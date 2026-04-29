O Manchester City está “frustrado” com a Premier League devido ao acúmulo de jogos nas duas últimas semanas da temporada, em meio à busca pelo triplo nacional

O Manchester City, vencedor da Carabao Cup, está chegando à reta final da temporada, mas sua busca pelo título da Premier League e da FA Cup foi abalada por uma disputa sobre o calendário. O City foi informado de que terá de disputar três partidas em apenas sete dias nas duas últimas semanas da temporada, uma exigência que deixou os dirigentes do clube frustrados nos bastidores, segundo a ESPN.

Com a acumulação de jogos, o City recebe o Crystal Palace em 13 de maio antes de seguir para Wembley para a final da FA Cup contra o Chelsea em 16 de maio. Apenas três dias depois, o time deve viajar para a costa sul para enfrentar o Bournemouth em 19 de maio, encerrando sua campanha contra o Aston Villa em 24 de maio. Embora Rodri tenha feito um alerta preocupante sobre o desgaste físico do futebol moderno, a preocupação imediata do clube continua sendo a falta de tempo de recuperação durante essa fase crítica.