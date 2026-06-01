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O Manchester United "acelerou as negociações" para a contratação de um jogador avaliado em 38 milhões de libras, mas enfrenta a concorrência do Arsenal, do Chelsea, do PSG e da Inter pelo meio-campista, que é muito cotado
Os Red Devils assumem a liderança
O United está se destacando como o principal candidato a garantir a contratação de Fernandes neste verão. O clube vê o jovem português como uma solução de longo prazo, com a ideia tática de colocá-lo ao lado do capitão Bruno Fernandes em um meio-campo renovado.
Fontes informaram ao CaughtOffside que a comissão de transferências do Manchester United “acelerou as negociações” com os representantes do jogador. A perspectiva de se transferir para Old Trafford seria altamente atraente para o jovem, especialmente porque o próprio Fernandes estaria interessado na oportunidade de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.
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Uma disputa acirrada pela estrela do West Ham
Embora a equipe de Michael Carrick esteja dando os passos mais decisivos, ela está longe de ser a única a demonstrar interesse. O Arsenal continua interessado em Fernandes como substituto de Christian Norgaard, enquanto os gigantes europeus Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid também acompanham a situação de perto.
A disputa não termina aí, já que Chelsea e Aston Villa também entraram na corrida para manter o jogador na Premier League. Enquanto isso, na Itália, os gigantes da Série A estão de olho, com o United precisando afastar o interesse de times como Inter, Juventus e Napoli, que estão todos de olho no meio-campista.
O rebaixamento obriga o West Ham a tomar uma decisão
O West Ham contratou Fernandes no verão passado, vindo do Southampton, por 38 milhões de libras (51 milhões de dólares). No entanto, a temporada decepcionante do clube e a probabilidade de uma grande reformulação aumentaram significativamente as chances de sua saída durante a próxima janela de transferências.
O West Ham avaliou o jogador entre 42 e 50 milhões de libras (67 milhões de dólares), embora se espere que esse valor caia após o rebaixamento. Fernandes tem contrato até 2030 e não possui cláusula de rescisão, o que, teoricamente, fortalece a posição de negociação do West Ham, mas as pressões financeiras da Championship fazem com que uma venda pareça cada vez mais provável.
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Batalha estratégica por um grande talento
O jogador de 21 anos pretende definir seu futuro rapidamente e se concentrar no futebol, tendo provado que é capaz de brilhar mesmo em um time em dificuldades. Ele é um talento extraordinário que demonstrou sua qualidade em um ambiente desafiador, e não há dúvidas entre os olheiros de que ele tem qualidade suficiente para atuar no mais alto nível das competições europeias. No fim das contas, a disputa pelo futuro de Fernandes está se configurando como uma partida de xadrez entre a estratégia financeira do West Ham e as ambições dos clubes de elite da Europa.