Segundo o TEAMtalk, o Manchester City estaria considerando uma oferta ambiciosa por Vinícius, enquanto a incerteza continua a pairar sobre o futuro do brasileiro no Real Madrid. O jogador de 25 anos está entrando no último ano de contrato no Santiago Bernabéu, o que pressiona o clube espanhol a resolver sua situação. Para o presidente do clube, Florentino Pérez, este verão pode representar a última chance de garantir uma quantia significativa pela transferência, caso não seja possível chegar a um acordo para a renovação do contrato.

Com as negociações se arrastando, os possíveis interessados acompanham de perto os desdobramentos. O interesse do City surge também no momento em que os Cityzens pensam em renovar suas opções de ataque. Embora jogadores como Jeremy Doku e Antoine Semenyo possam atuar na ala esquerda, Vinicius é visto como uma oportunidade rara no mercado de transferências.