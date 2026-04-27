O Manchester City tem Eli Junior Kroupi na mira! Pep Guardiola é “grande admirador” do jovem atacante, enquanto o Bournemouth define o preço de transferência

O próprio jogador não escondeu seu desejo de chegar ao topo do futebol. Em entrevista ao Téléfoot no início deste ano, Kroupi destacou sua mentalidade de elite e seus objetivos de carreira a longo prazo, revelando que já não vê suas grandes ambições como meras fantasias.

“Eu sonhava em ganhar a Bola de Ouro, em jogar pelos maiores clubes do mundo, mas esses já não são mais sonhos, e sim objetivos, porque sei que posso transformá-los em realidade. Agora estou trabalhando para chegar onde quero estar”, disse Kroupi.