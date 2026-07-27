O Manchester United anuncia a quarta contratação da janela de transferências de verão, com Michael Carrick trazendo um talento “empolgante”

O Swansea também divulgou um comunicado sobre a saída, confirmando que os dois clubes chegaram a um acordo sobre um pacote financeiro para permitir que a transferência fosse concretizada. O time galês destacou os laços familiares do jogador com o clube e sua trajetória no sistema de formação do clube.

O comunicado dizia: “O goleiro do Swansea City, Kit Margetson, assinou com o Manchester United, sujeito à aprovação pertinente, após os dois clubes terem chegado a um acordo sobre um pacote de compensação. O jogador de 20 anos, que integra a seleção sub-21 do País de Gales, está no Swansea desde a categoria sub-15, e o clube tem direito a uma remuneração pelo desenvolvimento do jogador. Margetson, filho de Martyn, ex-coordenador da equipe de goleiros do Swansea, foi incluído na lista de convocados do time principal para uma partida contra o Millwall no final da temporada 2024-25 e também era presença constante no elenco geral da equipe principal. Todos no Swansea City desejam a Kit todo o sucesso durante sua passagem por Old Trafford.”