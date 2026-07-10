O Manchester City traz de volta ex-jogador da base em uma transação de 10 milhões de libras e o empresta imediatamente

Voltar a um ambiente familiar encheu Charles de imenso orgulho, especialmente porque ele sabe, por experiência própria, o quanto o City está comprometido com a formação de jovens talentos. O goleiro acredita que garantir uma transferência temporária para o oeste de Londres representa o passo perfeito para o avanço de sua carreira em nível competitivo.

Charles disse à mídia do clube: “Estar de volta ao Manchester City é um momento muito especial e de orgulho, tanto para mim quanto para minha família. Sei por experiência própria como o City é um clube especial e estou muito animado com o que o futuro reserva. O City leva muito a sério o desenvolvimento de jovens jogadores, então sei que meu empréstimo ao QPR só vai me ajudar a crescer e me aperfeiçoar como jogador também. Agora vou dar tudo de mim para ter uma temporada de sucesso na Championship, antes de, espero, voltar a Manchester como um goleiro melhor.”