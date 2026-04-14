O Manchester City venderá Rodri ao Real Madrid? O clube sabe o que fazer com o vencedor da Bola de Ouro em meio a rumores de transferência envolvendo o “melhor volante da Inglaterra”

Neste momento, o jogador da seleção espanhola Rodri — que chegou ao City em 2019 e ajudou o clube a conquistar a Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Copa da Liga — está chegando ao último ano de contrato. Já se falou em uma renovação, mas nenhum acordo foi assinado.

Essa situação mantém os rumores em alta, já que o vencedor da Euro 2024 — eleito o melhor jogador do mundo no ano em que conquistou o título continental — completará 30 anos em junho. O City pode se ver diante de uma decisão crucial sobre o futuro do jogador em questão de semanas.

O Real Madrid, gigante da La Liga, estaria pronto para levar o jogador nascido em Madri de volta às suas raízes, com uma oferta atraente sendo preparada, mas será que o City deve se abrir a propostas por um jogador que redescobriu sua melhor forma após uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior sofrida em setembro de 2024?