O Manchester City recebe o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, enquanto o Chelsea enfrenta o Port Vale, último colocado da League 1

O sorteio das quartas de final da FA Cup criou um confronto emocionante, com o City se preparando para receber o Liverpool em um clássico da Premier League. A equipe de Pep Guardiola garantiu sua vaga nas quartas de final com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Newcastle United, marcando sua quarta vitória contra os homens de Eddie Howe nesta temporada.

O Liverpool chegou a esta fase ao vingar-se de um recente tropeço na liga contra o Wolves, garantindo uma vitória por 3 a 1 em Molineux para marcar a tão esperada viagem ao Etihad Stadium. Os confrontos de abril determinarão as quatro equipes que irão a Wembley para as semifinais.