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O Manchester City inicia negociações para a renovação do contrato de Phil Foden, apesar de seu papel menos importante sob o comando de Pep Guardiola
O City toma medidas para garantir o futuro de Foden a longo prazo
O City iniciou conversas preliminares com os representantes de Foden sobre um novo contrato, com o objetivo de eliminar qualquer incerteza sobre o futuro do meio-campista, segundo o The Times. O contrato atual do jogador de 25 anos vai até o verão de 2027, mas o City já está explorando a possibilidade de prolongar sua permanência no Etihad Stadium.
A iniciativa surge em um momento em que Foden se encontra à margem do time titular de Guardiola. Enquanto o City continua em busca do triplo nacional, o jogador da seleção inglesa tem visto seu tempo de jogo limitado ao longo de 2026. De acordo com a mesma reportagem, os dirigentes do clube continuam firmemente apoiando o jogador formado na base e estão determinados a mantê-lo como peça-chave de seus planos de longo prazo. Entende-se que a diretoria está empenhada em evitar qualquer incerteza potencial, já que o jogador se aproxima do último ano de seu contrato atual.
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Guardiola acredita que Foden vai recuperar sua melhor forma
Guardiola desafiou Foden a se recuperar da recente queda de rendimento após um período exigente. “Até novembro, ele estava em ótima forma”, disse Guardiola sobre o meio-campista no mês passado. “No fim das contas, o jogador tem que competir com seus companheiros, e são eles que representam um desafio para você.”
O City continua a ver Foden como uma peça fundamental para o seu futuro
Apesar da crescente concorrência por vagas no time, o City ainda considera Foden um pilar fundamental do elenco. O atacante foi eleito o “Jogador do Ano” pela PFA em 2024 e continua sendo um dos principais produtos da base do clube.
Embora clubes europeus como Barcelona e Bayern de Munique já tenham sido associados ao jogador da seleção inglesa, o City não tem intenção de deixá-lo sair. Internamente, há o reconhecimento de que o jogador está simplesmente passando por uma queda natural de rendimento após várias temporadas de sucesso contínuo.
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E agora?
Espera-se que as negociações sobre uma possível renovação de contrato continuem nos próximos meses, enquanto o City se concentra na reta final da temporada. Foden continua otimista quanto a desempenhar um papel fundamental na busca pelo título do clube, apesar de ter sido titular apenas uma vez nos últimos cinco jogos do City na Premier League.
Ele espera voltar à escalação de Guardiola quando o City enfrentar o Everton no Hill Dickinson Stadium na noite de segunda-feira.