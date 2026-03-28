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O Manchester United ainda almeja uma vaga na Liga dos Campeões Feminina, apesar da derrota “horrível” para o Manchester City na WSL
Skinner mantém-se desafiador apesar do desastre no clássico
As esperanças do United de terminar entre os três primeiros da Superliga Feminina sofreram um duro golpe no sábado, quando o time foi goleado por 3 a 0 pelo Manchester City no Old Trafford. Dois gols de cabeça de Vivianne Miedema e um gol fácil de Kerstin Casparij deixaram o United abalado, mas Skinner não hesitou em defender o empenho de sua equipe em meio a uma crescente onda de lesões.
“Não estou decepcionado com nenhuma das jogadoras, estou decepcionado com o resultado”, disse Skinner aos repórteres após a partida. “É um resultado horrível, mas as jogadoras estão dando tudo de si. Estamos limitados pelo número de jogos que disputamos. Acho que as jogadoras estão dando tudo o que têm. Estamos cometendo erros típicos devido ao cansaço mental.”
- AFP
A onda de lesões começa a pesar
O United entrou no clássico sem oito jogadoras importantes, incluindo Julia Zigiotti Olme, suspensa, e Celin Bizet, ausente há muito tempo. A falta de profundidade ficou evidente no banco, que contava com apenas cinco reservas de linha de campo, três das quais adolescentes. Skinner observou que as exigências físicas do futebol europeu contribuíram para o aumento da lista de lesões.
Skinner aborda as preocupações com o cansaço e a forma física de Terland
O técnico do United espera que Elisabeth Terland retorne para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, na quarta-feira, enquanto ela continua lidando com uma tendinopatia no tendão de Aquiles.
“Quanto mais cansada você está, menos provável é conseguir a postura corporal certa para fazer a jogada certa, o que faz parecer que elas estão se escondendo, mas não é o caso”, explicou Skinner. “Elas simplesmente se movem um segundo depois e, de repente, você não está mais afastada o suficiente para enxergar a opção de avançar, e o cansaço vai se instalando.”
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A pressão pela classificação para a competição europeia continua
A derrota pode fazer com que o United caia da segunda para a quarta posição na tabela da WSL, dependendo dos resultados do Arsenal e do Chelsea. Com o clube já eliminado da FA Cup e tendo perdido a final da Copa da Liga para o Chelsea, sua temporada agora depende de terminar entre os três primeiros para garantir a permanência na competição continental no ano que vem.
“É uma reta final difícil. É o que é. Nunca fico preocupado”, insistiu Skinner quando questionado sobre a possibilidade de ficar de fora das competições europeias. “Sei o que esta equipe vai dar. Mesmo na quarta-feira, sei o que elas vão dar. Só temos que encontrar as soluções certas durante a partida para limitar as adversárias. Demos espaço na área para as cabeçadas. São coisas que temos que corrigir. Com a reta final, temos que vencer os últimos jogos.”