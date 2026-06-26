Para o Brighton: Mais uma negociação muito inteligente do Brighton, que reforçará sua reputação como um dos clubes que mais lucram no mercado ao embolsar 52 milhões de libras (70 milhões de dólares) por um jogador que contratou por apenas 2 milhões de libras há seis anos. O negócio fica ainda melhor pelo fato de que o contrato de Van Hecke no Amex Stadium estava prestes a expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará muito satisfeito por ter gerado uma quantia tão significativa pela venda do zagueiro holandês, embora tenha sido divulgado anteriormente que ele estava avaliado em 70 milhões de libras (94 milhões de dólares). Inevitavelmente, o clube reinvestirá esse valor em um substituto de alto potencial, com o jovem Luka Vuskovic, do Spurs, notavelmente na mira do clube — o que seria uma transferência separada após seu impressionante período de empréstimo no Hamburgo. O time já não está com falta de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é impossível não sentir que o Spurs foi levado a pagar a mais pelo zagueiro central após o surgimento de relatos sugerindo que o Brighton o avaliava em 70 milhões de libras, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato na costa sul. Seria de se esperar que uma negociação com desconto por um jogador desse calibre custasse, realisticamente, algo em torno de 40 milhões de libras (54 milhões de dólares), mas o Brighton é notoriamente difícil nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais da Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece praticamente certo de deixar o time neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro na zaga, Micky van de Ven, pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham está, pelo menos, contratando um zagueiro com experiência comprovada na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um excelente distribuidor de jogadas e possui o tipo de garra e capacidade de liderança que tanto têm faltado ao time. O jogador da seleção holandesa pode muito bem formar uma nova dupla de zagueiros centrais com Marcos Senesi, contratado a título gratuito. Nota: B-

Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, essa é uma transferência que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não renovaria seu contrato no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton na metade de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para conquistas ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem o Chelsea nem o Liverpool concretizaram o interesse que teriam demonstrado; portanto, se ele quiser ser titular garantido em um clube do chamado “Big Six”, o Tottenham poderia ser o ponto de partida ideal — embora não possa oferecer nenhuma participação em competições europeias. Por já ter trabalhado com o temperamental italiano antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O caminho só pode ser de ascensão para o Spurs após mais uma campanha desastrosa no campeonato nacional, e a parceria com Senesi parece muito sólida no papel, pelo menos — dando ao time uma base defensiva sólida enquanto os londrinos do norte passam pelo que provavelmente será um período de transição, após terem afastado a ameaça de rebaixamento no final da temporada 2025-26. Nota: A

Krishan Davis