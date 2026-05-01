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Man City WSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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O Manchester City está a desmoronar-se? Os fantasmas das disputas pelo título do passado ameaçam comprometer a temporada dominante na WSL

WSL
Manchester City Women
A. Jeglertz
Futebol feminino
Especiais e Opinião
Manchester City Women x Liverpool FC Women

Há semanas que a disputa pelo título da Superliga Feminina parece uma mera formalidade. O Manchester City tinha uma vantagem de nove pontos no final de janeiro. Uma semana depois, goleou o atual campeão, o Chelsea, por 5 a 1, ampliando essa vantagem para 11 pontos. Certamente estava tudo decidido, certo? No entanto, apesar de o City ter apenas dois jogos a disputar, a disputa parece agora destinada a se estender até a última rodada.

Isso porque, após semanas dando a impressão de não se deixar afetar pela pressão, algumas falhas começaram a aparecer à medida que o Cityzens busca seu primeiro título da WSL desde 2016. Essa vantagem de 11 pontos vem sendo lentamente reduzida, principalmente pelo Arsenal, que agora está oito pontos atrás do líder, com dois jogos a menos. O Gunners também está em boa fase, estando prestes a se tornar o primeiro time inglês a chegar a duas finais consecutivas da Liga dos Campeões Feminina.

O destino ainda está firmemente nas mãos do City, e os jogos que restam parecem favoráveis no papel. Neste fim de semana, a equipe de Andree Jeglertz recebe o Liverpool, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, antes de encerrar a campanha fora de casa contra o West Ham, penúltimo colocado, em 16 de maio. Mas este clube, e muitas dessas jogadoras, já passaram por isso antes. Será que os fantasmas das disputas pelo título do passado estão voltando para assombrá-las? Ou será que o City conseguirá exorcizar esses demônios e cruzar a linha de chegada, encerrando sua espera de 10 anos pelo segundo título da WSL?

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Posição de comando

    Poucos teriam previsto que essa situação se desenrolasse, mesmo quando o City, após golear o Chelsea, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Arsenal no início de fevereiro. Foi sua primeira derrota no campeonato desde a primeira rodada, quando havia muitos aspectos positivos a serem destacados na derrota por 2 a 1 em Stamford Bridge, e ela ocorreu contra um time de qualidade — nada menos que os atuais campeões europeus. O Arsenal é um time fantástico, mesmo que seu início lento na campanha tenha prejudicado sua própria disputa pelo título da WSL. Foi um resultado justificável e compreensível, que não causou alarme.

    Mesmo em março, quando o City foi surpreendentemente empatado em 0 a 0 pelo Aston Villa, ainda parecia improvável que o título escapasse de suas mãos. Foi um resultado decepcionante, sem dúvida, mas a equipe havia criado uma boa vantagem na liderança da tabela. Além disso, elas reagiram de forma brilhante, derrotando a revelação da temporada, o Tottenham, por 5 a 2, antes de golearem o Manchester United por 3 a 0 em Old Trafford.

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  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    Lidando com a pressão

    Aquela exibição do time vermelho de Manchester teve o caráter de campeões. O United mal conseguiu entrar na disputa, e se os dois tropeços nas semanas anteriores haviam dissipado um pouco a sensação de que a corrida pelo título estava encerrada, esse resultado trouxe essa sensação de volta. A vantagem de 11 pontos foi restabelecida e as perguntas feitas a Jeglertz após a partida se concentraram em como seus jogadores estavam lidando com a pressão.

    “Não vejo que essa pressão seja excessiva, porque somos muito abertos em relação a ela”, disse ele na coletiva de imprensa pós-jogo em Old Trafford. “É claro que há pressão sobre o grupo, mas já conversamos sobre isso, que é natural, mas ainda podemos fazer o que combinamos fazer. Ainda podemos fazer o que sabemos fazer bem em campo.

    "Se você consegue lidar com isso e também tem a sensação de que está cercado por grandes jogadores, fica mais fácil lidar com a situação. É o que temos feito o tempo todo. Conversamos sobre isso quando é necessário, mas, ao mesmo tempo, continuamos jogando bem. Lidar com isso tem um significado especial."

  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Um tropeço inesperado

    Essa capacidade de lidar com a pressão, no entanto, está prestes a ser posta à prova mais do que em qualquer outro momento da temporada, após a surpreendente derrota por 3 a 2 para o Brighton no último fim de semana.

