência sem custos

Mercado da bola
K. Darlow
Manchester United
Premier League
Leeds

O Manchester United conseguiu contratar o goleiro veterano Karl Darlow em uma transferência sem custos, após sua saída do Leeds United. O jogador de 35 anos, que integra a seleção do País de Gales, assinou contrato no Old Trafford, numa iniciativa dos Red Devils para garantir uma opção experiente como reserva de Senne Lammens antes do início da nova temporada.

  • Red Devils garantem reforço

    O United agiu rapidamente para garantir a contratação de Darlow em uma transferência sem custos após sua saída do Leeds, com o experiente goleiro se tornando a segunda contratação do clube neste verão, depois de Andrey Santos. O jogador de 35 anos assinou contrato até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano, para atuar como reserva de Lammens após o retorno de André Onana ao Trabzonspor, ao término do empréstimo. Essa contratação preenche com sucesso a lacuna na posição, ao mesmo tempo em que abre caminho para o retorno de Altay Bayindir à Turquia e para mais um empréstimo de Radek Vitek.



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  • Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Darlow aproveita ao máximo essa oportunidade especial

    O goleiro veterano expressou imenso orgulho ao se juntar ao elenco do United, que atualmente vem ganhando novo ímpeto. Darlow enfatizou que está pronto para competir no mais alto nível e oferecer apoio incondicional aos seus novos companheiros de equipe, a fim de garantir que os exigentes padrões do clube sejam mantidos.

    Em declaração ao site oficial do clube, ele disse: “Estou extremamente orgulhoso de assinar com o Manchester United. Estou me juntando a um excelente grupo de goleiros e estou realmente ansioso para que todos nos incentivemos mutuamente a garantir que mantenhamos os mais altos padrões, que este clube exige. Esta é uma oportunidade realmente especial; todos podem ver que este é um momento emocionante para o clube e mal posso esperar para fazer minha parte apoiando meus companheiros de equipe e ajudando a impulsionar o grupo para frente.”

    Enquanto isso, o diretor de futebol do United, Jason Wilcox, recebeu com entusiasmo a chegada do experiente goleiro, elogiando sua mentalidade de elite e qualidade comprovada. Ele acrescentou: “Karl provou sua capacidade de atuar no mais alto nível; sua ética de trabalho e personalidade determinada fazem dele uma aquisição realmente forte para o nosso elenco. Estamos muito felizes em adicionar um jogador de sua qualidade e experiência ao nosso excelente grupo de goleiros.”

  • Vagas da cota de jogadores formados no clube preenchidas

    A contratação do ex-goleiro do Newcastle United traz um benefício imediato e crucial para a estratégia de transferências nacionais dos Red Devils. Além de reforçar a profundidade geral do elenco de goleiros, o perfil de Darlow é fundamental para ajudar o clube a cumprir as regras de cota de jogadores formados localmente da Premier League.

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  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A integração na pré-temporada está por vir

    Darlow agora vai mergulhar de cabeça em um programa intensivo de treinamentos de pré-temporada para provar suas capacidades à comissão técnica. Espera-se que o goleiro veterano ofereça forte concorrência a Lammens, que recentemente foi considerado “superestimado” por Zlatan Ibrahimovic. Com a contratação oficialmente fechada, a diretoria do Old Trafford vai rapidamente voltar sua atenção para finalizar as negociações com Youri Tielemans, que é amplamente considerado a próxima grande contratação do clube.

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