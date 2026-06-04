O Manchester City não desiste de Elliot Anderson, mas está de olho em Sandro Tonali como alternativa após o Nottingham Forest ter rejeitado a oferta inicial

A diretoria do Etihad está pronta para voltar à mesa de negociações pelo Anderson, do Forest. Após uma temporada impressionante, na qual se tornou uma figura incontornável no City Ground, o ex-jogador do Newcastle United surgiu como um dos principais alvos do gigante de Manchester. Apesar da decepção de ver sua primeira proposta rejeitada, o especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que uma segunda oferta, mais alta, deve ser apresentada a qualquer momento.

O Forest mantém uma postura firme em relação à sua avaliação, supostamente buscando uma quantia na casa dos 100 milhões de libras. O clube de East Midlands está usando a transferência recorde de Declan Rice para o Arsenal, no valor de 105 milhões de libras, como principal referência para qualquer negócio. O City, no entanto, vê Anderson como o perfil perfeito para revitalizar um meio-campo que perdeu o título da Premier League para os Gunners de Mikel Arteta na última temporada. Com o jogador da seleção inglesa pronto para um papel de destaque na próxima Copa do Mundo, o City está ansioso para agir rapidamente antes que seu preço possa subir ainda mais.