Getty
Traduzido por
O Manchester United admitiu ter cometido um grande erro ao deixar ir um jogador “fenomenal”, conforme revelou o ex-atacante dos Red Devils sobre o que observou durante dois meses de treinos
Onana fracassou antes do Manchester United contratar Lammens.
Muitos ficaram surpresos quando o United se separou do internacional espanhol De Gea. Ele foi quatro vezes eleito o Jogador do Ano em Manchester e amplamente considerado um modelo de consistência durante uma época de baixo desempenho de muitos dos que vestiam a famosa camisa vermelha.
Contratado por Sir Alex Ferguson em 2011, o que lhe permitiu conquistar o título da Premier League, De Gea disputou 545 partidas pelo United em 12 anos, ficando em sétimo lugar na lista de todos os tempos do clube.
O United se despediu de De Gea como agente livre, pois seu contrato expirou, e contratou o camaronês André Onana como seu substituto. Essa experiência não saiu como planejado, com Onana agora emprestado ao Trabzonspor, da Turquia. A expectativa é que ele seja vendido em uma transferência definitiva neste verão.
Isso porque Senne Lammens tem oferecido a confiabilidade que o United precisa entre as traves. O belga de 23 anos parece ser o sucessor de longo prazo de De Gea que os Red Devils tanto esperavam.
- Getty
O Manchester United cometeu um erro ao deixar De Gea sair?
Questionado sobre se o United se arrependeu da decisão de deixar De Gea sair, Rossi - falando em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots - disse ao GOAL: “Sim, acho que sim. Voltei a treinar com o Manchester United quando tinha 33, 34 anos, e David estava lá e acho que foi nesse ano que ele saiu. Depois dessa temporada, ele saiu.
“Quero dizer, o cara ainda era fenomenal. Ele ainda defendia tudo o que era possível. Ele é uma lenda no Manchester United. Ele também era um líder no vestiário. Eu vi isso nos dois meses em que estive lá. Então, sim, acho que foi um erro. Acho que eles deveriam tê-lo mantido.
“Mas, sabe, se você vai tomar uma decisão como essa, precisa encontrar o substituto certo. Você precisa encontrar as pessoas certas para substituí-lo. Eles fizeram isso? Provavelmente não. Mas agora encontraram um goleiro muito, muito bom, um goleiro jovem que está jogando fenomenalmente. Então, acho que estão no caminho certo.”
Perguntas sobre o motivo da transferência do goleiro espanhol
Rossi não é o primeiro a sugerir que o United deveria ter demonstrado mais respeito por De Gea, considerando tudo o que ele contribuiu para a causa coletiva ao longo dos anos. Paul Parker é outro ex-astro dos Red Devils que questionou a lógica por trás da decisão de permitir que um jogador comprovadamente talentoso seguisse em frente.
Ele disse anteriormente àDAZN: “O United se livrou de David De Gea porque seus pés não eram bons o suficiente. Se De Gea estivesse lá no ano passado, o United teria, na pior das hipóteses, ficado confortavelmente no meio da tabela, pela quantidade de defesas que De Gea fez.
Para ser honesto, os torcedores do United cagaram em De Gea. Quatro vezes eleito o melhor jogador da temporada no United, eleito o melhor jogador da temporada na Fiorentina, isso diz tudo. Todos se deixaram levar por essa bobagem que o mundo do futebol espalhou por aí sobre goleiros serem bons com os pés, e os torcedores acreditaram nisso.”
- Getty
De Gea brilha na Itália enquanto o Manchester United encontra seu novo goleiro titular de longo prazo
De Gea tirou um ano de folga depois de fazer as malas em Old Trafford. Uma pausa bem-vinda permitiu que sua paixão pelo jogo fosse reacendida, com uma mudança para a Itália em 2024, quando se juntou à Fiorentina.
Seu desempenho lá, aos 35 anos, destacou ainda mais o que o United está perdendo. Lammens, no entanto, parece ter acalmado o longo debate sobre goleiros em Manchester e pode acabar jogando na Liga dos Campeões em 2026-27, além de buscar títulos nacionais.
Publicidade