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O Manchester City faz uma nova tentativa de contratar Yan Diomande, do RB Leipzig, apesar dos rumores de que ele já teria chegado a um acordo tanto com o Real Madrid quanto com o PSG
O City sinaliza suas intenções com uma proposta verbal ambiciosa
Os gigantes da Premier League comunicaram verbalmente que estão dispostos a montar um pacote de transferência no valor aproximado de € 100 milhões (£ 85 milhões/$ 114 milhões), segundo a Sky Sports. Essa iniciativa representa a primeira grande investida do City pelo jogador de 19 anos, que rapidamente se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial após uma temporada brilhante na Bundesliga e uma atuação promissora no cenário internacional.
Apesar dos valores astronômicos em discussão, uma oferta formal por escrito do City ainda não chegou à Red Bull Arena. Além disso, ao contrário de alguns de seus rivais europeus, o City ainda não chegou a um acordo sobre as condições contratuais com o jogador. A situação permanece em aberto, enquanto a equipe de contratações do City avalia a necessidade de igualar as posturas agressivas adotadas por outros clubes de elite.
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Real Madrid e PSG chegam a um acordo verbal
Enquanto o City está apenas começando a disputar o jogador, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain parecem ter saído na frente no que diz respeito à preferência do jogador. Relatos indicam que Diomande já chegou a um acordo verbal com o gigante espanhol sobre um contrato que se estenderia até 2031. Esse desdobramento segue um entendimento semelhante alcançado anteriormente com o PSG, deixando o adolescente na situação incomum de ter condições pessoais acertadas com dois dos clubes mais poderosos da Europa simultaneamente.
O Real Madrid já teve uma oferta substancial de 90 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus vinculados ao desempenho, rejeitada pelo time alemão. Da mesma forma, o Liverpool teve uma proposta anterior rejeitada no início da janela de transferências. O PSG, embora tenha um acordo com o jogador, ainda não apresentou uma oferta formal, mas continua totalmente a par das mudanças no cenário. Novos contatos teriam sido estabelecidos ainda no sábado, com o Real Madrid intensificando seus esforços para fechar o negócio.
O Leipzig mantém firme sua avaliação
O Leipzig encontra-se em uma posição de grande vantagem, pois detém os direitos de um jogador cujo contrato na Saxônia vai até 2030. Tendo chegado há apenas um ano, vindo do time espanhol CD Leganés, a rápida ascensão de Diomande pegou muitos de surpresa, mas seu clube está determinado a garantir que receba o máximo valor possível. A posição da diretoria do Red Bull é clara: se Diomande vier a sair neste verão, o valor da transferência deverá ser significativamente superior à marca de 100 milhões de euros. Qualquer valor inferior a esse foi considerado insuficiente para um talento com seu perfil e potencial a longo prazo.
O diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schafer, tem sido enfático quanto ao desejo do clube de manter seu valioso jogador. Em entrevista ao “Bild” durante a Copa do Mundo, Schafer foi categórico sobre os planos do clube, afirmando: “Nossa intenção clara é: Yan Diomande joga pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos mudar de ideia.”
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Jogador admite que é provável que saia
Enquanto a diretoria do clube prega paciência e continuidade, o próprio jogador traçou um panorama bem diferente em relação ao seu futuro. Durante sua participação na Copa do Mundo com a Costa do Marfim, o dinâmico atacante não fez muito para esconder seu desejo de um novo desafio entre a elite europeia. Os comentários de Diomande sugeriram que uma transferência pode estar mais próxima do que seus atuais empregadores gostariam de admitir. Ao falar sobre sua situação, o adolescente disse aos repórteres: “Presumo que vou sair. Tenho um agente. Ele vai cuidar do resto.”
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