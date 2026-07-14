AFP
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O Manchester United concluiu a contratação do goleiro veterano Karl Darlow em transferência sem custos
Red Devils garantem reforço
O United agiu rapidamente para garantir a contratação de Darlow em uma transferência sem custos após sua saída do Leeds, com o experiente goleiro se tornando a segunda contratação do clube neste verão, depois de Andrey Santos. O jogador de 35 anos assinou contrato até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano, para atuar como reserva de Lammens após o retorno de André Onana ao Trabzonspor, ao término do empréstimo. Essa contratação preenche com sucesso a lacuna na posição, ao mesmo tempo em que abre caminho para o retorno de Altay Bayindir à Turquia e para mais um empréstimo de Radek Vitek.
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Darlow aproveita ao máximo essa oportunidade especial
O goleiro veterano expressou imenso orgulho ao se juntar ao elenco do United, que atualmente vem ganhando novo ímpeto. Darlow enfatizou que está pronto para competir no mais alto nível e oferecer apoio incondicional aos seus novos companheiros de equipe, a fim de garantir que os exigentes padrões do clube sejam mantidos.
Em declaração ao site oficial do clube, ele disse: “Estou extremamente orgulhoso de assinar com o Manchester United. Estou me juntando a um excelente grupo de goleiros e estou realmente ansioso para que todos nos incentivemos mutuamente a garantir que mantenhamos os mais altos padrões, que este clube exige. Esta é uma oportunidade realmente especial; todos podem ver que este é um momento emocionante para o clube e mal posso esperar para fazer minha parte apoiando meus companheiros de equipe e ajudando a impulsionar o grupo para frente.”
Enquanto isso, o diretor de futebol do United, Jason Wilcox, recebeu com entusiasmo a chegada do experiente goleiro, elogiando sua mentalidade de elite e qualidade comprovada. Ele acrescentou: “Karl provou sua capacidade de atuar no mais alto nível; sua ética de trabalho e personalidade determinada fazem dele uma aquisição realmente forte para o nosso elenco. Estamos muito felizes em adicionar um jogador de sua qualidade e experiência ao nosso excelente grupo de goleiros.”
Vagas da cota de jogadores formados no clube preenchidas
A contratação do ex-goleiro do Newcastle United traz um benefício imediato e crucial para a estratégia de transferências nacionais dos Red Devils. Além de reforçar a profundidade geral do elenco de goleiros, o perfil de Darlow é fundamental para ajudar o clube a cumprir as regras de cota de jogadores formados localmente da Premier League.
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A integração na pré-temporada está por vir
Darlow agora vai mergulhar de cabeça em um programa intensivo de treinamentos de pré-temporada para provar suas capacidades à comissão técnica. Espera-se que o goleiro veterano ofereça forte concorrência a Lammens, que recentemente foi considerado “superestimado” por Zlatan Ibrahimovic. Com a contratação oficialmente fechada, a diretoria do Old Trafford vai rapidamente voltar sua atenção para finalizar as negociações com Youri Tielemans, que é amplamente considerado a próxima grande contratação do clube.
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