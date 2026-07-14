O Manchester City está “se empenhando ao máximo” para contratar Ayyoub Bouaddi, estrela marroquina da Copa do Mundo, com o Lille aberto à transferência

Espera-se que Bouaddi tome uma decisão definitiva sobre seu futuro em breve, à medida que o interesse de clubes de destaque continua a se intensificar. Embora tanto o Arsenal quanto o Manchester United tenham mantido contato com a equipe do meio-campista ao longo do último ano, o City está atualmente na liderança na disputa para garantir seus serviços. O grande desafio para o jovem prodígio será decidir se está pronto para disputar imediatamente uma vaga no time titular no Etihad Stadium ou se prefere continuar seu desenvolvimento na Ligue 1.