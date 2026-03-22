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O Manchester City enfrenta uma reorganização na defesa, já que um jogador importante se junta a Marc Guehi e ficará de fora da final da Carabao Cup contra o Arsenal
Lesão no tendão da coxa é um golpe duro para Dias
Dias foi descartado para a final da Carabao Cup do City contra o Arsenal após sofrer uma lesão no tendão da coxa. O zagueiro central foi substituído no intervalo durante a recente eliminação do clube da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madrid e, apesar das esperanças de uma recuperação rápida, não conseguiu provar que está em condições físicas a tempo para o confronto de domingo. A lesão é um pesadelo recorrente para o jogador de 28 anos, que tem sido atormentado por problemas semelhantes ao longo da temporada de 2026. Dias já havia perdido oito partidas no início do ano e ficou no banco na recente partida da Premier League contra o West Ham por precaução. Sua ausência deixa um vácuo de liderança em um time do City que ainda se recupera da decepção europeia.
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Guehi fica de fora devido às regras de elegibilidade
Para agravar ainda mais as frustrações de Guardiola, está a indisponibilidade de Marc Guehi, contratado em janeiro. O jogador da seleção inglesa, que chegou do Crystal Palace em uma transferência muito comentada no dia 19 de janeiro, não pode disputar a final por estar impedido de jogar na competição. De acordo com as regras da competição, Guehi está inelegível porque concluiu sua transferência seis dias depois de o City já ter disputado a primeira partida da semifinal contra o Newcastle United, da qual saiu vitorioso. Guardiola tem criticado abertamente o regulamento, que o deixou com o elenco reduzido para a primeira grande final da temporada
Lista crescente de ausências na defesa
A ausência simultânea de Dias e Guehi deixa o City com poucas opções entre os titulares. Para piorar a situação, Josko Gvardiol continua afastado por um longo período após ter fraturado a perna em janeiro. Embora o croata esteja se recuperando, não se espera que ele participe da final, deixando a defesa do City com um elenco invulgarmente reduzido para um confronto de tão alta importância. O Arsenal, por sua vez, verá a notícia como um grande impulso às suas chances de levantar o troféu. A equipe de Mikel Arteta lidera atualmente a Premier League e buscará explorar uma defesa improvisada do City, que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência nas últimas semanas.
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Apostas altas em Wembley
O City buscará conquistar um título e, ao mesmo tempo, evitar uma segunda temporada consecutiva sem nenhum troféu importante. A pressão recai sobre Guardiola para encontrar uma solução tática para sua defesa enfraquecida. Com James Trafford confirmado como titular no gol, a linha defensiva improvisada à sua frente precisará estar no seu melhor.
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