O Manchester City lidera a disputa por Elliott Anderson, avaliado em 80 milhões de libras, à frente do Manchester United, enquanto a estrela do Nottingham Forest se prepara para uma grande transferência neste verão

Espera-se que o Nottingham Forest exija uma quantia de pelo menos 80 milhões de libras (107,5 milhões de dólares) por Anderson, que disputou 39 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com dois gols e três assistências. Apesar das dificuldades do Forest, que ocupa a 17ª posição — evitando a zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols —, a energia de Anderson é exatamente o que o Manchester City precisa. A equipe de Pep Guardiola busca se reconstruir neste verão após uma campanha medíocre, tendo sido eliminada da Liga dos Campeões nas oitavas de final contra o Real Madrid e ficado nove pontos atrás do líder Arsenal na disputa pela Premier League.

Essa vulnerabilidade ficou evidente contra o Madrid, onde Bernardo Silva e Rodri careceram de apoio quando Nico O’Reilly não foi titular. A contratação de Anderson não apenas resolveria essa questão tática imediata, mas também serviria como pedra angular para a necessária reformulação do elenco do City.