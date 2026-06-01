O Manchester United "acelerou as negociações" para a contratação de um jogador avaliado em 38 milhões de libras, mas enfrenta a concorrência do Arsenal, do Chelsea, do PSG e da Inter pelo meio-campista, que é muito cotado

O United está se destacando como o principal candidato a garantir a contratação de Fernandes neste verão. O clube vê o jovem português como uma solução de longo prazo, com a ideia tática de colocá-lo ao lado do capitão Bruno Fernandes em um meio-campo renovado.

Fontes informaram ao CaughtOffside que a comissão de transferências do Manchester United “acelerou as negociações” com os representantes do jogador. A perspectiva de se transferir para Old Trafford seria altamente atraente para o jovem, especialmente porque o próprio Fernandes estaria interessado na oportunidade de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.