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O Manchester City está “frustrado” com a Premier League devido ao acúmulo de jogos nas duas últimas semanas da temporada, em meio à busca pelo triplo nacional
Esperanças de conquistar o triplo estão ameaçadas pela programação
O Manchester City, vencedor da Carabao Cup, está chegando à reta final da temporada, mas sua busca pelo título da Premier League e da FA Cup foi abalada por uma disputa sobre o calendário. O City foi informado de que terá de disputar três partidas em apenas sete dias nas duas últimas semanas da temporada, uma exigência que deixou os dirigentes do clube frustrados nos bastidores, segundo a ESPN.
Com a acumulação de jogos, o City recebe o Crystal Palace em 13 de maio antes de seguir para Wembley para a final da FA Cup contra o Chelsea em 16 de maio. Apenas três dias depois, o time deve viajar para a costa sul para enfrentar o Bournemouth em 19 de maio, encerrando sua campanha contra o Aston Villa em 24 de maio. Embora Rodri tenha feito um alerta preocupante sobre o desgaste físico do futebol moderno, a preocupação imediata do clube continua sendo a falta de tempo de recuperação durante essa fase crítica.
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Negociações fracassadas com os dirigentes da liga
Fontes da ESPN indicam que o City tentou propor várias datas alternativas à Premier League para evitar o congestionamento no final da temporada. No entanto, essas negociações acabaram não dando certo, deixando o clube tendo que lidar com o que considera um acúmulo de jogos que poderia ter sido evitado. A frustração concentra-se especialmente no motivo pelo qual certos jogos não foram remarcados no início do ano, quando havia mais vagas disponíveis no calendário.
A diretoria do City acredita que deveria ter sido autorizada a jogar contra o Crystal Palace na semana que começou em 20 de abril. Naquela época, o clube recebeu instruções para enfrentar o Burnley. O clube argumenta que, como o Burnley não estava envolvido em competições europeias, essa partida poderia ter sido adiada para uma data posterior, permitindo que o jogo contra o Palace fosse disputado mais cedo, enquanto o Eagles estava ocupado com seus compromissos na Conference League.
Dois pesos e duas medidas na renegociação
A diretoria do Etihad estaria decepcionada com o fato de a Premier League ter levado quase três meses para definir a data do confronto contra o Palace. O City já sabia, desde 4 de fevereiro, quando garantiu sua vaga na final da Carabao Cup, que seu calendário exigiria ajustes significativos. O clube considera que a liga não cumpriu seu próprio princípio de remarcar partidas o mais cedo possível.
Foram feitas comparações com o rival pelo título, o Arsenal, que viu seu jogo remarcado contra o Wolves ser disputado já em 18 de fevereiro. Isso apesar de aquela semana ter sido reservada para as partidas eliminatórias europeias. O City sente que foi tratado de forma diferente, o que pode ter um impacto enorme na disputa pelo título, já que o time busca diminuir a diferença para os Gunners nas últimas semanas da temporada.
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Guardiola enfrenta o maior desafio em termos de rodízio
Com uma diferença de três pontos que atualmente os separa do Arsenal — embora tenham um jogo a menos —, o City sabe que não pode se dar ao luxo de cometer nenhum deslize na Premier League. A pressão sobre Guardiola para gerenciar a preparação física do elenco com perfeição está aumentando, especialmente com a final da FA Cup intercalada entre duas partidas cruciais do campeonato. O técnico catalão tem reclamado frequentemente sobre o bem-estar dos jogadores, e este último acontecimento só vem agravar ainda mais a situação.
A reta final do City começa com uma viagem ao Everton em 4 de maio, seguida por um confronto em casa contra o Brentford em 9 de maio. A partir daí, o calendário se transforma em um turbilhão de viagens e confrontos de alta pressão. Os dirigentes do clube estão agora se preparando para o impacto desse período intenso, temendo que a falta de descanso possa ser o fator decisivo para que terminem a temporada com uma coleção de troféus ou de mãos vazias.