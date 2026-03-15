AFP
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O Manchester City planeja uma transferência surpresa do Tottenham para contratar um rosto conhecido — o jogador, que já havia sido contratado por 11 milhões de libras, deve custar consideravelmente mais nesta segunda contratação
O Manchester City tem como alvo um rosto conhecido
O Manchester City está se preparando para lançar uma oferta neste verão pelo zagueiro Porro, do Tottenham Hotspur. De acordo com o Football Insider, os campeões da Premier League estão intensificando a busca por um novo lateral-direito especializado para a próxima temporada.
O City ainda não conseguiu substituir totalmente a influência de Kyle Walker desde sua saída no verão passado. Consequentemente, Porro surgiu como o principal candidato para preencher essa lacuna, tendo se estabelecido como um dos laterais mais produtivos da divisão, apesar da temporada difícil do Tottenham.
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A excelente forma de Porro
O espanhol marcou um gol e deu cinco assistências em 37 partidas nesta temporada. Ele manteve seu status de principal criador de jogadas do time do norte de Londres, mesmo com a equipe lutando contra o rebaixamento e enfrentando a ameaça real de cair para a Championship.
A contratação do zagueiro representaria um retorno sensacional a Manchester. O City o contratou originalmente do Girona por cerca de 11 milhões de libras em 2019, mas ele nunca disputou uma partida oficial, passando por empréstimos no Real Valladolid e no Sporting CP antes de se transferir definitivamente para Lisboa em 2022.
Ameaça de exodo no Spurs
Em entrevista ao podcastTransfer Insider, o jornalista Pete O'Rourke explicou a situação. "O Manchester City tem demonstrado interesse em Porro há muito tempo", afirmou. "Eles conhecem bem o jogador da seleção espanhola, já que o contrataram do Girona em 2019. Ele nunca disputou nenhuma partida pelo Manchester City durante sua passagem pelo clube."
O'Rourke acrescentou que a saída do jogador pode ser inevitável se o Spurs for rebaixado. “Porro tem sido um dos melhores jogadores do Spurs desde que chegou. Eles não vão querer perdê-lo, mas isso pode estar fora de seu controle se sofrerem o azar de serem rebaixados nesta temporada, o que é uma possibilidade real.”
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Bergvall também está despertando interesse
Porro não é o único nome de destaque que deve deixar a capital neste verão. A sensação sueca Lucas Bergvall também está atraindo grande interesse, com o Chelsea supostamente acompanhando de perto a situação do meio-campista, enquanto busca reforçar seu elenco.
Embora Bergvall esteja atualmente afastado dos gramados devido a uma lesão, suas 71 partidas desde que chegou do Djurgården em 2024 o destacaram como uma das maiores promessas da liga. Apesar de ele não estar buscando ativamente uma transferência, a realidade financeira do rebaixamento provavelmente forçaria o Tottenham a uma liquidação total de seus principais ativos.
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