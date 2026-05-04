O Manchester City inicia negociações para a renovação do contrato de Phil Foden, apesar de seu papel menos importante sob o comando de Pep Guardiola

O City iniciou conversas preliminares com os representantes de Foden sobre um novo contrato, com o objetivo de eliminar qualquer incerteza sobre o futuro do meio-campista, segundo o The Times. O contrato atual do jogador de 25 anos vai até o verão de 2027, mas o City já está explorando a possibilidade de prolongar sua permanência no Etihad Stadium.

A iniciativa surge em um momento em que Foden se encontra à margem do time titular de Guardiola. Enquanto o City continua em busca do triplo nacional, o jogador da seleção inglesa tem visto seu tempo de jogo limitado ao longo de 2026. De acordo com a mesma reportagem, os dirigentes do clube continuam firmemente apoiando o jogador formado na base e estão determinados a mantê-lo como peça-chave de seus planos de longo prazo. Entende-se que a diretoria está empenhada em evitar qualquer incerteza potencial, já que o jogador se aproxima do último ano de seu contrato atual.