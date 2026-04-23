O Manchester City mantém "conversas positivas" sobre a possibilidade de Enzo Maresca suceder Pep Guardiola como técnico neste verão

De acordo com o The Guardian, o City iniciou oficialmente o delicado processo de planejamento para a era pós-Guardiola, com Maresca surgindo como principal candidato a assumir o comando. O City manteve “conversas positivas” sobre o técnico italiano, em meio a especulações crescentes de que Guardiola deixará o clube neste verão.

Embora a diretoria continue esperançosa de que o catalão cumpra seu contrato até 2027, ela não quer correr riscos. A liderança do Etihad está determinada a evitar a instabilidade vivida por outros grandes clubes após a saída de um técnico que marcou uma era, optando por formular um plano de sucessão de longo prazo com bastante antecedência.



