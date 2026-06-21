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O Manchester City quer Elliot Anderson E Sandro Tonali! O clube está pronto para gastar “mais de 200 milhões de libras” em campanhas de transferências no Nottingham Forest e no Newcastle
O City está de olho em uma dupla sensacional de meio-campistas avaliada em 200 milhões de libras
O Manchester City não está perdendo tempo no mercado de transferências, buscando renovar um elenco que passou por mudanças significativas após a saída de Pep Guardiola. De acordo com o Manchester Evening News, os Blues identificaram Anderson e Tonali como seus principais alvos para reforçar o meio-campo, e o clube os vê como reforços complementares, e não como alternativas um ao outro.
Embora a contratação dos dois jogadores fosse uma grande demonstração de intenções, isso certamente não sairá barato. A reportagem sugere que trazer a dupla para o Etihad provavelmente custaria mais de 200 milhões de libras. Com Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan já tendo deixado o clube no verão passado, Bernardo Silva se transferindo oficialmente para o Real Madrid e a incerteza em torno de Tijjani Reijnders e Nico González, o City está pronto para mostrar seu poder financeiro para garantir que a transição ocorra sem percalços.
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O Forest espera conseguir uma quantia recorde para o futebol britânico
A tentativa de contratação de Anderson já enfrentou vários obstáculos, com o Forest se mostrando um adversário difícil nas negociações. O City já teve uma oferta garantida de 106 milhões de libras pelo craque do meio-campo rejeitada, já que o Tricky Trees, segundo relatos, está exigindo um valor que ultrapasse os 125 milhões de libras que o Liverpool pagou por Alexander Isak, com o objetivo de estabelecer um novo recorde britânico de transferência.
Apesar da avaliação astronômica, ainda há uma forte convicção no Etihad de que um acordo pelo jogador de 23 anos pode ser fechado. Anderson viu sua popularidade disparar desde que se transferiu para o City Ground, e os dirigentes do City estão atualmente avaliando se devem apresentar uma terceira oferta que atenda às exigências exorbitantes do Forest ou se devem esperar o momento certo no processo de negociação.
Disputa com o Spurs por Tonali
Enquanto a saga de Anderson continua, o City também está trabalhando ativamente em uma negociação para contratar Tonali. No entanto, os Cityzens enfrentam forte concorrência do Tottenham, que já manteve conversas produtivas com os representantes do meio-campista. Segundo relatos, os Spurs estão empenhados em fazer de Tonali sua principal contratação do verão sob o comando de Roberto De Zerbi, mas a entrada do City na disputa complicou as coisas. Qualquer transferência do ex-jogador do AC Milan exigiria um pacote financeiro significativo, mas os Blues não se deixam intimidar, já que buscam garantir o futuro do meio-campo diante de uma possível saída de Rodri, que está entrando no último ano de contrato.
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A espera por Maresca continua
Além da campanha de contratação de jogadores, os torcedores do City ainda aguardam o anúncio oficial de Enzo Maresca como novo técnico do clube. De acordo com a mesma reportagem do *Manchester Evening News*, as negociações entre o City e o Chelsea demoraram muito mais do que o esperado para serem concluídas, causando um pequeno atraso na posse formal. Apesar da espera, não há indícios de que a contratação corra o risco de não se concretizar.
O clube continua otimista de que um anúncio oficial será feito nas próximas uma ou duas semanas. A diretoria do City está determinada a evitar o tipo de queda dramática que o Manchester United sofreu quando Sir Alex Ferguson se aposentou, e acredita que Maresca é o homem certo para liderar a campanha para reconquistar o título da Premier League do Arsenal na próxima temporada.