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O Manchester City planeja uma contratação sensacional de uma estrela do Chelsea, com negociações nos bastidores já em andamento para trazer o principal alvo de Enzo Maresca
Maresca quer se reunir com craque argentino
À medida que a era pós-Guardiola começa a tomar forma no Etihad Stadium, o City identificou Fernández como seu principal alvo de transferência. De acordo com a Sky Germany, a contratação está sendo fortemente impulsionada por Maresca, que deve suceder Guardiola com um contrato de três anos neste verão.
O técnico italiano formou um forte vínculo com o campeão da Copa do Mundo durante sua passagem de 18 meses pelo Stamford Bridge e acredita que Fernández tem o perfil ideal para comandar seu meio-campo. A reportagem sugere que o City não perdeu tempo para agir, com conversas iniciais já tendo ocorrido nos bastidores para explorar a viabilidade da transferência.
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A crescente frustração de Fernández no Chelsea
O futuro de Fernández no oeste de Londres tem sido alvo de intensas especulações recentemente. O meio-campista já havia manifestado sua insatisfação após a eliminação do clube da Liga dos Campeões, e sua relação com a diretoria ficou ainda mais tensa depois que ele recebeu uma suspensão interna de dois jogos por ter feito comentários públicos sobre uma possível transferência para o Real Madrid durante uma pausa para os jogos internacionais.
O argentino já havia se manifestado abertamente sobre sua admiração por Maresca no passado, chegando a questionar a decisão da diretoria do Chelsea de demitir o técnico no meio da temporada. Fernández disse: “Eu também não entendo. Às vezes há coisas que nós, como jogadores, não compreendemos, como e de que maneira eles tentam administrar as coisas. Obviamente, foi uma saída que nos prejudicou muito porque tínhamos uma identidade. Ele nos dava uma orientação, mesmo que, como é no futebol, às vezes seja bom e às vezes ruim. Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar, e obviamente sua saída nos prejudicou muito, especialmente no meio da temporada, isso interrompe tudo.”
Mudança tática no Etihad
O City estaria em busca de uma contratação de peso para dar o pontapé inicial no reinado de Maresca, e a capacidade de Fernández de controlar o ritmo das partidas a partir da defesa é vista como a opção perfeita para a nova orientação tática do time. Depois de chegar ao Chelsea por uma quantia que, na época, foi um recorde britânico de 106,8 milhões de libras, Fernández tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade em um time dos Blues que passa por frequentes rodízios.
Com o Chelsea fora da Liga dos Campeões na próxima temporada, a perspectiva de se juntar aos eternos campeões de Manchester pode ser tentadora demais para ser recusada. O time enfrenta uma viagem para Sunderland neste domingo, na última rodada, sabendo que não pode terminar acima da sétima colocação na tabela da Premier League, um fator que só aumenta a incerteza em torno de seus principais astros.
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Elaboração da lista de finalistas para o verão
Embora Fernández seja o nome de destaque na lista, a equipe de contratações do City está ativa em várias frentes. Diz-se também que eles estão de olho em Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e em Tino Livramento, do Newcastle, na tentativa de renovar as linhas defensiva e do meio-campo. O profundo conhecimento de Maresca sobre o elenco do Chelsea pode levar a um interesse ainda maior nas estrelas de Stamford Bridge.
Espera-se que o Chelsea exija uma quantia próxima à que pagou ao Benfica em 2023, tornando qualquer possível acordo uma das muitas negociações complexas deste verão. No entanto, com Maresca pressionando fortemente por sua transferência dos sonhos, a diretoria do City parece disposta a apoiar totalmente seu suposto novo técnico, com o objetivo de recuperar o título do Arsenal na próxima temporada.