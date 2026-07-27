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Michael Carrick Getty
Donny Afroni

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O Manchester United anuncia a quarta contratação da janela de transferências de verão, com Michael Carrick trazendo um talento “empolgante”

Mercado da bola
Manchester United
Premier League
K. Margetson
Swansea
Championship
M. Carrick

O Manchester United confirmou oficialmente a contratação de Kit Margetson, jogador da seleção juvenil do País de Gales, à medida que sua campanha de contratações continua ganhando força. Os Red Devils chegaram a um acordo total para trazer o goleiro, que é muito bem cotado, para o time, concretizando assim sua quarta contratação nesta janela de transferências de verão.

  • Red Devils garantem a contratação de Margetson

    O goleiro de 19 anos se transfere para Old Trafford após o término de seu contrato com o Swansea City, time da Championship. Embora o jogador estivesse tecnicamente sem contrato, o United chegou a um acordo sobre um pacote de compensação com o clube galês para reconhecer o papel que este desempenhou em seu desenvolvimento nas categorias de base. O acordo garante que o Swansea seja remunerado pelo progresso que Margetson alcançou desde a categoria Sub-15 até chegar às portas do time principal.

    O acordo representa uma conquista significativa para a base e o time principal do United, que buscam reforçar suas opções no gol. Margetson, filho do ex-goleiro da Inglaterra e do Swansea e atual treinador de goleiros do País de Gales, Martyn Margetson, passou a última temporada emprestado ao Connah’s Quay Nomads, da Cymru Premier, ajudando o clube a se classificar para a Liga Europa.


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  • Comunicado oficial do United

    O United divulgou um comunicado sobre a contratação, que diz: “O Manchester United chegou a um acordo para a contratação do promissor jovem goleiro Kit Margetson, sujeito à formalização do registro. O jogador de 19 anos atuava mais recentemente no Swansea City, clube pelo qual jogava desde a categoria sub-15. Na última temporada, ele teve seu primeiro contato com o futebol profissional durante um empréstimo ao Connah’s Quay Nomads e não sofreu gols em 10 das 34 partidas que disputou, ajudando o time galês a se classificar para uma competição europeia. Margetson também disputou partidas pela seleção juvenil do País de Gales e fez sua estreia na seleção sub-21 contra a Bielorrússia em março. Todos no United gostariam de dar as boas-vindas a Kit ao clube e desejar-lhe muita sorte no futuro.”



  • O Swansea se despede de jogador formado na base

    O Swansea também divulgou um comunicado sobre a saída, confirmando que os dois clubes chegaram a um acordo sobre um pacote financeiro para permitir que a transferência fosse concretizada. O time galês destacou os laços familiares do jogador com o clube e sua trajetória no sistema de formação do clube.

    O comunicado dizia: “O goleiro do Swansea City, Kit Margetson, assinou com o Manchester United, sujeito à aprovação pertinente, após os dois clubes terem chegado a um acordo sobre um pacote de compensação. O jogador de 20 anos, que integra a seleção sub-21 do País de Gales, está no Swansea desde a categoria sub-15, e o clube tem direito a uma remuneração pelo desenvolvimento do jogador. Margetson, filho de Martyn, ex-coordenador da equipe de goleiros do Swansea, foi incluído na lista de convocados do time principal para uma partida contra o Millwall no final da temporada 2024-25 e também era presença constante no elenco geral da equipe principal. Todos no Swansea City desejam a Kit todo o sucesso durante sua passagem por Old Trafford.”

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    Reforços para o meio-campo estão na mira

    Embora a defesa tenha sido reforçada com a chegada de Margetson e Karl Darlow, o United agora está intensificando seus esforços para fortalecer o meio-campo. Os Red Devils parecem estar acelerando a busca por uma terceira contratação para o meio-campo, após as recentes chegadas de Andrey Santos e Youri Tielemans. O jornal italiano *Corriere dello Sport* afirma que já foi alcançado um acordo de princípio sobre as condições contratuais com Manu Kone, da Roma.

    Segundo a publicação, o United está preparado para apresentar uma oferta por Kone no valor de quase € 50 milhões (£ 42,7 milhões), embora ainda enfrente a concorrência de times como Chelsea, Atlético de Madrid e o clube saudita Al-Ahli. O United também teria interesse na dupla do Real Madrid, Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga, além do meio-campista do Brighton, Carlos Baleba.

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