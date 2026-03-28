A urgência por trás dessas medidas decorre do futuro incerto de jogadores-chave. De fato, Rodri é visto como um alvo do Real Madrid, enquanto Silva também deve deixar o clube. De fato, as negociações sobre um novo contrato no City foram suspensas, com ambas as partes avaliando a situação e se mostrando cada vez mais abertas a uma possível saída. Nesse sentido, o próprio Rodri deixou claro esta semana que uma transferência para o Bernabéu lhe seria atraente, sem que sua lealdade passada ao Atlético de Madrid tenha qualquer importância para ele.

Quando questionado sobre a possibilidade de se juntar ao clube 15 vezes campeão europeu, Rodri disse, segundo a Onda Cero: “Tenho mais um ano de contrato, chegará um momento em que teremos que sentar e conversar.” Quando pressionado especificamente sobre o interesse do Real Madrid, ele acrescentou: “Não se pode recusar os melhores clubes do mundo.”