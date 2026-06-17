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O Manchester City vai disputar com o Tottenham a contratação de Sandro Tonali, apesar das tentativas de transferência de Elliot Anderson
O City entra na disputa por Tonali
O City está considerando seriamente a contratação de Tonali enquanto se prepara para a nova era sob o comando de Enzo Maresca. Embora o Tottenham já tenha mantido conversas produtivas com a representação do italiano e queira fazer dele sua principal contratação do verão, de acordo com uma reportagem do The Athletic, o clube londrino agora enfrenta forte concorrência do Etihad. O City continua acompanhando o jogador de 26 anos e não se intimida com o pacote financeiro significativo necessário para tirá-lo do St James’ Park.
O interesse do time azul de Manchester sugere que uma grande reformulação está por vir. O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, é um conhecido admirador de Tonali, e o clube do norte de Londres fez a investida mais forte até agora neste verão. No entanto, o City continua firmemente na disputa por um jogador que também manteve conversações com o Arsenal em fevereiro. Com um preço estimado em mais de 80 milhões de libras, Tonali se tornou um dos nomes mais cobiçados no mercado da Premier League.
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Planejada dupla contratação para o meio-campo
A tentativa do City de contratar Tonali não significa o fim do interesse do clube por Elliot Anderson, do Nottingham Forest. O clube continua em negociações ativas com o Forest sobre uma possível contratação do jogador de 23 anos, que poderia envolver uma taxa de transferência recorde no Reino Unido. A ideia é garantir a contratação dos dois jogadores para assegurar que o elenco continue apto a disputar o título da Premier League imediatamente após a saída de Guardiola. Essa dupla contratação pode fazer com que o City gaste um total combinado de mais de 200 milhões de libras apenas em reforços para o meio-campo.
Essa campanha agressiva de contratações ocorre em um momento de incerteza no elenco atual. Com Bernardo Silva já tendo se transferido para o Real Madrid em uma transferência sem custos, a necessidade de sangue novo no meio-campo tornou-se uma prioridade. O clube também enfrenta dúvidas quanto ao futuro de Nico Gonzalez e Tijjani Reijnders, tornando a busca por Tonali e Anderson uma necessidade estratégica, e não um luxo.
A incerteza em torno de Rodri
A preocupação mais urgente para a diretoria do City gira em torno do futuro de Rodri. O ex-vencedor da Bola de Ouro está atualmente no último ano de contrato e representa a Espanha na Copa do Mundo. Ele se pronunciou sobre as especulações em torno de seu futuro, afirmando: “Vou esperar até o fim do torneio para anunciar minha decisão.” Embora o City tenha oferecido um novo contrato ao jogador de 29 anos e esteja desesperado para mantê-lo, crescem os temores de que ele não se comprometa com o clube a longo prazo.
Se Rodri decidir não renovar seu contrato, uma transferência neste verão pode se tornar a opção mais viável do ponto de vista financeiro. O Real Madrid tem sido apontado como um provável destino para o espanhol, embora ainda não tenha demonstrado interesse concreto em uma negociação durante esta janela de transferências.
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Um verão de evolução no Etihad
A possível chegada de Tonali e Anderson ressalta que este será, sem dúvida, um verão de mudanças para o City. Após uma temporada em que conquistou a dobradinha nacional ao vencer tanto a FA Cup quanto a Carabao Cup, o clube está determinado a se reestruturar de forma agressiva.
O City está desesperado para recuperar seu domínio nacional após perder o título da Premier League para o Arsenal na temporada 2025-26, o que se seguiu a uma derrota anterior para o Liverpool na temporada 2024-25. Além disso, o time está ansioso para se reafirmar como uma potência europeia após a decepcionante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid.