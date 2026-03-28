Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester City planeja transferências gigantescas, no valor de 190 milhões de libras, para contratar Sandro Tonali E Elliot Anderson, enquanto Pep Guardiola busca reconstruir o meio-campo
O Manchester City está de olho em duas estrelas da Premier League
O diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana, está liderando uma transformação radical no meio-campo do clube. Com a saída prevista de alguns jogadores neste verão, o City identificou Tonali, do Newcastle, e Anderson, estrela do Nottingham Forest, como os candidatos ideais para renovar o elenco, segundo o TEAMtalk. O custo total pela dupla deve chegar a 190 milhões de libras. Enquanto Anderson já está há muito tempo na mira para uma transferência de 90 milhões de libras, o interesse por Tonali se intensificou. O jogador da seleção italiana está avaliado em 100 milhões de libras, um valor que praticamente descarta um retorno à Série A e deixa a porta aberta para o City agir.
- AFP
A saída parece iminente para Rodri e Bernardo Silva
A urgência por trás dessas medidas decorre do futuro incerto de jogadores-chave. De fato, Rodri é visto como um alvo do Real Madrid, enquanto Silva também deve deixar o clube. De fato, as negociações sobre um novo contrato no City foram suspensas, com ambas as partes avaliando a situação e se mostrando cada vez mais abertas a uma possível saída. Nesse sentido, o próprio Rodri deixou claro esta semana que uma transferência para o Bernabéu lhe seria atraente, sem que sua lealdade passada ao Atlético de Madrid tenha qualquer importância para ele.
Quando questionado sobre a possibilidade de se juntar ao clube 15 vezes campeão europeu, Rodri disse, segundo a Onda Cero: “Tenho mais um ano de contrato, chegará um momento em que teremos que sentar e conversar.” Quando pressionado especificamente sobre o interesse do Real Madrid, ele acrescentou: “Não se pode recusar os melhores clubes do mundo.”
A estratégia de troca envolvendo Tonali
As chances do City de fechar um acordo com Tonali foram impulsionadas por relatos de um acordo de cavalheiros que lhe permitiria deixar o St. James’ Park, após o Newcastle não ter conseguido garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Além do interesse em Tonali, o City continua interessado em seu companheiro de equipe no Newcastle, Tino Livramento, como parte de uma ampla campanha de contratações.
Para facilitar essas ambiciosas negociações, o City está disposto a oferecer ao Newcastle uma seleção de jogadores. Segundo relatos, os jogadores nos quais os Magpies estão mais interessados são o goleiro inglês James Trafford, os laterais Rico Lewis e Issa Kabore e o zagueiro central Juma Bah. Com o City planejando mudanças significativas e o Newcastle sob pressão devido à situação de Tonali, é altamente provável que ocorram possíveis acordos de troca.
- Getty Images Sport
E agora?
Antes de entrar com tudo na janela de transferências de verão, a equipe de Guardiola vai lutar com unhas e dentes para conquistar o título nesta temporada. Atualmente, o time ocupa a segunda posição na Premier League, nove pontos atrás do líder Arsenal. O City enfrentará o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, antes de enfrentar o Chelsea e, em seguida, o Arsenal na Premier League.