O Manchester City está em contato para trazer Pedro Porro de volta do Tottenham

De acordo com o AS, o City iniciou negociações para a contratação de Porro neste verão. O clube está se preparando para uma grande transição, buscando nomear Maresca após encerrar uma incrível era de 10 anos sob o comando de Guardiola.

Embora o City tenha perdido o título da Premier League nas duas últimas temporadas, o time conquistou a dobradinha nacional antes do fim da campanha, vencendo a FA Cup e a Carabao Cup. Por outro lado, o Spurs passou por uma campanha caótica, evitando milagrosamente o rebaixamento na última rodada sob o comando de Roberto De Zerbi.