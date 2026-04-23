O Manchester City está na "pole position" para vencer a disputa pela contratação de Elliot Anderson, à frente do Manchester United

O City é o principal candidato a contratar o meio-campista do Nottingham Forest, Elliot Anderson, neste verão, segundo a Sky Sports. O time de Manchester está entre os vários grandes clubes que disputam o jogador de 23 anos; o United e o Arsenal também demonstram forte interesse em garantir seus serviços.

No entanto, o consenso é de que o jogador da seleção inglesa está destinado ao Etihad Stadium. Anderson viu seu valor subir significativamente desde sua transferência de £ 35 milhões do Newcastle United para o City Ground em julho de 2024, tornando-se um dos jogadores mais consistentes da primeira divisão.