Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro bastante significativo com um jogador que só havia contratado no verão passado por apenas 5 milhões de euros, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de revenda de 50% prevista no contrato com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões de sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um lucro de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do porte do Osasuna. A saída de Muñoz era provável desde o início, após uma temporada em que ele contribuiu para 12 gols e foi convocado para a seleção espanhola na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube estava de mãos atadas em relação ao valor da transferência. Nota: B-

Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola e mais combustível para a rivalidade do Liverpool com o Newcastle no mercado de transferências! Os Magpies haviam identificado Muñoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas — percebendo uma oportunidade de mercado — os Reds entraram em ação para roubar a contratação, apesar de as negociações terem chegado a um estágio avançado e da oferta do clube de Newcastle ter sido, segundo relatos, aceita. O Liverpool já vai considerar isso uma espécie de golpe de mestre, mas também ficará entusiasmado por contratar um jovem ponta tão bem cotado por um valor que pode se revelar uma pechincha. Muñoz pode atuar em qualquer uma das laterais, bem como pelo meio, proporcionando a qualidade e a profundidade tão necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque dos Reds. Um atacante direto e veloz, que também se empenha na defesa, o jogador de 22 anos parece ser a escolha ideal para o estilo de jogo do novo técnico Iraola, que aparentemente está pressionando para que a negociação seja concretizada. Ele terá, no entanto, que garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar um verdadeiro astro, embora o clube esteja, segundo relatos, confiante de que isso não acontecerá. Nota: A

Para Muñoz: Depois que tanto o Liverpool quanto o Newcastle tiveram suas ofertas aceitas, é de se imaginar que a decisão entre os dois tenha ficado a cargo do jogador, e não dá para culpar Muñoz por ter escolhido a transferência para Anfield. Apesar de ter apenas 22 anos, ele teve uma carreira inicial um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de formação La Masia, do Barcelona, ele acabou indo para o Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Muñoz espera se adaptar e se firmar como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá que lutar para conquistar uma vaga no time titular, e isso pode exigir que ele melhore seu desempenho geral, já que o Liverpool ainda deve tentar contratar o talentoso ponta Yan Diomande, do RB Leipzig; mas ele ainda deve ter muitas oportunidades no novo esquema ofensivo dos Reds graças à sua versatilidade. Nota: A

Krishan Davis