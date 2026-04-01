O Manchester City exige clareza de Pep Guardiola sobre seu futuro, enquanto os alvos de transferência para o verão aguardam a decisão do técnico

A incerteza em torno do banco de reservas está começando a afetar a estratégia de contratações no Etihad. Entende-se que vários alvos para a janela de transferências de verão, incluindo Elliot Anderson, do Nottingham Forest, estão levando em conta o futuro do técnico em seu processo de tomada de decisão. Embora o City continue sendo um destino atraente independentemente de quem esteja no comando, a presença de seu icônico treinador é um grande atrativo para os melhores talentos da Europa. Não há indícios de que os jogadores recusariam o clube caso ele saia, mas a incerteza sobre seu futuro já está afetando o planejamento. O clube insiste que está tranquilo e que tem planos de contingência preparados.