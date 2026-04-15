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O Manchester City oferece apoio a Antoine Semenyo depois que o craque de Gana revelou ter sofrido insultos racistas "inaceitáveis" na internet
Semenyo destaca o abuso generalizado
De acordo com a Sky Sports, o City teria entrado em cena para apoiar Semenyo depois que o atacante tornou pública a mais recente onda de insultos racistas dirigidos a ele nesta temporada. No início desta semana, o jogador de 26 anos compartilhou uma captura de tela de um comentário ofensivo em seu Instagram Stories, acrescentando a legenda: “Começou de novo.”
Este incidente recente destaca um padrão angustiante e recorrente para o jogador, que enfrentou vários casos de discriminação ao longo da atual temporada. Em resposta, o clube agiu rapidamente para oferecer ao atacante total apoio e os recursos necessários para lidar com as consequências dessas mensagens de ódio.
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Histórico de incidentes nesta temporada
Durante a estreia da temporada contra o Liverpool, Semenyo — que na época jogava pelo Bournemouth — relatou ter sofrido insultos racistas por parte de um espectador, o que levou o árbitro Anthony Taylor a interromper brevemente a partida. Apesar do incidente, o jogador da seleção de Gana teve um ótimo desempenho, marcando dois gols na derrota por 4 a 2.
O confronto teve repercussões legais, já que a Polícia de Merseyside prendeu e acusou Mark Mogan, de 47 anos, de crime contra a ordem pública com agravante de racismo. Embora Mogan tenha negado as acusações no Tribunal de Primeira Instância de Liverpool em dezembro, o caso segue em andamento, com o julgamento marcado para começar em 22 de abril.
A Premier League se pronuncia sobre o último incidente
Enquanto o City oferece apoio interno ao clube, a Premier League prometeu apoiar o astro ganês. Um porta-voz declarou: “Estamos consternados com os inaceitáveis ataques racistas online dirigidos a Antoine Semenyo e oferecemos nosso apoio ao jogador e ao clube. O racismo não tem lugar em nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade. É claro que é preciso fazer mais para lidar com essa questão e trabalharemos em conjunto com clubes, entidades do futebol, autoridades policiais e empresas de mídia social para garantir que isso continue sendo uma prioridade para todos. Qualquer indivíduo identificado e considerado culpado de discriminação enfrentará as consequências mais severas possíveis, incluindo penas privativas de liberdade, proibição de frequentar eventos de futebol e antecedentes criminais.”
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A FA se pronuncia sobre o abuso sofrido por Semenyo
A Federação Inglesa de Futebol também expressou sua indignação após a revelação de Semenyo. O órgão regulador acrescentou em um comunicado: “Estamos consternados com os inaceitáveis ataques racistas online dirigidos a Antoine Semenyo e oferecemos nosso apoio ao jogador e ao clube. O racismo não tem lugar em nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade. É claro que é preciso fazer mais para lidar com essa questão e trabalharemos em conjunto com clubes, entidades do futebol, autoridades policiais e empresas de mídia social para garantir que isso continue sendo uma prioridade para todos. Qualquer indivíduo identificado e considerado culpado de discriminação enfrentará as consequências mais severas possíveis, incluindo penas privativas de liberdade, proibição de frequentar estádios e antecedentes criminais.”
Semenyo ingressou no City em janeiro deste ano, assinando um contrato de cinco anos e meio em uma transação no valor de 64 milhões de libras. Ao longo da atual temporada, o atacante disputou 40 partidas em todas as competições, tanto pelo City quanto pelo Bournemouth. Durante esse período, ele provou ser um recurso ofensivo vital, marcando 18 gols e dando seis assistências.