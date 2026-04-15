O Manchester City oferece apoio a Antoine Semenyo depois que o craque de Gana revelou ter sofrido insultos racistas "inaceitáveis" na internet

A Federação Inglesa de Futebol também expressou sua indignação após a revelação de Semenyo. O órgão regulador acrescentou em um comunicado: “Estamos consternados com os inaceitáveis ataques racistas online dirigidos a Antoine Semenyo e oferecemos nosso apoio ao jogador e ao clube. O racismo não tem lugar em nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade. É claro que é preciso fazer mais para lidar com essa questão e trabalharemos em conjunto com clubes, entidades do futebol, autoridades policiais e empresas de mídia social para garantir que isso continue sendo uma prioridade para todos. Qualquer indivíduo identificado e considerado culpado de discriminação enfrentará as consequências mais severas possíveis, incluindo penas privativas de liberdade, proibição de frequentar estádios e antecedentes criminais.”

Semenyo ingressou no City em janeiro deste ano, assinando um contrato de cinco anos e meio em uma transação no valor de 64 milhões de libras. Ao longo da atual temporada, o atacante disputou 40 partidas em todas as competições, tanto pelo City quanto pelo Bournemouth. Durante esse período, ele provou ser um recurso ofensivo vital, marcando 18 gols e dando seis assistências.