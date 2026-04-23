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O Manchester City está na "pole position" para vencer a disputa pela contratação de Elliot Anderson, à frente do Manchester United
A diretoria do Etihad busca reforçar o meio-campo
O City é o principal candidato a contratar o meio-campista do Nottingham Forest, Elliot Anderson, neste verão, segundo a Sky Sports. O time de Manchester está entre os vários grandes clubes que disputam o jogador de 23 anos; o United e o Arsenal também demonstram forte interesse em garantir seus serviços.
No entanto, o consenso é de que o jogador da seleção inglesa está destinado ao Etihad Stadium. Anderson viu seu valor subir significativamente desde sua transferência de £ 35 milhões do Newcastle United para o City Ground em julho de 2024, tornando-se um dos jogadores mais consistentes da primeira divisão.
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A evolução do meio-campo sob o comando de Pep Guardiola
O interesse em Anderson surge em um momento de transição para o meio-campo do City. Já foi confirmado que Bernardo Silva deixará o clube quando seu contrato expirar em junho, enquanto a incerteza continua em torno do futuro a longo prazo de Mateo Kovacic e Nico Gonzalez. Além disso, o Real Madrid continua interessado em Rodri, embora o City esteja desesperado para que o espanhol assine um novo contrato.
Em termos de estilo, Anderson oferece qualidades que poderiam complementar ou alternar com Rodri. Enquanto o espanhol é famoso por sua distribuição sob pressão, Anderson provou ser um excelente desarmador e portador de bola. Na última temporada, ele registrou 270 duelos vencidos, o maior número da liga, mais do que o dobro do espanhol (106), demonstrando o perfil físico que Guardiola frequentemente busca em seu meio-campo.
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Ampliando a busca por talentos
Embora Anderson seja uma prioridade, o City também está em ação em outras posições em campo, conforme noticiado pela Sky Sports. O clube acompanha de perto o jovem ponta do RB Leipzig, Yan Diomande, que também seria alvo do Liverpool e do Bayern de Munique. Além disso, o atacante do Bournemouth, Eli Junior Kroupi, está sendo observado após marcar 11 gols em 31 partidas nesta temporada.
Espera-se que a campanha de contratações também tenha como alvo a defesa, com o jovem zagueiro do Feyenoord, Givairo Read, identificado como uma possível contratação para a lateral direita.
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Jovens promessas da Inglaterra e valor de mercado
O momento em que uma eventual negociação poderá ocorrer ainda é incerto, especialmente se a transferência poderá ser concretizada antes ou depois da próxima Copa do Mundo. Espera-se que Anderson desempenhe um papel de destaque na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel durante o torneio, o que poderia elevar ainda mais o seu valor de mercado.
O contrato atual de Anderson com o Nottingham Forest vai até junho de 2029, e espera-se que o clube exija uma quantia considerável. Ele é visto como parte de um grupo de elite de volantes que podem ser transferidos neste verão, um grupo que inclui nomes como Adam Wharton, Sandro Tonali e Carlos Baleba.