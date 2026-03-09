Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester City recebe o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, enquanto o Chelsea enfrenta o Port Vale, último colocado da League 1
Os pesos pesados se enfrentam no Etihad
O sorteio das quartas de final da FA Cup criou um confronto emocionante, com o City se preparando para receber o Liverpool em um clássico da Premier League. A equipe de Pep Guardiola garantiu sua vaga nas quartas de final com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Newcastle United, marcando sua quarta vitória contra os homens de Eddie Howe nesta temporada.
O Liverpool chegou a esta fase ao vingar-se de um recente tropeço na liga contra o Wolves, garantindo uma vitória por 3 a 1 em Molineux para marcar a tão esperada viagem ao Etihad Stadium. Os confrontos de abril determinarão as quatro equipes que irão a Wembley para as semifinais.
- (C)Getty Images
Arsenal e Leeds enfrentam desafios difíceis
Em outra partida do sorteio, o Arsenal, líder da Premier League, terá um difícil confronto fora de casa contra o Southampton, da Championship. Os Gunners evitaram uma possível surpresa na quinta rodada ao derrotar o Mansfield Town por 2 a 1, graças aos gols de Noni Madueke e Eberechi Eze.
Agora, eles enfrentam um time do Saints cheio de confiança após derrotar o Fulham por 1 a 0 no Craven Cottage, graças a um pênalti convertido por Ross Stewart no final da partida. Enquanto isso, o Leeds United venceu o Norwich City por 3 a 0 e enfrentará o West Ham ou o Brentford fora de casa.
Empate dos sonhos para o Port Vale, que passa por dificuldades
A história indiscutível desta rodada é a do Port Vale, time que luta para não cair da League 1, que enfrentará o Chelsea em uma partida emocionante. Atualmente na última posição da terceira divisão, o Vale causou a surpresa da quinta rodada ao derrotar o Sunderland por 1 a 0.
O gol certeiro de Ben Waine aos 28 minutos fez a diferença, apesar de ter sido o único chute a gol da equipe. O Chelsea chegou às quartas de final após passar por um grande susto contra o Wrexham, que jogou com 10 jogadores, vencendo por 4 a 2 na prorrogação. O sorteio foi conduzido pelos ex-jogadores da seleção inglesa Joe Hart e Joe Cole.
- Getty Images Sport
Dores de cabeça gerenciais em meio à magia da copa
Enquanto os torcedores sonham com títulos, a congestão de jogos está pesando muito sobre alguns clubes. O técnico do Vale, Jon Brady, fez uma avaliação incomumente direta após a vitória histórica, dizendo: “Para ser sincero, é um pouco chato!” Brady estava se referindo à luta contínua contra o rebaixamento.
Ele explicou melhor as dificuldades, acrescentando: “É porque isso está aumentando nossa agenda de jogos e, como vocês viram, perdemos um dos nossos melhores zagueiros, Cam Humphreys, e não temos um elenco grande o suficiente para lidar com a quantidade de jogos no momento.” Apesar disso, eles vão adorar o teste em Stamford Bridge.
Publicidade