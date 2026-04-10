O Manchester City está prestes a contratar o capitão do Sporting CP, Morten Hjulmand, enquanto Hugo Viana espera se reunir com a estrela do meio-campo

O City intensificou seu interesse por Hjulmand antes da próxima janela de transferências. Segundo o jornal A Bola, os Cityzens já entraram em contato informal com o clube português, na tentativa de se antecipar à concorrência da Juventus e do Manchester United.

O City está empenhado em garantir o meio-campista dinamarquês assim que a temporada atual terminar. Um fator-chave por trás desse impulso crescente é o diretor esportivo Viana, que conhece bem o jogador desde sua passagem pelo Sporting. Viana foi responsável por trazer Hjulmand de Lecce para Lisboa por € 19,5 milhões em 2023. Sua familiaridade com o jogador, juntamente com o forte relacionamento entre os dois clubes, colocou o City em uma posição privilegiada para fechar o negócio.