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O Manchester City foi rejeitado! A oferta por Elliot Anderson foi recusada, com o Nottingham Forest insistindo em uma quantia astronômica pela transferência
A primeira jogada do City encontra resistência
O Manchester City teria identificado Anderson como um alvo prioritário em sua busca por renovar as opções no meio-campo. Acredita-se que os Cityzens valorizem a versatilidade, a energia e a capacidade do jogador de 23 anos de se adaptar ao exigente sistema tático do clube.
O clube de Manchester vê Anderson como um jogador com potencial para se tornar um ativo de longo prazo. No entanto, de acordo com o The Athletic, a abordagem inicial foi rejeitada pelo Forest, que está determinado a manter um dos membros mais importantes do elenco de Vítor Pereira. O clube não está sob pressão para vender e deixou claro que Anderson não está disponível por um preço reduzido.
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A floresta acarreta custos enormes
O Forest teria informado ao City que seria necessária uma oferta colossal para levá-los à mesa de negociações. Tendo investido fortemente em Anderson, o clube o considera uma figura central em seus planos de longo prazo. A diretoria do clube estaria disposta a resistir ao interesse de rivais mais abastados, a menos que o valor exigido fosse pago integralmente. A postura divulgada também serve como uma mensagem a outros clubes de que Anderson só sairá por uma quantia elevada.
Por que Anderson se tornou um alvo tão cobiçado
A cotação de Anderson subiu rapidamente desde que deixou o Newcastle. O meio-campista se consolidou como titular no Forest e tem recebido elogios por sua capacidade de avançar a partir de posições recuadas, bem como por sua intensidade na marcação. Na temporada 2025-26, o jogador de 23 anos disputou todas as 38 partidas da Premier League, sendo titular em 37 delas.
Seu desenvolvimento teria atraído cada vez mais atenção, e ele também foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. Para o City, ele representa mais do que apenas uma contratação de curto prazo, já que o clube o vê como um potencial futuro líder do meio-campo.
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Hora da decisão para o City
O City precisa agora decidir se volta com uma oferta melhorada ou se volta seu foco para outros alvos para o meio-campo. Embora Anderson se encaixe no perfil que o clube estaria buscando, o preço pedido pelo Forest pode colocar à prova a disposição do City em avançar com a negociação.
Para o Forest, a prioridade continua sendo manter a estabilidade e reter jogadores-chave. Anderson permanece no City Ground por enquanto, mas o interesse de um dos maiores clubes da Europa significa que a situação pode continuar a evoluir à medida que a janela de transferências avança.