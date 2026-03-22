O Manchester City enfrenta uma reorganização na defesa, já que um jogador importante se junta a Marc Guehi e ficará de fora da final da Carabao Cup contra o Arsenal

Dias foi descartado para a final da Carabao Cup do City contra o Arsenal após sofrer uma lesão no tendão da coxa. O zagueiro central foi substituído no intervalo durante a recente eliminação do clube da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madrid e, apesar das esperanças de uma recuperação rápida, não conseguiu provar que está em condições físicas a tempo para o confronto de domingo. A lesão é um pesadelo recorrente para o jogador de 28 anos, que tem sido atormentado por problemas semelhantes ao longo da temporada de 2026. Dias já havia perdido oito partidas no início do ano e ficou no banco na recente partida da Premier League contra o West Ham por precaução. Sua ausência deixa um vácuo de liderança em um time do City que ainda se recupera da decepção europeia.