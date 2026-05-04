O Manchester United chega a um acordo surpreendente para poupar o craque brasileiro Matheus Cunha pelo resto da temporada, devido a receios de lesão antes da Copa do Mundo

A decisão de deixar o jogador da seleção brasileira de fora vem após a vitória do United sobre o arquirrival Liverpool no domingo. Cunha foi fundamental na vitória sobre o Liverpool, marcando um gol decisivo que ajudou a garantir a vitória que assegurou matematicamente aos Red Devils uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com o principal objetivo da campanha nacional agora alcançado, a diretoria do clube considera que está em condições de apoiar a seleção brasileira. O acordo prevê que o camisa 10 fique de fora das três últimas partidas da temporada para se dedicar inteiramente à sua recuperação física, segundo a ESPN.