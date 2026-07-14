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O Manchester City está “se empenhando ao máximo” para contratar Ayyoub Bouaddi, estrela marroquina da Copa do Mundo, com o Lille aberto à transferência
O City busca o jovem prodígio marroquino
De acordo com uma reportagem de David Ornstein, do The Athletic, o City está “se empenhando ao máximo” para contratar o jovem meio-campista do Lille, Bouaddi, após sua excelente participação na Copa do Mundo com o Marrocos. Suas atuações brilhantes no cenário internacional despertaram um grande interesse por parte de vários grandes clubes europeus, interessados em contratar o jovem talento de 18 anos. A diretoria do Lille estaria disposta a se desfazer de seu valioso jogador, desde que um interessado se apresente para atender à sua avaliação financeira em um futuro próximo.
- AFP
O Lille exige uma quantia astronômica
O clube francês estaria aguardando o retorno do jogador de suas férias pós-Copa do Mundo antes de iniciar negociações com seus representantes para avaliar todas as opções, incluindo uma possível permanência. Embora o Lille continue aberto a negociações, acredita-se que o clube tenha estabelecido um valor exorbitante de 100 milhões de euros (85 milhões de libras) pelo jovem jogador, valor que, naturalmente, deve afastar vários interessados. Ao contrário dos clubes rivais interessados, que estão dispostos a levá-lo por empréstimo, o City prefere integrar o meio-campista diretamente ao elenco principal neste verão.
O reforço do meio-campo é a prioridade
O interesse do City em Bouaddi é motivado pela necessidade urgente de renovar o meio-campo após a recente saída de Bernardo Silva. O gigante da Premier League já gastou 116 milhões de libras para contratar Elliot Anderson, do Nottingham Forest, reforçando assim suas opções no meio-campo. Com o contrato atual de Rodri previsto para expirar em junho de 2027 e a incerteza que paira sobre o futuro de vários outros jogadores-chave, a contratação de Bouaddi é vista como um investimento de longo prazo.
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O momento da decisão se aproxima
Espera-se que Bouaddi tome uma decisão definitiva sobre seu futuro em breve, à medida que o interesse de clubes de destaque continua a se intensificar. Embora tanto o Arsenal quanto o Manchester United tenham mantido contato com a equipe do meio-campista ao longo do último ano, o City está atualmente na liderança na disputa para garantir seus serviços. O grande desafio para o jovem prodígio será decidir se está pronto para disputar imediatamente uma vaga no time titular no Etihad Stadium ou se prefere continuar seu desenvolvimento na Ligue 1.
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