O Manchester United admitiu ter cometido um grande erro ao deixar ir um jogador “fenomenal”, conforme revelou o ex-atacante dos Red Devils sobre o que observou durante dois meses de treinos

Muitos ficaram surpresos quando o United se separou do internacional espanhol De Gea. Ele foi quatro vezes eleito o Jogador do Ano em Manchester e amplamente considerado um modelo de consistência durante uma época de baixo desempenho de muitos dos que vestiam a famosa camisa vermelha.

Contratado por Sir Alex Ferguson em 2011, o que lhe permitiu conquistar o título da Premier League, De Gea disputou 545 partidas pelo United em 12 anos, ficando em sétimo lugar na lista de todos os tempos do clube.

O United se despediu de De Gea como agente livre, pois seu contrato expirou, e contratou o camaronês André Onana como seu substituto. Essa experiência não saiu como planejado, com Onana agora emprestado ao Trabzonspor, da Turquia. A expectativa é que ele seja vendido em uma transferência definitiva neste verão.

Isso porque Senne Lammens tem oferecido a confiabilidade que o United precisa entre as traves. O belga de 23 anos parece ser o sucessor de longo prazo de De Gea que os Red Devils tanto esperavam.