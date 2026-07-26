O Manchester City faz uma nova tentativa de contratar Yan Diomande, do RB Leipzig, apesar dos rumores de que ele já teria chegado a um acordo tanto com o Real Madrid quanto com o PSG

Enquanto o City está apenas começando a disputar o jogador, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain parecem ter saído na frente no que diz respeito à preferência do jogador. Relatos indicam que Diomande já chegou a um acordo verbal com o gigante espanhol sobre um contrato que se estenderia até 2031. Esse desdobramento segue um entendimento semelhante alcançado anteriormente com o PSG, deixando o adolescente na situação incomum de ter condições pessoais acertadas com dois dos clubes mais poderosos da Europa simultaneamente.

O Real Madrid já teve uma oferta substancial de 90 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus vinculados ao desempenho, rejeitada pelo time alemão. Da mesma forma, o Liverpool teve uma proposta anterior rejeitada no início da janela de transferências. O PSG, embora tenha um acordo com o jogador, ainda não apresentou uma oferta formal, mas continua totalmente a par das mudanças no cenário. Novos contatos teriam sido estabelecidos ainda no sábado, com o Real Madrid intensificando seus esforços para fechar o negócio.