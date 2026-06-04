O Manchester City foi rejeitado! A oferta por Elliot Anderson foi recusada, com o Nottingham Forest insistindo em uma quantia astronômica pela transferência

O Manchester City teria identificado Anderson como um alvo prioritário em sua busca por renovar as opções no meio-campo. Acredita-se que os Cityzens valorizem a versatilidade, a energia e a capacidade do jogador de 23 anos de se adaptar ao exigente sistema tático do clube.

O clube de Manchester vê Anderson como um jogador com potencial para se tornar um ativo de longo prazo. No entanto, de acordo com o The Athletic, a abordagem inicial foi rejeitada pelo Forest, que está determinado a manter um dos membros mais importantes do elenco de Vítor Pereira. O clube não está sob pressão para vender e deixou claro que Anderson não está disponível por um preço reduzido.