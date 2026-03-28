O Manchester United ainda almeja uma vaga na Liga dos Campeões Feminina, apesar da derrota “horrível” para o Manchester City na WSL

As esperanças do United de terminar entre os três primeiros da Superliga Feminina sofreram um duro golpe no sábado, quando o time foi goleado por 3 a 0 pelo Manchester City no Old Trafford. Dois gols de cabeça de Vivianne Miedema e um gol fácil de Kerstin Casparij deixaram o United abalado, mas Skinner não hesitou em defender o empenho de sua equipe em meio a uma crescente onda de lesões.

“Não estou decepcionado com nenhuma das jogadoras, estou decepcionado com o resultado”, disse Skinner aos repórteres após a partida. “É um resultado horrível, mas as jogadoras estão dando tudo de si. Estamos limitados pelo número de jogos que disputamos. Acho que as jogadoras estão dando tudo o que têm. Estamos cometendo erros típicos devido ao cansaço mental.”