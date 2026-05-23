O Manchester City planeja uma contratação sensacional de uma estrela do Chelsea, com negociações nos bastidores já em andamento para trazer o principal alvo de Enzo Maresca

O futuro de Fernández no oeste de Londres tem sido alvo de intensas especulações recentemente. O meio-campista já havia manifestado sua insatisfação após a eliminação do clube da Liga dos Campeões, e sua relação com a diretoria ficou ainda mais tensa depois que ele recebeu uma suspensão interna de dois jogos por ter feito comentários públicos sobre uma possível transferência para o Real Madrid durante uma pausa para os jogos internacionais.

O argentino já havia se manifestado abertamente sobre sua admiração por Maresca no passado, chegando a questionar a decisão da diretoria do Chelsea de demitir o técnico no meio da temporada. Fernández disse: “Eu também não entendo. Às vezes há coisas que nós, como jogadores, não compreendemos, como e de que maneira eles tentam administrar as coisas. Obviamente, foi uma saída que nos prejudicou muito porque tínhamos uma identidade. Ele nos dava uma orientação, mesmo que, como é no futebol, às vezes seja bom e às vezes ruim. Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar, e obviamente sua saída nos prejudicou muito, especialmente no meio da temporada, isso interrompe tudo.”



