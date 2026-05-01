O Manchester City está a desmoronar-se? Os fantasmas das disputas pelo título do passado ameaçam comprometer a temporada dominante na WSL

Isso porque, após semanas dando a impressão de não se deixar afetar pela pressão, algumas falhas começaram a aparecer à medida que o Cityzens busca seu primeiro título da WSL desde 2016. Essa vantagem de 11 pontos vem sendo lentamente reduzida, principalmente pelo Arsenal, que agora está oito pontos atrás do líder, com dois jogos a menos. O Gunners também está em boa fase, estando prestes a se tornar o primeiro time inglês a chegar a duas finais consecutivas da Liga dos Campeões Feminina.

O destino ainda está firmemente nas mãos do City, e os jogos que restam parecem favoráveis no papel. Neste fim de semana, a equipe de Andree Jeglertz recebe o Liverpool, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, antes de encerrar a campanha fora de casa contra o West Ham, penúltimo colocado, em 16 de maio. Mas este clube, e muitas dessas jogadoras, já passaram por isso antes. Será que os fantasmas das disputas pelo título do passado estão voltando para assombrá-las? Ou será que o City conseguirá exorcizar esses demônios e cruzar a linha de chegada, encerrando sua espera de 10 anos pelo segundo título da WSL?