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O Manchester City está prestes a contratar o capitão do Sporting CP, Morten Hjulmand, enquanto Hugo Viana espera se reunir com a estrela do meio-campo
O City intensifica a busca pelo capitão do Sporting
O City intensificou seu interesse por Hjulmand antes da próxima janela de transferências. Segundo o jornal A Bola, os Cityzens já entraram em contato informal com o clube português, na tentativa de se antecipar à concorrência da Juventus e do Manchester United.
O City está empenhado em garantir o meio-campista dinamarquês assim que a temporada atual terminar. Um fator-chave por trás desse impulso crescente é o diretor esportivo Viana, que conhece bem o jogador desde sua passagem pelo Sporting. Viana foi responsável por trazer Hjulmand de Lecce para Lisboa por € 19,5 milhões em 2023. Sua familiaridade com o jogador, juntamente com o forte relacionamento entre os dois clubes, colocou o City em uma posição privilegiada para fechar o negócio.
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O Sporting está disposto a negociar uma redução no valor da transferência
Embora as negociações formais ainda não tenham começado, o City já está ciente das expectativas do Sporting em relação a uma possível transferência. O clube português está aberto a discutir um acordo abaixo da cláusula de rescisão do jogador, fixada em 80 milhões de euros. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e a diretoria do clube estariam dispostos a aceitar uma quantia entre 40 e 50 milhões de euros.
O jogador da seleção dinamarquesa tem sido uma figura central durante suas três temporadas em Lisboa, ajudando o clube a manter o sucesso nacional e se estabelecendo como um dos meio-campistas mais confiáveis da liga.
O perfil ideal para os planos de Guardiola para o meio-campo
De acordo com a mesma reportagem, o interesse do City em Hjulmand surge num momento em que o clube avalia a estrutura de longo prazo do seu meio-campo, especialmente diante da incerteza em torno do futuro de Rodri. O jogador da seleção dinamarquesa se encaixa no perfil técnico e físico que Pep Guardiola normalmente exige de seus volantes.
Os olheiros do City acompanharam de perto o jogador de 26 anos ao longo da temporada atual, impressionados com sua inteligência tática, disciplina defensiva e capacidade de controlar o ritmo do jogo a partir de posições recuadas. Hjulmand tem sido uma peça fundamental no sistema tático do Sporting e atuou como capitão da equipe durante um período em que o clube conquistou títulos consecutivos do campeonato. Sua liderança e serenidade com a bola fazem dele um forte candidato a ser o âncora do meio-campo do City no futuro.
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O Sporting prepara planos de contingência
O Sporting já se prepara para a possibilidade de perder seu capitão na temporada 2026-27. O departamento de olheiros do clube começou a identificar possíveis substitutos que tenham a mesma presença física, maturidade e valor de revenda a longo prazo de Hjulmand. Espera-se que qualquer valor recebido pela transferência do meio-campista dinamarquês seja reinvestido no reforço do elenco, especialmente no meio-campo central.
Com a janela de transferências se aproximando, as discussões podem se intensificar nas próximas semanas. Por enquanto, o City continua sendo o principal candidato a garantir a contratação de Hjulmand enquanto planeja a próxima temporada.