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O Manchester City exige clareza de Pep Guardiola sobre seu futuro, enquanto os alvos de transferência para o verão aguardam a decisão do técnico
A pressão para que se tome uma decisão aumenta
De acordo com a talkSPORT, o City perguntou formalmente a Guardiola se ele pretende cumprir seu contrato atual até o fim. Após a conquista da Carabao Cup, o clube buscou esclarecimentos ao começar a traçar seus planos para o verão. Figuras importantes, incluindo o diretor esportivo Hugo Viana, ainda não sabem se o técnico de 55 anos permanecerá ou deixará o clube ao final desta temporada. A posição inicial do clube é simplesmente que seu técnico possui um contrato até o verão de 2027, mas ainda há uma possibilidade clara de que ele saia. O clube espera que ele confirme seus planos em breve.
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Alvos de transferência aguardam novidades
A incerteza em torno do banco de reservas está começando a afetar a estratégia de contratações no Etihad. Entende-se que vários alvos para a janela de transferências de verão, incluindo Elliot Anderson, do Nottingham Forest, estão levando em conta o futuro do técnico em seu processo de tomada de decisão. Embora o City continue sendo um destino atraente independentemente de quem esteja no comando, a presença de seu icônico treinador é um grande atrativo para os melhores talentos da Europa. Não há indícios de que os jogadores recusariam o clube caso ele saia, mas a incerteza sobre seu futuro já está afetando o planejamento. O clube insiste que está tranquilo e que tem planos de contingência preparados.
Em busca de possíveis sucessores
O técnico conquistou 19 títulos em Manchester, incluindo seis campeonatos da Premier League, e a preferência é que ele cumpra seu contrato até o fim. No entanto, o clube deve estar preparado para o pior cenário possível. Enzo Maresca é um dos principais candidatos para substituí-lo. Roberto De Zerbi, Vincent Kompany e Xabi Alonso também foram citados para a vaga, embora o primeiro tenha acabado de assumir o cargo de técnico do Tottenham. Apesar da constante mudança de nomes, o clube afirma que nenhuma medida formal foi tomada, na esperança de que seu técnico permaneça até o verão de 2027.
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O que vem a seguir para o Manchester City?
O City enfrenta um final de temporada desafiador sob o comando de Guardiola. Depois de já ter conquistado a Carabao Cup, o clube está atualmente nove pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título da Premier League. Sua equipe deve agora se concentrar no confronto das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool, no dia 4 de abril.