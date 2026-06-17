O Manchester City vai disputar com o Tottenham a contratação de Sandro Tonali, apesar das tentativas de transferência de Elliot Anderson

O City está considerando seriamente a contratação de Tonali enquanto se prepara para a nova era sob o comando de Enzo Maresca. Embora o Tottenham já tenha mantido conversas produtivas com a representação do italiano e queira fazer dele sua principal contratação do verão, de acordo com uma reportagem do The Athletic, o clube londrino agora enfrenta forte concorrência do Etihad. O City continua acompanhando o jogador de 26 anos e não se intimida com o pacote financeiro significativo necessário para tirá-lo do St James’ Park.

O interesse do time azul de Manchester sugere que uma grande reformulação está por vir. O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, é um conhecido admirador de Tonali, e o clube do norte de Londres fez a investida mais forte até agora neste verão. No entanto, o City continua firmemente na disputa por um jogador que também manteve conversações com o Arsenal em fevereiro. Com um preço estimado em mais de 80 milhões de libras, Tonali se tornou um dos nomes mais cobiçados no mercado da Premier League.



