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O Manchester City traz de volta ex-jogador da base em uma transação de 10 milhões de libras e o empresta imediatamente
O City garante o retorno de Charles
O City trouxe oficialmente de volta ao clube o ex-goleiro da base Charles, que atuava no Wednesday, em uma transação avaliada em até 10 milhões de libras. O goleiro de 20 anos, que ingressou no Wednesday em 2021 após passar pela base do City, assinou um contrato que o mantém no Etihad Stadium até o verão de 2031. No entanto, o gigante da Premier League imediatamente autorizou uma transferência por empréstimo de uma temporada para o QPR, da Championship, a fim de contribuir ainda mais para o seu desenvolvimento.
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Goleiro comemora o retorno ao Etihad
Voltar a um ambiente familiar encheu Charles de imenso orgulho, especialmente porque ele sabe, por experiência própria, o quanto o City está comprometido com a formação de jovens talentos. O goleiro acredita que garantir uma transferência temporária para o oeste de Londres representa o passo perfeito para o avanço de sua carreira em nível competitivo.
Charles disse à mídia do clube: “Estar de volta ao Manchester City é um momento muito especial e de orgulho, tanto para mim quanto para minha família. Sei por experiência própria como o City é um clube especial e estou muito animado com o que o futuro reserva. O City leva muito a sério o desenvolvimento de jovens jogadores, então sei que meu empréstimo ao QPR só vai me ajudar a crescer e me aperfeiçoar como jogador também. Agora vou dar tudo de mim para ter uma temporada de sucesso na Championship, antes de, espero, voltar a Manchester como um goleiro melhor.”
O empréstimo para a Championship contribui para o desenvolvimento
Após encerrar um intenso processo de transferência, Charles voltou imediatamente seu foco para garantir a vaga de titular no time de Julien Stephan. O goleiro, que disputou 21 partidas pelo Wednesday na última temporada, enfatizou a importância vital de jogar regularmente na equipe principal na sua idade.
Charles acrescentou no site oficial do QPR: “Os últimos dias foram bastante agitados, mas finalmente estar aqui com o objetivo de jogar nesta temporada na Championship é algo que eu sempre quis fazer. Isso se encaixa perfeitamente na fase em que minha carreira se encontra agora. Não há nada melhor do que disputar partidas, especialmente quando se é jovem.”
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Charles enfrenta um teste decisivo no campeonato
Charles agora enfrenta uma pressão significativa na segunda divisão inglesa para provar que pode se tornar um sucessor de longo prazo no City. O QPR será a plataforma ideal para o goleiro, que já conta com 12 partidas pela seleção principal da Irlanda do Norte, já que o clube busca se reconstruir após terminar em 15º lugar no Campeonato Inglês na última temporada. Com a janela de transferências de verão ainda em aberto, um início impressionante na temporada será absolutamente crucial para o jovem astro.
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