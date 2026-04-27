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O Manchester City tem Eli Junior Kroupi na mira! Pep Guardiola é “grande admirador” do jovem atacante, enquanto o Bournemouth define o preço de transferência
Guardiola de olho no jovem prodígio francês
A máquina de contratações do Manchester City já está a todo vapor antes da janela de transferências de verão, e Kroupi surgiu como um alvo de alta prioridade. De acordo com o jornalista da Sky Sports, Sacha Tavolieri, Guardiola é um “grande admirador” do atacante de 19 anos, cujo perfil técnico e versatilidade são considerados a combinação perfeita para o sistema do Etihad. A ascensão de Kroupi tem sido nada menos que meteórica. Depois de impressionar pelo FC Lorient, ele se transferiu para o Vitality Stadium e imediatamente se sentiu em casa na liga mais exigente do mundo. Sua capacidade de atuar em toda a linha de frente e seu finalização precisa com a camisa do Bournemouth fizeram dele um dos adolescentes mais comentados do futebol europeu.
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O Bournemouth exige uma quantia elevada
No entanto, o Bournemouth não tem pressa em vender seu valioso jogador. O clube exige uma quantia em torno de 80 milhões de euros para sequer considerar uma venda. Essa alta avaliação reflete tanto o potencial de Kroupi a longo prazo quanto sua importância atual para a equipe. O City está ciente de que terá de pagar um valor adicional por um jogador que está sob contrato com outro clube da Premier League. No entanto, com vários grandes clubes europeus também acompanhando a situação, o clube de Manchester pode se sentir compelido a agir rapidamente para evitar uma guerra de lances pelo jovem astro.
Kroupi estabelece metas ambiciosas
O próprio jogador não escondeu seu desejo de chegar ao topo do futebol. Em entrevista ao Téléfoot no início deste ano, Kroupi destacou sua mentalidade de elite e seus objetivos de carreira a longo prazo, revelando que já não vê suas grandes ambições como meras fantasias.
“Eu sonhava em ganhar a Bola de Ouro, em jogar pelos maiores clubes do mundo, mas esses já não são mais sonhos, e sim objetivos, porque sei que posso transformá-los em realidade. Agora estou trabalhando para chegar onde quero estar”, disse Kroupi.
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A disputa por transferências se aproxima entre os rivais da Premier League
O City não terá o caminho livre para contratar o jovem, já que vários outros grandes clubes estão de olho em Kroupi. Seus rivais locais também estão na disputa, com o Manchester United acompanhando a situação enquanto busca resolver seus próprios problemas no terço final do campo. A corrida por Kroupi está rapidamente se tornando uma das sagas mais esperadas do verão. Chelsea e Liverpool também são citados como possíveis destinos para o jogador de 19 anos, o que significa que uma guerra de lances pode estar por vir.