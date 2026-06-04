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O Manchester City não desiste de Elliot Anderson, mas está de olho em Sandro Tonali como alternativa após o Nottingham Forest ter rejeitado a oferta inicial
O City prepara uma nova tentativa de contratar Anderson
A diretoria do Etihad está pronta para voltar à mesa de negociações pelo Anderson, do Forest. Após uma temporada impressionante, na qual se tornou uma figura incontornável no City Ground, o ex-jogador do Newcastle United surgiu como um dos principais alvos do gigante de Manchester. Apesar da decepção de ver sua primeira proposta rejeitada, o especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que uma segunda oferta, mais alta, deve ser apresentada a qualquer momento.
O Forest mantém uma postura firme em relação à sua avaliação, supostamente buscando uma quantia na casa dos 100 milhões de libras. O clube de East Midlands está usando a transferência recorde de Declan Rice para o Arsenal, no valor de 105 milhões de libras, como principal referência para qualquer negócio. O City, no entanto, vê Anderson como o perfil perfeito para revitalizar um meio-campo que perdeu o título da Premier League para os Gunners de Mikel Arteta na última temporada. Com o jogador da seleção inglesa pronto para um papel de destaque na próxima Copa do Mundo, o City está ansioso para agir rapidamente antes que seu preço possa subir ainda mais.
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Começa a vida pós-Pep Guardiola
Este verão representa uma mudança monumental para o City após a saída de Pep Guardiola. O lendário técnico catalão deixou o banco de reservas após uma década repleta de troféus, que incluiu 20 títulos importantes, deixando um grande vazio a ser preenchido para a próxima era no Etihad. O segundo lugar no campeonato só aumentou a pressão sobre o departamento de contratações para fornecer os recursos necessários para a busca pelo título na próxima temporada.
Com a saída de Guardiola, o foco mudou para a contratação de jovens talentos formados no clube, capazes de construir as bases para o futuro da equipe. Anderson, que também despertou o interesse do Manchester United, se encaixa perfeitamente nesse perfil após uma campanha brilhante em 2025-26 pelo Forest, onde disputou 50 partidas em todas as competições, marcando quatro gols e dando cinco assistências. Os atuais campeões da FA Cup e da Carabao Cup estão determinados a garantir que continuem sendo a força dominante no futebol inglês, mesmo com seus rivais se reforçando durante esta importante entressafra.
Tonali surge como uma alternativa de destaque
Embora o interesse em Anderson continue firme, o elevado preço pedido de 100 milhões de libras forçou o City a considerar outras opções de nível mundial. Sandro Tonali surgiu como a principal alternativa caso a contratação de Anderson se revele cara demais para ser concretizada. O jogador da seleção italiana tem sido uma peça fundamental no elenco do Newcastle nos últimos dois anos, disputando 35 partidas em um ambiente altamente competitivo da Premier League.
De acordo com Romano, Tonali é um jogador que a equipe de recrutamento do City admira muito. No entanto, uma negociação pela estrela do Newcastle será tudo menos simples. Os Magpies não estão sob pressão imediata para vender seus principais ativos, especialmente depois de reforçarem suas finanças com a venda de Anthony Gordon ao Barcelona por 80 milhões de euros. Qualquer tentativa de contratação do ex-jogador do AC Milan exigiria outra quantia astronômica, tornando o mercado de meio-campistas um dos mais caros da história recente.
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Um verão de mudanças significativas
A disputa por Anderson e o plano de contingência envolvendo Tonali destacam a natureza agressiva da atual estratégia de transferências do City. Apesar de Anderson ter ajudado o Forest a chegar às semifinais da Liga Europa, o 16º lugar do time na Premier League — aliado ao fato de Tonali e o Newcastle terem terminado a temporada em 12º — significa que nenhum dos dois jogadores disputará competições europeias na próxima temporada.
Com vários jogadores importantes ligados a possíveis transferências e uma nova direção tática no horizonte, o clube não está deixando nada ao acaso. Reconstruir a espinha dorsal da equipe é o objetivo número um dos diretores esportivos, que buscam destronar o Arsenal do topo da tabela.