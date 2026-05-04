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O Manchester United chega a um acordo surpreendente para poupar o craque brasileiro Matheus Cunha pelo resto da temporada, devido a receios de lesão antes da Copa do Mundo
A classificação para a Liga dos Campeões permite a rotação
A decisão de deixar o jogador da seleção brasileira de fora vem após a vitória do United sobre o arquirrival Liverpool no domingo. Cunha foi fundamental na vitória sobre o Liverpool, marcando um gol decisivo que ajudou a garantir a vitória que assegurou matematicamente aos Red Devils uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
Com o principal objetivo da campanha nacional agora alcançado, a diretoria do clube considera que está em condições de apoiar a seleção brasileira. O acordo prevê que o camisa 10 fique de fora das três últimas partidas da temporada para se dedicar inteiramente à sua recuperação física, segundo a ESPN.
- AFP
Como lidar com problemas nos adutores
Cunha vem enfrentando problemas nos adutores nas últimas semanas. Embora tenha continuado a jogar pela equipe de Michael Carrick, chegando até a atuar mesmo com dores contra o Liverpool, persistem preocupações quanto ao risco de uma lesão mais grave a longo prazo, caso não seja tratado adequadamente.
Ao retirá-lo do ambiente de alta intensidade da reta final da Premier League, o United e a CBF esperam garantir que ele chegue à Copa do Mundo em 100% de forma física.
O torneio está marcado para começar em pouco mais de um mês, deixando pouca margem para erros em seu processo de reabilitação.
Ancelotti recebeu um grande incentivo
A notícia será música para os ouvidos de Carlo Ancelotti. O técnico da Seleção Brasileira vem lidando com uma crescente onda de lesões em seu elenco, e perder um titular como Cunha teria sido um duro golpe para as esperanças da Seleção de conquistar o troféu.
Embora o atacante esteja tecnicamente disponível para jogar, o consenso entre o clube e a seleção é que é melhor prevenir do que remediar. Essa abordagem proativa representa um caso raro em que um grande clube europeu prioriza os compromissos internacionais em detrimento das últimas partidas da temporada do campeonato.
- AFP
Perder o episódio final da temporada
Como resultado desse acordo, Cunha ficará de fora das escalações para os próximos jogos contra Sunderland, Nottingham Forest e Brighton. Essas partidas estavam previstas para serem suas últimas atuações antes de se juntar ao elenco da seleção nacional, mas agora ele iniciará um programa de treinamento individual.
Os torcedores do United provavelmente apoiarão a decisão, dada a importância do jogador para a equipe e o fato de que a posição do clube na tabela já está garantida. Todos os olhos agora se voltarão para a equipe médica para garantir que o craque esteja pronto para o maior palco do futebol mundial.