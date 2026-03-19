(C)Getty Images
Traduzido por
O Manchester City lidera a disputa por Elliott Anderson, avaliado em 80 milhões de libras, à frente do Manchester United, enquanto a estrela do Nottingham Forest se prepara para uma grande transferência neste verão
A solução tática do City para dar mais energia ao meio-campo
Espera-se que o Nottingham Forest exija uma quantia de pelo menos 80 milhões de libras (107,5 milhões de dólares) por Anderson, que disputou 39 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com dois gols e três assistências. Apesar das dificuldades do Forest, que ocupa a 17ª posição — evitando a zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols —, a energia de Anderson é exatamente o que o Manchester City precisa. A equipe de Pep Guardiola busca se reconstruir neste verão após uma campanha medíocre, tendo sido eliminada da Liga dos Campeões nas oitavas de final contra o Real Madrid e ficado nove pontos atrás do líder Arsenal na disputa pela Premier League.
Essa vulnerabilidade ficou evidente contra o Madrid, onde Bernardo Silva e Rodri careceram de apoio quando Nico O’Reilly não foi titular. A contratação de Anderson não apenas resolveria essa questão tática imediata, mas também serviria como pedra angular para a necessária reformulação do elenco do City.
- Getty Images Sport
O United busca um substituto para Casemiro
Para o Manchester United, contratar um “número seis” para substituir Casemiro, que está de saída, é a prioridade absoluta, com Anderson no topo da lista. Os Red Devils ocupam atualmente a terceira posição na tabela da Premier League e, apesar da atração do Manchester City, os dirigentes do United continuam otimistas de que podem vencer a disputa, citando o sucesso na contratação de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko no verão passado, mesmo sem disputar a Liga dos Campeões. Embora a marca do clube continue sendo um grande atrativo, garantir uma vaga entre os quatro primeiros ainda é vista como um obstáculo financeiro crucial para contratações de alto nível. Além disso, a decisão final dependerá da nomeação definitiva do técnico, já que a diretoria avalia a impressionante passagem de Michael Carrick como interino contra a possibilidade de contratar alguém de nível “elite”.
Outros candidatos na lista de finalistas
Caso não consigam contratar Anderson, o United elaborou uma lista de talentos com experiência comprovada na Premier League. Carlos Baleba, do Brighton, é um nome que tem sido discutido internamente, tendo o clube feito uma consulta preliminar por meio de um intermediário. No entanto, qualquer negociação envolvendo o camaronês seria cara, já que o Brighton estaria avaliando o jogador em impressionantes 100 milhões de libras (134 milhões de dólares).
Adam Wharton, estrela do Crystal Palace, e Sandro Tonali, do Newcastle, também estão sendo considerados. Embora Wharton seja admirado por seu alcance de passe, há dúvidas se ele se encaixa no perfil físico específico que o United exige.
- Getty Images Sport
Reestruturação do elenco e planos de saída
Para financiar essas medidas ambiciosas, o United espera várias saídas de jogadores de destaque. Tanto Marcus Rashford quanto Rasmus Hojlund podem ser negociados para complementar um orçamento de transferências que precisa cobrir a contratação de um novo ala-esquerdo e, possivelmente, de um zagueiro central. O futuro de Harry Maguire também continua sendo motivo de especulação, já que ele se aproxima da reta final das negociações sobre um possível novo contrato com o clube.
Publicidade