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O Manchester City venderá Rodri ao Real Madrid? O clube sabe o que fazer com o vencedor da Bola de Ouro em meio a rumores de transferência envolvendo o “melhor volante da Inglaterra”
Contrato de Rodri: Aproximando-se dos últimos 12 meses e do seu 30º aniversário
Neste momento, o jogador da seleção espanhola Rodri — que chegou ao City em 2019 e ajudou o clube a conquistar a Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Copa da Liga — está chegando ao último ano de contrato. Já se falou em uma renovação, mas nenhum acordo foi assinado.
Essa situação mantém os rumores em alta, já que o vencedor da Euro 2024 — eleito o melhor jogador do mundo no ano em que conquistou o título continental — completará 30 anos em junho. O City pode se ver diante de uma decisão crucial sobre o futuro do jogador em questão de semanas.
O Real Madrid, gigante da La Liga, estaria pronto para levar o jogador nascido em Madri de volta às suas raízes, com uma oferta atraente sendo preparada, mas será que o City deve se abrir a propostas por um jogador que redescobriu sua melhor forma após uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior sofrida em setembro de 2024?
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O Manchester City deveria considerar as ofertas do Real Madrid pelo Rodri?
Quando essa pergunta foi feita a Barry, o ex-meio-campista do Chelsea — em entrevista exclusiva ao GOAL concedida pela BetMGM — disse: “Acho que, se depender do City, eles vão fazer tudo o que puderem para mantê-lo. Sei que ele sofreu uma lesão, mas está aos poucos voltando ao que já vimos, que é o melhor meio-campista defensivo do mundo.
“Acho que, do ponto de vista do City, eles têm que tentar fazer tudo o que puderem para mantê-lo no time. Se ele será afetado pela decisão do Pep, não tenho certeza, talvez. Mas, se eu estivesse no Man City, faria tudo o que pudesse para mantê-lo feliz e tentar mantê-lo no clube por mais alguns anos.
“Eu sei que aos 30 anos você começa a ver o outro lado da moeda, mas, para mim, naquela posição e da maneira como ele joga, ele certamente ainda tem muito tempo pela frente. Se o City conseguisse renovar o contrato dele, eu certamente estaria incentivando isso, em vez de ver a situação de outra forma.”
Será que o Anderson poderia ser contratado pelo Nottingham Forest?
Em meio aos rumores de saída no Etihad, também há muitas especulações sobre possíveis contratações. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, que disputará a Copa do Mundo pela Inglaterra neste verão, seria alvo de uma oferta milionária.
Questionado sobre se o enérgico jogador de 23 anos poderia ser a escolha ideal para o sistema de Guardiola, já que alguém precisa preencher a lacuna deixada por Rodri, Barry — que ajudou o City a conquistar seu primeiro título da Premier League em 2012 — acrescentou: “Acho que, se você estiver procurando alguém semelhante, eu diria que Elliot Anderson seria uma opção — não o substituto perfeito, porque eles têm estilos ligeiramente diferentes, mas fora da bola, eu diria que Elliot é provavelmente o melhor volante que a Inglaterra tem no momento. Certamente seria algo que o City consideraria. Eu entendo perfeitamente isso.
“Pela maneira como Elliot Anderson joga, ele é confiante com a bola, mas, para mim, é a pressão e a capacidade de ler o jogo sem a bola que o Rodri faz melhor do que qualquer outro. Eu entendo isso. Certamente, se houver interesse de outros times, o City gosta de entrar na jogada e impedir que eles também melhorem. Então, eu entendo isso.”
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Rumores de transferências: especula-se sobre entradas e saídas do Etihad
Alega-se que o City já tenha um acordo fechado para a contratação de Anderson, na tentativa de afastar qualquer interesse de rivais pelo jogador formado na base do Newcastle, embora alguns dos valores em discussão fiquem bem aquém da suposta avaliação do Forest.
Pode haver movimentações de entrada e saída do Etihad nos próximos meses, já que continuam surgindo perguntas sobre o futuro de Pep Guardiola no banco de reservas, mas ainda não se sabe se isso envolverá Rodri e Anderson.