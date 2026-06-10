De acordo com o The Athletic, o Forest deixou clara sua posição em relação ao futuro de Anderson, rejeitando uma segunda proposta milionária do City. A última oferta do Etihad Stadium era de 106 milhões de libras garantidas, com bônus adicionais que poderiam elevar o valor total do negócio bem além desse montante.

Apesar dos números astronômicos em jogo, o Forest supostamente não está disposto a autorizar a venda, a menos que o negócio estabeleça um novo recorde para uma transferência no Reino Unido. Atualmente, esse recorde é do Liverpool, que pagou 125 milhões de libras para tirar Alexander Isak do Newcastle United no verão passado. O Forest está exigindo mais do que esse valor em dinheiro garantido antes de considerar se desfazer de seu valioso ativo.