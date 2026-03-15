O Manchester City planeja uma transferência surpresa do Tottenham para contratar um rosto conhecido — o jogador, que já havia sido contratado por 11 milhões de libras, deve custar consideravelmente mais nesta segunda contratação

O Manchester City está se preparando para lançar uma oferta neste verão pelo zagueiro Porro, do Tottenham Hotspur. De acordo com o Football Insider, os campeões da Premier League estão intensificando a busca por um novo lateral-direito especializado para a próxima temporada.

O City ainda não conseguiu substituir totalmente a influência de Kyle Walker desde sua saída no verão passado. Consequentemente, Porro surgiu como o principal candidato para preencher essa lacuna, tendo se estabelecido como um dos laterais mais produtivos da divisão, apesar da temporada difícil do Tottenham.