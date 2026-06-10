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O Manchester City vê sua oferta de 106 milhões de libras por Elliot Anderson ser rejeitada, enquanto o Manchester United desiste da disputa e o Nottingham Forest exige uma quantia recorde para uma transferência no futebol britânico
O Forest resiste para garantir o valor recorde no mercado britânico
De acordo com o The Athletic, o Forest deixou clara sua posição em relação ao futuro de Anderson, rejeitando uma segunda proposta milionária do City. A última oferta do Etihad Stadium era de 106 milhões de libras garantidas, com bônus adicionais que poderiam elevar o valor total do negócio bem além desse montante.
Apesar dos números astronômicos em jogo, o Forest supostamente não está disposto a autorizar a venda, a menos que o negócio estabeleça um novo recorde para uma transferência no Reino Unido. Atualmente, esse recorde é do Liverpool, que pagou 125 milhões de libras para tirar Alexander Isak do Newcastle United no verão passado. O Forest está exigindo mais do que esse valor em dinheiro garantido antes de considerar se desfazer de seu valioso ativo.
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A tentativa do City encontra forte resistência
O City identificou Anderson como um alvo prioritário para renovar seu meio-campo, mas suas tentativas de chegar a um acordo têm sido frustradas até o momento. O clube acredita que sua última oferta reflete o valor justo de mercado para um jogador cuja reputação disparou desde que se transferiu para o City Ground, mas a diretoria do Forest está determinada a maximizar o lucro com um jogador que foi contratado por apenas 35 milhões de libras do Newcastle em 2024.
A situação deixou o City em uma encruzilhada, enquanto avalia se deve apresentar uma terceira oferta que atenda às exigências de mais de £ 125 milhões. Embora o clube de Manchester tenha poder financeiro para concluir tal negócio, a magnitude do investimento necessário para o jogador da seleção inglesa está testando até mesmo sua determinação, à medida que a janela de transferências de verão esquenta.
O United desiste da disputa
Enquanto o City continua a sondar o jogador, seu rival local, o United, teria esfriado o interesse. Os Red Devils foram fortemente associados a uma possível contratação de Anderson no início desta semana, com algumas notícias sugerindo que os dirigentes de Old Trafford estavam confiantes em superar o City na disputa pela contratação. No entanto, o valor exorbitante da transferência mudou o panorama para a equipe de contratações liderada pela INEOS.
O United não está disposto a entrar em uma guerra de lances “exorbitante” com o City, que provavelmente elevaria o valor da transação para cerca de 130 milhões de libras. Dada a necessidade de reforçar várias áreas do elenco de Michael Carrick, o clube decidiu que os recursos necessários para a contratação de Anderson seriam melhor empregados em outras áreas, abrindo efetivamente caminho para o City, caso consiga atender à avaliação do Forest.
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Alvos alternativos para os Red Devils
Com Anderson agora aparentemente fora de alcance, o Manchester United já começou a se voltar para outras opções para o meio-campo. O clube já agiu no mercado ao chegar a um acordo para contratar Ederson, da Atalanta, mas continua em busca de novos reforços para fortalecer o meio-campo antes do fechamento da janela de transferências.
Vários nomes da Premier League estão agora sendo considerados em Carrington, incluindo Mateus Fernandes, do West Ham, Carlos Baleba, do Brighton, e Alex Scott, do Bournemouth. Esses alvos representam um compromisso financeiro significativamente menor do que Anderson, permitindo que o United distribua seu orçamento pelo elenco, enquanto o City continua sendo o único grande candidato na disputa pela contratação da estrela do Forest.