O Manchester United concluiu a contratação do goleiro veterano Karl Darlow em transferência sem custos

O goleiro veterano expressou imenso orgulho ao se juntar ao elenco do United, que atualmente vem ganhando novo ímpeto. Darlow enfatizou que está pronto para competir no mais alto nível e oferecer apoio incondicional aos seus novos companheiros de equipe, a fim de garantir que os exigentes padrões do clube sejam mantidos.

Em declaração ao site oficial do clube, ele disse: “Estou extremamente orgulhoso de assinar com o Manchester United. Estou me juntando a um excelente grupo de goleiros e estou realmente ansioso para que todos nos incentivemos mutuamente a garantir que mantenhamos os mais altos padrões, que este clube exige. Esta é uma oportunidade realmente especial; todos podem ver que este é um momento emocionante para o clube e mal posso esperar para fazer minha parte apoiando meus companheiros de equipe e ajudando a impulsionar o grupo para frente.”

Enquanto isso, o diretor de futebol do United, Jason Wilcox, recebeu com entusiasmo a chegada do experiente goleiro, elogiando sua mentalidade de elite e qualidade comprovada. Ele acrescentou: “Karl provou sua capacidade de atuar no mais alto nível; sua ética de trabalho e personalidade determinada fazem dele uma aquisição realmente forte para o nosso elenco. Estamos muito felizes em adicionar um jogador de sua qualidade e experiência ao nosso excelente grupo de goleiros.”