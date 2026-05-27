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O Manchester City está em contato para trazer Pedro Porro de volta do Tottenham
O City tem como alvo o zagueiro do Spurs
De acordo com o AS, o City iniciou negociações para a contratação de Porro neste verão. O clube está se preparando para uma grande transição, buscando nomear Maresca após encerrar uma incrível era de 10 anos sob o comando de Guardiola.
Embora o City tenha perdido o título da Premier League nas duas últimas temporadas, o time conquistou a dobradinha nacional antes do fim da campanha, vencendo a FA Cup e a Carabao Cup. Por outro lado, o Spurs passou por uma campanha caótica, evitando milagrosamente o rebaixamento na última rodada sob o comando de Roberto De Zerbi.
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Porro brilha em uma temporada conturbada
Porro tem sido um dos poucos destaques positivos do time do norte de Londres durante um período turbulento. Nesta temporada, ele acumulou 3.923 minutos em 47 partidas, contribuindo com dois gols e seis assistências na Premier League, na Liga dos Campeões e nas copas nacionais.
Entre suas atuações de destaque estão um gol e uma assistência na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, que terminou em 4 a 2. Embora o Tottenham tenha contrato com o zagueiro até o final de junho de 2028, o clube enfrenta uma tarefa monumental para convencê-lo a ficar. De Zerbi o vê como uma peça essencial para o seu projeto de reconstrução daqui para frente.
Viana lidera a perseguição
O gigante de Manchester não é estranho a Porro, já que o clube era proprietário do jogador antes de vendê-lo ao Sporting CP. O lateral-direito construiu uma reputação brilhante em Portugal. Esse sucesso foi acompanhado de perto por Hugo Viana, atual diretor esportivo do City, que conhece o jogador perfeitamente desde o tempo em que trabalharam juntos em Lisboa.
Com problemas contínuos na lateral direita, o clube agiu rapidamente para se posicionar vantajosamente. No entanto, o Spurs estabeleceu um preço inicial firme por seu valioso ativo. Qualquer potencial interessado deve pagar inicialmente 50 milhões de libras para tirá-lo de Londres neste verão.
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E agora, o que vai acontecer?
Com a abertura da janela de transferências, o City provavelmente intensificará suas tentativas de contratar Porro para fechar o negócio antes do início da Copa do Mundo. O Tottenham precisa agora decidir se aproveita a avaliação de 50 milhões de libras ou se obriga seu craque a cumprir seu contrato de longo prazo. As próximas semanas serão cruciais, já que Maresca inicia a reformulação do elenco em Manchester, enquanto o Spurs tenta desesperadamente manter seu jogador mais confiável.