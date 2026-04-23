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O Manchester City mantém "conversas positivas" sobre a possibilidade de Enzo Maresca suceder Pep Guardiola como técnico neste verão
O City identifica o sucessor de Guardiola
De acordo com o The Guardian, o City iniciou oficialmente o delicado processo de planejamento para a era pós-Guardiola, com Maresca surgindo como principal candidato a assumir o comando. O City manteve “conversas positivas” sobre o técnico italiano, em meio a especulações crescentes de que Guardiola deixará o clube neste verão.
Embora a diretoria continue esperançosa de que o catalão cumpra seu contrato até 2027, ela não quer correr riscos. A liderança do Etihad está determinada a evitar a instabilidade vivida por outros grandes clubes após a saída de um técnico que marcou uma era, optando por formular um plano de sucessão de longo prazo com bastante antecedência.
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A conexão Maresca
Maresca é uma figura bem conhecida na diretoria do Manchester City, tendo sido muito bem avaliado durante seu período como técnico da equipe sub-23 do clube, antes de ser promovido para trabalhar diretamente com o time principal. Sua ascensão na estrutura culminou com sua atuação como assistente de Guardiola durante a histórica temporada em que o clube conquistou o triplo em 2022-23.
O sucesso de Maresca no Chelsea
Depois de levar o Leicester ao título da Championship em 2024, em sua primeira experiência como técnico principal, Maresca substituiu Mauricio Pochettino no Chelsea, onde teve uma temporada de estreia repleta de títulos. Durante seu primeiro ano, ele garantiu a classificação para a Liga dos Campeões e conquistou os troféus da Liga Conferência e do Mundial de Clubes, embora sua segunda campanha tenha terminado abruptamente com uma saída explosiva em janeiro. Apesar da saída, Maresca continua sendo muito respeitado pelo elenco; tanto Enzo Fernández quanto Marc Cucurella elogiaram recentemente os métodos de seu ex-treinador.
O Guardian afirma que qualquer tentativa do City de contratar Maresca pode ser complicada pelo fato de ele ainda ter obrigações contratuais com o Chelsea, tendo deixado o clube com três anos e meio restantes em seu contrato, além da opção do clube de renovar por mais um ano.
- AFP
O futuro incerto de Guardiola
O momento dessas negociações coincide com uma crescente incerteza em relação aos próprios planos de Guardiola. O ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique passou quase uma década em Manchester, acumulando a incrível marca de 18 troféus, incluindo seis títulos da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões. Apesar das especulações sobre seu futuro, seu foco continua nítido, já que o Manchester City lidera atualmente a tabela da Premier League por diferença de gols, à frente do Arsenal, faltando apenas cinco partidas, e tem um confronto nas semifinais da FA Cup contra o Southampton neste fim de semana. Embora Guardiola tenha frequentemente sugerido que está feliz no clube, ele também deu indícios de que busca um novo desafio em outro lugar, talvez no cenário internacional.