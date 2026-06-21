O Manchester City quer Elliot Anderson E Sandro Tonali! O clube está pronto para gastar “mais de 200 milhões de libras” em campanhas de transferências no Nottingham Forest e no Newcastle

O Manchester City não está perdendo tempo no mercado de transferências, buscando renovar um elenco que passou por mudanças significativas após a saída de Pep Guardiola. De acordo com o Manchester Evening News, os Blues identificaram Anderson e Tonali como seus principais alvos para reforçar o meio-campo, e o clube os vê como reforços complementares, e não como alternativas um ao outro.

Embora a contratação dos dois jogadores fosse uma grande demonstração de intenções, isso certamente não sairá barato. A reportagem sugere que trazer a dupla para o Etihad provavelmente custaria mais de 200 milhões de libras. Com Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan já tendo deixado o clube no verão passado, Bernardo Silva se transferindo oficialmente para o Real Madrid e a incerteza em torno de Tijjani Reijnders e Nico González, o City está pronto para mostrar seu poder financeiro para garantir que a transição ocorra sem percalços.