    Dario Vidosic lidera um projeto empolgante na costa sul, levando seu time, o Seagulls, às semifinais da FA Cup desta temporada, onde enfrentará o Liverpool no próximo fim de semana por uma vaga em Wembley, após uma vitória sobre o Arsenal nas quartas de final. No entanto, a irregularidade impediu que alcançassem tais alturas na WSL desta temporada, com derrotas em todos os seis confrontos contra os cinco primeiros colocados antes da visita do City.

    Poucos, então, esperavam que elas quebrassem o jejum ao derrotar o líder do campeonato em um jogo emocionante com cinco gols.

  • Alex Greenwood Man City Women 2025-26Getty Images

    Problemas e pontos fracos

    Foi uma partida que destacou alguns problemas já conhecidos, especialmente na defesa, onde Alex Greenwood tem jogado fora de posição como lateral-esquerda, enquanto Leila Ouahabi, cujo contrato expira neste verão, não tem tido oportunidades em sua posição natural. Devido ao excelente desempenho do City e à adaptabilidade de Greenwood, essa não é uma fraqueza que tenha sido exposta com frequência, mas o Brighton aproveitou com satisfação o fato de que a estrela inglesa não estava em sua melhor posição e que o centro da defesa, embora novamente seguro em geral, fica mais fraco sem a presença dela.

    Vivianne Miedema, que continua indisponível por motivos pessoais, também foi uma grande perda para as líderes do campeonato. Não há previsão para seu retorno, e não está claro qual papel ela terá nas duas últimas partidas da temporada. Ela tem sido excelente durante toda a temporada, combinando-se maravilhosamente com a artilheira Khadija Shaw, e os rumores em torno do contrato prestes a expirar desta última são apenas mais uma dor de cabeça para os torcedores, que assistem ansiosos, desesperados para que seu time conquiste o título da WSL pela primeira vez em uma década.

  • Man City Women 2023-24Getty Images

    Já tinha jogado fora antes

    Neste momento, ainda seria uma grande surpresa se o City não levantasse o troféu em meados de maio. O time continua com seis pontos de vantagem na liderança da tabela, apresentando um saldo de gols visivelmente melhor do que o Chelsea, segundo colocado. O Arsenal, terceiro colocado, é, no entanto, a maior ameaça ao City, estando oito pontos atrás, mas com dois jogos a menos.

    Tudo ainda está nas mãos do City, então. Se vencerem seus dois últimos jogos, contra o Liverpool e o West Ham, dois dos três últimos colocados da WSL, serão campeões. Mas é compreensível que alguns torcedores estejam passando por um preocupante caso de déjà vu. Afinal, foi há dois anos que o City estava nove pontos à frente do Chelsea com dois jogos a menos, apenas para perder em casa para o Arsenal em uma derrota que reabriu totalmente a disputa pelo título.

    Horas depois, o Chelsea goleou o Bristol City por 8 a 0, reduzindo a diferença para seis pontos e, ao mesmo tempo, anulando a notável vantagem no saldo de gols do City. Em seguida, no meio da semana, o time venceu o Tottenham em seu jogo atrasado e assumiu a liderança pelo saldo de gols antes da rodada final. Uma vitória memorável por 6 a 0 sobre o Manchester United garantiria o título para a equipe de Emma Hayes, apesar da vitória do City por 2 a 1 sobre o Aston Villa.

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Exorcizando demônios

    Para o City perder o título nesta temporada, vindo desta posição, seria ainda mais doloroso. Jeglertz não estava aqui naquela época, é claro, e muitos dos nomes do elenco também são novos. Mas ainda há dez jogadores no clube que viveram a decepção de 2024, dez jogadores que estarão desesperados para evitar algo semelhante.

    Uma vitória sobre o Liverpool neste fim de semana ajudaria muito a acalmar os ânimos. Os Reds são um time melhor do que sua posição na tabela sugere, tendo passado por um início de temporada da WSL incrivelmente sem vitórias, que se estendeu por 11 jogos e chegou até o Ano Novo, mas foi encerrado com a ajuda de uma forte janela de transferências em janeiro. Desde então, eles venceram quatro dos últimos oito jogos e chegaram às semifinais da FA Cup, enquanto o técnico Gareth Taylor terá suas próprias motivações neste confronto, após ter sido demitido pelo City em março do ano passado.

    Mas este time do City é excepcional. É bem treinado, brilhantemente organizado e conta com uma maravilhosa variedade de grandes talentos, todos capazes de proporcionar momentos decisivos. Depois de permitir que dúvidas se infiltrassem nas conversas externas sobre sua disputa pelo título, as líderes da liga podem acabar com tudo isso no domingo com uma grande resposta, que prove por que merecem levantar o troféu da WSL.

    Estar à altura do momento e lidar com a pressão é o que define os campeões. Neste fim de semana, é isso que o City precisa fazer.

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