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O Manchester City estuda uma transferência sensacional por Vinícius Júnior, enquanto a turbulência no Real Madrid se agrava
O City acompanha a situação de Vinicius à medida que a incerteza em torno do contrato aumenta
Segundo o TEAMtalk, o Manchester City estaria considerando uma oferta ambiciosa por Vinícius, enquanto a incerteza continua a pairar sobre o futuro do brasileiro no Real Madrid. O jogador de 25 anos está entrando no último ano de contrato no Santiago Bernabéu, o que pressiona o clube espanhol a resolver sua situação. Para o presidente do clube, Florentino Pérez, este verão pode representar a última chance de garantir uma quantia significativa pela transferência, caso não seja possível chegar a um acordo para a renovação do contrato.
Com as negociações se arrastando, os possíveis interessados acompanham de perto os desdobramentos. O interesse do City surge também no momento em que os Cityzens pensam em renovar suas opções de ataque. Embora jogadores como Jeremy Doku e Antoine Semenyo possam atuar na ala esquerda, Vinicius é visto como uma oportunidade rara no mercado de transferências.
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As negociações do contrato ficam paralisadas, à medida que as reivindicações salariais complicam as negociações
As negociações contratuais entre o Real Madrid e Vinícius estão em andamento desde o verão passado, mas ainda não chegaram a um desfecho. O principal obstáculo, segundo relatos, diz respeito às expectativas salariais. Vinícius teria solicitado um salário equivalente ao do companheiro de equipe Kylian Mbappé para prolongar sua permanência em Madri. Tais exigências criaram um impasse financeiro, com o clube relutante em aceitar essas condições. O impasse aumentou ainda mais a incerteza em uma temporada já marcada pela instabilidade nos bastidores do clube.
As dificuldades em campo e as tensões internas aumentam a incerteza
Vinicius também passou por uma temporada desafiadora do ponto de vista tático. No início da temporada, ele enfrentou dificuldades sob o comando de Xabi Alonso, em meio a relatos de que o ponta teria dificuldades para se adaptar a instruções táticas específicas. Seu desempenho melhorou após a chegada de Álvaro Arbeloa ao banco de reservas, com o brasileiro apresentando atuações notáveis em partidas decisivas, incluindo a vitória sobre o City.
No entanto, questões mais amplas no clube continuaram a ofuscar esses momentos. Relatos sugerem que o ambiente no vestiário se deteriorou significativamente, com tensões internas afetando a harmonia do elenco e levantando questões sobre a direção a longo prazo do projeto esportivo.
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Os clubes da Premier League acompanham de perto enquanto o Real Madrid enfrenta uma decisão crucial
Com a incerteza em torno de seu contrato, vários clubes estão acompanhando a situação de Vinicius. O City parece estar na liderança da disputa, especialmente depois que o Paris Saint-Germain teria esfriado seu interesse. Isso deixa a Premier League como o destino mais provável caso o brasileiro deixe a Espanha, com Arsenal e Chelsea também acompanhando os desdobramentos. O Real Madrid deve agora decidir se atende às exigências do jogador ou se arrisca a perder um de seus atacantes mais importantes.